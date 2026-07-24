รับเทรนด์สตรีมมิง! โซนี่ เปิดตัว BRAVIA 9 II True RGB เทียบชั้นมอนิเตอร์สตูดิโอ

โซนี่ ไทย ยังเห็นเทรนด์การเติบโตของตลาดสตรีมมิงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมารับชมภาพยนตร์ภายในบ้าน นำแนวคิด “Cinema is Coming Home” ต่อยอดไลน์อัปทีวีและเครื่องเสียง BRAVIA ครอบคลุมตั้งแต่ทีวีระดับเรือธง นวัตกรรมจอ True RGB ไปจนถึงตัวเลือกหน้าจอขนาดใหญ่สูงสุด 100 นิ้ว
ข้อมูลผลสำรวจของโซนี่ระบุว่า บริการสตรีมมิงยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาที่ผู้คนใช้รับชมคอนเทนต์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ 25% ของผู้บริโภคชื่นชอบการรับชมผ่านสมาร์ททีวี เป็นสัดส่วนสูงสุดเท่ากับการรับชมผ่านสมาร์ทโฟน
นอกจากนี้ 58% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ภาพยนตร์คือคอนเทนต์ที่ชอบรับชมมากที่สุด และการอัปเกรดไปสู่หน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นคือเหตุผลอันดับหนึ่งในการตัดสินใจซื้อทีวีเครื่องใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีในการแสดงผลที่ให้สีสันคมชัด และสมจริงมากขึ้น
หนิง เฉิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด กล่าวว่า จุดแข็งสำคัญที่ทำให้โซนี่แตกต่างจากผู้เล่นรายอื่นในอุตสาหกรรม คือการเป็นผู้ที่อยู่ในอีโคซิสเตมส์ของภาพยนตร์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตภาพยนตร์ การบริหารสตูดิโอระดับโลก การผลิตอุปกรณ์ถ่ายทำระดับมืออาชีพ จอมอนิเตอร์อ้างอิง จนถึงการพัฒนาทีวีและระบบเสียงสำหรับผู้บริโภ
“จากความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของโซนี่ ทำให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การรับชมแบบ Lens-to-Living Room หรือจากเลนส์กล้องสู่ห้องนั่งเล่น ได้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์อย่างแท้จริง”
โดยไฮไลท์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มสมาร์ททีวีในปี 2026 นี้ ประกอบไปด้วย BRAVIA 9 II และ BRAVIA 7 II ซึ่งนับเป็นทีวี BRAVIA รุ่นแรกที่ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยี True RGB ทำงานร่วมกับระบบ RGB Backlight Master Drive Pro ควบคุมการทำงานของหลอดไฟแต่ละดวงได้อย่างอิสระ ส่งผลให้สามารถถ่ายทอดขอบเขตสีได้กว้างที่สุด พร้อมเพิ่มความสว่างและลดปัญหาแสงฟุ้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี Mini LED ทั่วไป
นายสุวัฒน์ชัย จารุวิทยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Home Entertainment บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด กล่าวเสริมว่า การพัฒนาเทคโนโลยี True RGB มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการแสดงผลสีให้มีความแม่นยำ ใกล้เคียงกับภาพที่ผู้สร้างสรรค์มองเห็นในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะทีวีหน้าจอขนาดใหญ่ที่ผู้บริโภคจะสังเกตเห็นรายละเอียดและสีสันได้ง่ายขึ้น
ขณะเดียวกัน BRAVIA 9 II ยังได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีหน้าจอ Immersive Black Screen Pro เพื่อลดแสงสะท้อนและแสงรบกวน ช่วยรักษาความลึกของเฉดสีดำแม้รับชมในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างภายในบ้าน
เบื้องต้น โซนี่ ได้วาง 4 กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจทีวี และเครื่องเสียง BRAVIA & BRAVIA Theatre ผ่านการตอบโจทย์ความบันเทิงภายในบ้านใน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก คือ กลุ่มทีวีแฟลกชิปนำโดย BRAVIA 9 II ขนาด 85 นิ้ว และ 75 นิ้ว และ BRAVIA 7 II ขนาด 65 นิ้ว และ 50 นิ้ว) ที่ให้คุณภาพดีที่สุดใกล้เคียงกับ Mastering Monitor
ตามด้วยกลุ่มทีวีจอใหญ่ จากสินค้า BRAVIA 3 II เพิ่มทางเลือกหน้าจอขนาดใหญ่สูงสุดถึง 100 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ XR Processor และเทคโนโลยี XR Triluminos Pro รองรับการแสดงผล 4K 120Hz สำหรับการรับชมภาพยนตร์และการเล่นเกม
นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอระบบเสียงโฮมเธียเตอร์พรีเมียม ด้วย BRAVIA Theatre Trio ระบบเสียงไร้สายระดับพรีเมียม และซาวด์บาร์ BRAVIA Theatre Bar 7 / Bar 5 ผสานเทคโนโลยี 360 Spatial Sound Mapping ที่สามารถสร้างลำโพงเสมือน ได้สูงสุด 24 ตำแหน่ง
ปิดท้ายที่กลยุทธ์ในเรื่องของความยั่งยืน และการเข้าถึง ด้วยการนำพลาสติกรีไซเคิล SORPLAS และพลาสติกหมุนเวียน จากน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตโครงสร้างฝาหลังของ BRAVIA 9 II พร้อมออกแบบรีโมตคอนโทรลใหม่ ที่มีรูปทรงปุ่มแตกต่างกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา
สำหรับราคาของ BRAVIA 9 II ขนาด 85 นิ้ว อยู่ที่ 182,990 บาท ขนาด 75 นิ้ว ราคา 139,990 บาท โดยมีโปรโมชันสำหรับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้า รับฟรี ซับวูฟเฟอร์ BRAVIA Theatre Sub 9 มูลค่า 25,990 บาท เมื่อสั่งซื้อระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2569
ส่วน BRAVIA 7 II ขนาด 65 นิ้ว ราคา 77,990 บาท, ขนาด 50 นิ้ว ราคา 52,990 บาท ตามด้วย BRAVIA 3 II ขนาด 100 นิ้ว ราคา 114,990 บาท, ขนาด 85 นิ้ว ราคา 63,990 บาท และขนาดเริ่มต้นที่ 43 นิ้ว ราคา 24,490 บาท
ขณะที่ชุดเครื่องเสียง BRAVIA Theatre Trio ราคา 63,990 บาท ซาวด์บาร์ BRAVIA Theatre Bar 7 ราคา 25,990 บาท และ Bar 5 ราคา 13,490 บาท พร้อมสิทธิพิเศษแลกซื้อ BRAVIA Theatre Sub 8 ในราคา 4,990 บาท จากปกติ 15,490 บาท เมื่อซื้อร่วมกับทีวีรุ่นที่กำหนด ถึง 31 สิงหาคม 2569