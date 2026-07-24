Nothing Ear (3a) หูฟังไร้สายสายอัดเสียงในตัว

Nothing เปิดตัวหูฟังไร้สาย Nothing Ear (3a) สมาชิกใหม่ในตระกูล (a) ซีรีส์ ชูจุดเด่นทั้งเรื่องคุณภาพเสียง และความสามารถของการบันทึกเสียงในตัว มาพร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ เตรียมขายไทยเร็วๆ นี้
Nothing Ear (3a) เป็นหูฟังไร้สายที่มาพร้อมหน่วยความจำภายในขนาด 32 MB ช่วยให้บันทึกเสียงได้โดยตรงจากตัวหูฟัง โดยมีฟีเจอร์หลัก ได้แก่ ทั้งAudio Snapshot เมื่อบีบก้านหูฟังทั้งสองข้างเพื่อย้อนบันทึกเสียงช่วงเวลาก่อนและหลังได้สูงสุด 60 วินาที
นอกจากนี้ ยังใช้ในการบันทึกการสนทนา Call Recording สั่งงานผ่าน Gesture เพื่อบันทึกการสนทนาและการประชุมต่อเนื่องสูงสุด 2 ชั่วโมง (พร้อมระบบแจ้งเตือนคู่สนทนาเพื่อความเป็นส่วนตัว) หลังจากนั้น ไฟล์เสียงจะซิงก์เข้าแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ รองรับการถอดข้อความ (Transcription) แก้ไข และสร้าง Quote Card รองรับทั้ง iOS และ Android ทำให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันที
ในส่วนของคุณภาพหูฟัง มากับไดนามิก ไดรเวอร์ขนาด 12 มม. พร้อมไดอะแฟรม PMI น้ำหนักเบา รองรับเสียงแบบ Hi-Res Audio Wireless, LDAC, Static Spatial Audio และ Advanced EQ 8 ย่านความถี่ มีระบบตัดเสียงรบกวน Wideband Active Noise Cancellation (ANC) ตัดเสียงรบกวนได้สูงสุด 45 dB ทำงานร่วมกับไมโครโฟน 3 ตัวต่อข้าง และ AI Clear ENC เพื่อความคมชัดในการสนทนา
ตัวหูฟังยังคงเอกลักษณ์โปร่งใส (Transparent Design) เพิ่มโทนสีใหม่ Pink เสริมทัพสี Black, White และ Yellow รวมถึงเพิ่มจุกหูฟังขนาด XS เคสชาร์จปรับดีไซน์ใหม่ได้รับแรงบันดาลใจจากแผงยา (Pill Pack) พร้อมติดตั้งไฟ Glyph LED (1x3) สำหรับแจ้งสถานะแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อ
แบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้สูงสุด 10 ชั่วโมงต่อการชาร์จ (รวมเคสสูงสุด 42 ชั่วโมง เมื่อปิด ANC) พร้อมระบบชาร์จเร็ว 5 นาที ใช้งานได้ 1 ชั่วโมง รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 6.0, Dual Device Connection, Google Fast Pair และมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP54
โดยผู้ใช้สมาร์ทโฟน Nothing สามารถเรียกใช้งาน ChatGPT และ Essential News ได้จากตัวหูฟังโดยตรง ทั้งนี้ รายละเอียดการวางจำหน่าย ราคา และโปรโมชันอย่างเป็นทางการในประเทศไทย จะมีการประกาศผ่านช่องทางของ Nothing Thailand ในเร็ว ๆ นี้