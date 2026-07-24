ทรู ผนึก ม.ศรีปทุม ปั้นบุคลากร AI ปิดช่องว่างตลาดแรงงานในอนาคต

เมื่อ AI เข้ามาเปลี่ยนโลกธุรกิจอย่างรวดเร็วจนทำให้ตลาดแรงงานทั่วโลกขาดคนที่มีทักษะแห่งอนาคต โดยเฉพาะคนที่สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และประยุกต์ใช้ AI เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เร่งสร้างแรงงานแห่งอนาคต (Future Workforce) ที่มีทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจยุค AI โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคการศึกษา ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาชีพ และบุคคลทั่วไป ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะวิชาชีพที่จำเป็นต่อการทำงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่ ครอบคลุมทั้งการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบโจทย์อุตสาหกรรมจริง บูรณาการหลักสูตรร่วมกันและนำเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยรับรองผลการเรียนในรูปแบบหน่วยกิต พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การขาดแคลนแรงงานทักษะสูงยังคงเป็นปัญหาสำคัญของตลาดแรงงานทั่วโลก ขณะที่ภาคธุรกิจต่างต้องเร่งทรานสฟอร์มและมองหาบุคลากรที่สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และประยุกต์ใช้ AI เพื่อสร้างคุณค่าและแก้ปัญหาทางธุรกิจได้จริง ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้นำโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ตั้งใจนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้พร้อมสำหรับโลกการทำงานยุคใหม่ ซึ่งโจทย์สำคัญไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทฤษฎี แต่คือการทำอย่างไรให้สามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตและการทำงาน
การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมครั้งนี้ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ได้ร่วมออกแบบการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์โลกการทำงานจริง เชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคการศึกษา ทําให้เกิดระบบนิเวศการเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถนํา AI ไปใช้ได้จริงเมื่อลงสู่สนามการทำงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Big Move ของทรูที่จะเป็น AI First Company ต่อยอด “AI for All Thais” ที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ AI ได้ง่ายและทั่วถึง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Future Workforce ของประเทศไทยที่มีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศทั่วโลก
ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ การผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญอย่าง ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้ามาร่วมขับเคลื่อน ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับทักษะทางวิชาชีพ (Upskill และ Reskill) ผ่านการร่วมกันออกแบบการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้ง นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ครอบคลุมทั้งหลักสูตรเข้มข้นระยะสั้นที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมจริงสำหรับบุคคลทั่วไป อย่าง Leading with Data (LDA) ที่ร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปูพื้นฐานตั้งแต่การวางกลยุทธ์ข้อมูลไปจนถึงการประยุกต์ใช้ AI ในทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรยุคใหม่ และหลักสูตรการเรียนในมหาวิทยาลัยที่รองรับระบบหน่วยกิต เชื่อมั่นว่า การผสานองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ จะช่วยเปิดโลกการเรียนรู้และสร้าง ‘ทุนมนุษย์’ ที่จะร่วมผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างแข็งแกร่ง”
ความร่วมมือระหว่าง ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรู ดิจิทัล อคาเดมี และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในครั้งนี้ เป็นต้นแบบสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ที่มุ่งสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้รูปแบบใหม่อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไม่เพียงเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจ แต่ยังเปิดกว้างให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI ได้อย่างทั่วถึง เพื่อวางรากฐานสร้างกำลังคนคุณภาพที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน