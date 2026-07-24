OPPO ชวนแฟนๆ เป็นเจ้าของ OPPO Reno16 Series 5G x BABYMONSTER Limited Edition

คอลเลกชันพิเศษจากการร่วมมือระหว่าง OPPO Reno16 Series 5G และ BABYMONSTER ในฐานะ Reno Girls ที่มาถ่ายทอดพลังแห่งความมั่นใจ ความสดใส และการเป็นตัวของตัวเอง ผ่านไอเทมดีไซน์สวยสุดล้ำจำนวนจำกัดที่สายสะสมไม่ควรพลาด ทั้ง Drawstring Ita Bag, Photocard Holder, Badge Protective Case, Photocards และ Stickers พร้อมให้เป็นเจ้าของได้ง่าย ๆ ผ่าน 3 กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ณ OPPO Brand Shop สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
OPPO Reno16 Series 5G สมาร์ทโฟนเพื่อนซี้ เทรนดี้ทุกช็อต พร้อมอัปเกรดทุกการถ่ายภาพและวิดีโอให้โดดเด่นกว่าที่เคย ด้วยกล้องมุมกว้างพิเศษ 50MP ระยะ 0.6x เก็บครบทุกโมเมนต์ พร้อมด้วยกล้องพอร์ตเทรตซูมได้ 3.5x ถ่ายคนสวย มีมิติ สีผิวเป็นธรรมชาติ พร้อมปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ด้วยฟีเจอร์ใหม่ AI คอลลาจภาพและวิดีโอ และ Pop Cam กล้องสไตล์ฟิล์มสุดเทรนดี้ที่ช่วยให้ทุกคอนเทนต์สะท้อนตัวตนได้อย่างเต็มที่ พร้อมให้เป็นเจ้าของ OPPO Reno16 Series 5G x BABYMONSTER Limited Edition Collection ได้ง่ายๆ ผ่าน 3 กิจกรรมสุดพิเศษ ดังนี้
ขั้นแรก สำหรับผู้ที่ซื้อ OPPO Reno16 Series 5G รุ่นใดก็ได้ ณ OPPO Experience Center centralwOrld ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป รับทันที BABYMONSTER Limited Edition เซ็ตใหญ่สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวมไอเทมลิมิเต็ดสำหรับแฟนตัวจริงไว้แบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น Drawstring Ita Bag กระเป๋าดีไซน์พิเศษ, Photocard Holder ซองใส่โฟโต้การ์ดสุดชิค, Badge Protective Case เคสดีไซน์สุดคิวต์สำหรับ OPPO Bubble, Photocards โฟโต้การ์ดสมาชิก และ Stickers สติกเกอร์ลายลิมิเต็ดสำหรับตกแต่ง ตอบโจทย์ทั้งสายแฟและสายสะสม มีจำนวนจำกัดเพียง 300 ชุดเท่านั้น ตลอดรายการ (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อคนต่อวัน)
ขั้นที่ 2 สำหรับผู้ที่ซื้อ OPPO Reno16 Series 5G รุ่นใดก็ได้ ณ OPPO Brand Shop สาขาที่ร่วมรายการ เพียงร่วมกิจกรรมถ่ายรูปคู่กับสแตนดี้ BABYMONSTER เช็กอิน Google Maps รีวิวและให้คะแนนร้าน พร้อมรูปอย่างน้อย 3 รูป และข้อความ 15 ตัวอักษรขึ้นไป โพสต์รูปลง Instagram หรือ TikTok พร้อมติดแฮชแท็ก #Reno16SeriesTH #เบม่อนชูสแล้ว #oppothailand รับทันที BABYMONSTER Limited Edition Photocards โฟโต้การ์ดสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟนตัวจริง (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
ขั้นที่ 3 สำหรับผู้ที่ซื้อ OPPO Bubble ณ OPPO Brand Shop สาขาที่ร่วมรายการ รับฟรี BABYMONSTER Limited Edition Badge Protective Case เคสลิมิเต็ดดีไซน์สุดคิวต์ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ OPPO Bubble หรือเลือกรับ Custom-fit Protective Case เคสดีไซน์ดวงดาวสวยสุดล้ำ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) เพียงใช้ 199 คะแนนในแอป My OPPO เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์สุดเทรนดี้ในแบบ BABYMONSTER ได้อีกด้วย (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และอย่าพลาดโอกาสเป็นเจ้าของ OPPO Reno16 Series 5G x BABYMONSTER Limited Edition Collection ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป สินค้ามีจำนวนจำกัด พร้อมออกไปสร้างทุกโมเมนต์ให้เป็นตัวเองได้เต็มที่กับ OPPO Reno16 Series 5G สมาร์ตโฟนเพื่อนซี้ เทรนดี้ทุกช็อต ที่พร้อมให้ทุกภาพ ทุกวิดีโอ และทุกความทรงจำ โดดเด่นไม่เหมือนใครในแบบของคุณ