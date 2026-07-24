realme ปักหมุดเปิด “realme Brand Shop” มาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ

realme (เรียลมี) เตรียมเปิด realme Brand Shop สาขาใหม่ ณ มาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ 26 กรกฎาคม 2569 พร้อมปักหมุดให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่สำหรับสายเทคและสายไลฟ์สไตล์ไอทีในย่านสุวรรณภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง นำเสนอประสบการณ์การเลือกช้อปสมาร์ตโฟนและแกดเจ็ตภายใต้คอนเซปต์ "จับได้ ลองจริง ฟินครบ" ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสและทดลองใช้งานจริงอย่างครอบคลุม
สำหรับการเปิดตัวในวัน Grand Opening วันที่ 26 กรกฎาคมนี้ realme จัดเต็มด้วยโปรโมชันสุดพิเศษที่มีเฉพาะภายในงานวันเดียวเท่านั้น พร้อมกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟและของสมนาคุณลิมิเต็ดเอดิชัน โดยมีไฮไลต์สำคัญคือการลุ้นรับของรางวัลใหญ่มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท รวมถึงยกทัพไลน์อัปสินค้ามาให้เลือกชมกันอย่างจุใจ
realme Brand Shop สาขาใหม่นี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด "Make it real" ด้วยบรรยากาศร้านที่หรูหรา ทันสมัย และสดใส เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ภายในร้านแบ่งโซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ไฮไลต์สำคัญคือ realme 16 Pro Series สมาร์ตโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด เจ้าของฉายา "200MP Portrait Master" ที่มาพร้อมกล้องความละเอียด 200MP หน้าจอ AMOLED 144Hz แบตเตอรี่ใหญ่ 7,000mAh และมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP69 รวมถึง realme 16 5G สมาร์ตโฟนตัวเครื่องบางเพียง 8.1 มิลลิเมตร แต่จุแบตเตอรี่ Titan ถึง 7,000mAh พร้อมนวัตกรรม Selfie Mirror กระจกเซลฟี่ด้านหลังสำหรับถ่ายภาพด้วยกล้องหลัก AI 50MP
การขยายสาขาในครั้งนี้สะท้อนถึงแผนการเติบโตระยะยาวของ realme ในประเทศไทย ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่หน้าร้านให้ครอบคลุมและเข้าถึงผู้บริโภคชาวไทยได้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงในราคาที่จับต้องได้ โดยผู้บริโภคและแฟน ๆ realme สามารถมาร่วมสัมผัสเครื่องจริง พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ที่ realme Brand Shop มาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 นี้