ทรู ดีแทค 5G เปิดจอง Galaxy Z Fold8 | Z Fold8 | Z Flip8 ส่วนลดสูงสุด 35,700 บาท พร้อมใจละลายไปกับ “จูเนียร์ - มาร์ค” พรีเซนเตอร์คนล่าสุด

คุ้มเกินคาด ... ทรู ดีแทค 5G เปิดจองสมาร์ทโฟนหน้าจอพับเรือธงรุ่นล่าสุด Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 | Flip8 ที่มาพร้อมไซซ์ใหม่ และความเบาบางที่สุดในกาแล็กซี่ ทั้ง Galaxy Z Fold8 Ultra: พับทรงพลังที่สุด เหนือชั้นด้วยดีไซน์ที่บางที่สุดใน Galaxy* Galaxy Z Fold8: พับไซซ์ใหม่ ลงตัวทุกการใช้งาน และเบาที่สุดเท่าที่เคยมีมา* และ Galaxy Z Flip8: พับเก๋มีสไตล์ ดีไซน์บางเบาสุดเก๋ที่พกพาสะดวกกว่าเดิม* อย่างเป็นทางการ บนเครือข่าย 5G ที่เร็ว แรง และปลอดภัยทั่วไทย
พร้อมดึงสอง Co-Presenter สุดฮอต “จูเนียร์-ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง” และ “มาร์ค-จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์” มาร่วมสะท้อนดีไซน์สุดพรีเมียมที่บาง เบา และทรงพลัง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร เต็มอิ่มกับข้อเสนอที่ดีที่สุดด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้ม มอบส่วนลดรวมสูงสุดถึง 35,700 บาท ย้ำ! ลูกค้าทรู ดีแทค จองเครื่องที่นี่คุ้มเกินคาด พร้อมส่วนลดที่ดีที่สุด
พิเศษยิ่งกว่าเดิม! ครั้งแรกกับการเปิดตัว “True Galaxy Friend” พบกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยดูแลและยกระดับประสบการณ์การใช้งาน Galaxy Ecosystem การใช้งานผลิตภัณฑ์ Samsung Galaxy พร้อมบริการหลังการขาย ให้สมบูรณ์แบบและสมาร์ทกว่าที่เคย
พบโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ คุ้มเกินคาด ดังนี้
• ซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ (ลูกค้าทรู ดีแทคลดเพิ่มสูงสุด 35,700 บาท เมื่อใช้แพ็กเกจเดิมตามเงื่อนไข)
o เก่าแลกใหม่ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท
o รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 8,700 บาท เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ
o ลูกค้า Black Card, Red Card, Platinum Member, Gold Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท
o ยิ่งอยู่นาน ยิ่งลดเพิ่ม ลูกค้ารายเดือนนำอายุการใช้งานแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท
o ใช้ทรูพอยท์ หรือ ดีแทคคอยน์ แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท
o รับสิทธิ์ฟรีดิจิทัลไลฟ์สไตล์: ใช้บริการTrue AI Hub ผู้ช่วย AI อัจฉริยะบนมือถือ ฟรี 3 เดือน (จำกัด 1,000 สิทธิ์), รับชมความบันเทิง TrueVisions NOW ENT นานสูงสุด 1 ปี (เมื่อสมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด) พร้อมปกป้องภัยไซเบอร์ด้วยแอป True Cyber Safe PRO ฟรี 1 ปี
• ซื้อเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา
o รับส่วนลดทันที 4,000 บาท (สำหรับรุ่นที่ร่วมรายการ)
o เก่าแลกใหม่ รับส่วนลดเพิ่ม 12,000 บาท
o ลูกค้ารายเดือนนำอายุการใช้งานแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท
• สิทธิพิเศษเพิ่มเติม (สำหรับทั้งเครื่องพร้อมแพ็กเกจและเครื่องเปล่า)
o ฟรี Power Adapter มูลค่าสูงสุด 1,090 บาท (เฉพาะผู้ลงทะเบียนความสนใจและสั่งจองล่วงหน้า สินค้ามีจำนวนจำกัด)
o ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 106%
o ผ่อนสบายไม่ง้อบัตรกับ Pay Next Extra 0% นานสูงสุด 15 เดือน หรือผ่อนง่ายไม่ใช้บัตรประชาชนกับ Samsung Finance+ นานสูงสุด 24 เดือน
o รับส่วนลดสูงสุด 40% สำหรับซื้ออุปกรณ์เสริม Samsung
o บริการ True Mobile Care เครื่องตก จอแตก ซ่อมฟรี 2 ครั้ง เมื่อสมัครบริการ และการันตีราคารับซื้อเครื่องเก่าล่วงหน้า 14 วัน (เมื่อทำรายการ trade in ก่อนวันรับสินค้า 14 วัน)
เหนือกว่าด้วยบริการ “True Galaxy Friend”
ยกระดับประสบการณ์การดูแลลูกค้า Samsung Galaxy ให้เหนือกว่าการซื้อเครื่องทั่วไป ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน Samsung Galaxy และ Galaxy Ecosystem ที่พร้อมให้คำแนะนำ ดูแล และช่วยเหลือลูกค้าในทุกช่วงของการใช้งาน ตั้งแต่การเลือกเครื่อง การตั้งค่า การย้ายข้อมูล การเชื่อมต่ออุปกรณ์ ไปจนถึงการใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้ลูกค้าใช้งานเครื่อง Samsung Galaxy อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด
เติมเต็มประสบการณ์สุดพิเศษไปอีกขั้น เมื่อจอง Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 | Flip8 ที่ทรู ดีแทคช็อป รับการดูแลอย่างเหนือระดับผ่าน 4 หัวใจบริการหลัก ได้แก่
1. อบอุ่น เหมือนเพื่อน พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตลอดการใช้งาน
2. เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านผลิตภัณฑ์และบริการของ Samsung
3. ดูแลครบทุกช่วง ตั้งแต่ก่อนซื้อ ระหว่างใช้งาน และบริการหลังการขาย
4. เชื่อมต่อทุกมิติของ Galaxy Ecosystem เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ Samsung ได้อย่างไร้รอยต่อ
สัมผัสประสบการณ์สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ล่าสุด กับ Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 | Flip8 โดยเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 สิงหาคม 2569 และวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 พร้อมรับข้อเสนอที่ดีที่สุดและบริการสุดประทับใจจาก True Galaxy Friend ที่ทรู ดีแทคช็อป และช่องทางออนไลน์: https://ss.true.th/s/ncPVJt0