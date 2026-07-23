AIS Business เปิดตัวระบบ eSIM สำหรับ IoT รองรับหลายโอเปอเรเตอร์

AIS Business ร่วมกับ Bridge Alliance และ Thales จับมือปิดข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี IoT ข้ามพรมแดน โดยโซลูชัน eSIM แบบรองรับการเชื่อมต่อหลายโอเปอเรเตอร์ ใหม่นี้จะช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อ สลับเครือข่าย และบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT ในหลายประเทศได้แบบอัตโนมัติผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการกลางเพียงแห่งเดียว
ภูผา เอกะวิภาต หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS กล่าวว่า นวัตกรรมครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของ AIS Business ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการการเชื่อมต่อในหลายประเทศได้ผ่านแพลตฟอร์มเดียว ลดความซับซ้อน เพิ่มความปลอดภัย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต โลจิสติกส์ ยานยนต์ หรือพลังงาน
Loo Boon Chee ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bridge Alliance ให้ข้อมูลเพิ่มว่า การขยายมาตรฐาน GSMA SGP.32 ในเอเชียแปซิฟิก ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบการเชื่อมต่อ IoT สำหรับองค์กรระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง ซึ่งช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ให้บริการสมาชิกและพันธมิตรอย่าง Thales ในการขยายบริการสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว
Eva Rudin รองประธานฝ่าย Mobile Connectivity Solutions บริษัท Thales ระบุว่า ความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรมเพื่อลดความซับซ้อนด้านการเชื่อมต่อข้ามประเทศ การรวมผู้ให้บริการหลายรายไว้บนแพลตฟอร์มเดียวจะช่วยให้องค์กรขนาดยายบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น
สำหรับมาตรฐานใหม่ GSMA SGP.32 เป็นการผสานเทคโนโลยี End-to-End IoT eSIM ของ Thales เข้ากับระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ รองรับทั้งอุปกรณ์แบบ IPAe (IoT Profile Assistant Embedded) และ IPAd (IoT Profile Assistant on Device) ทำให้พันธมิตร 4 ประเทศ ที่ผ่านการทดสอบและพร้อมใช้งานจริงร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายชั้นนำในกลุ่ม Bridge Alliance ได้แก่ AIS (ไทย), Globe Telecom (ฟิลิปปินส์), Optus (ออสเตรเลีย) และ Singtel (สิงคโปร์)
อุปกรณ์ IoT ที่ใช้รองรับการใช้งานจะสามารถเลือกเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุด และสลับผู้ให้บริการได้อัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และรักษาความต่อเนื่องของบริการได้ตลอดวงจรการใช้งาน
โซลูชันนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโตของ Cellular IoT และ M2M ในเอเชียแปซิฟิก ซึ่ง GlobalData คาดการณ์ว่าจะสูงถึง 1.3 พันล้านการเชื่อมต่อภายในปี 2573 โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ ยานยนต์อัจฉริยะ สาธารณูปโภคและสมาร์ทมิเตอร์ ค้าปลีกและระบบชำระเงิน จนถึงโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ