AIS เปิดให้สั่งจอง Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra I Fold8 I Flip8 ลดสูงสุด 30,700 บาท

AIS เปิดให้ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้า “สมาร์ทโฟนจอพับเรือธงเจเนอเรชันใหม่ Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra I Fold8 I Flip8 พร้อมกัน 3 รุ่น ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ใหม่ภายใต้แนวคิด “A New Shape Unfolds” บนเครือข่ายมาตรฐานใหม่ ครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ 5G-ADVANCED ก่อนใคร จัดเต็มข้อเสนอสุดคุ้ม รับส่วนลดรวมสูงสุด 30,700 บาท
พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS Care+ ใช้สิทธิ์ Switch & Go นำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ได้โดยไม่ต้องประเมินราคาตามสภาพเครื่อง โดยเปิดสั่งจองตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 69 เวลา 20.00 น. - 13 ส.ค. 69 เวลา 23.59 น. วางมัดจำเพียง 2,000 บาท จองได้ที่ https://www.ais.th/samsung-galaxyZ8Series
ลูกค้าสามารถสั่งจอง Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra I Fold8 I Flip8 พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสุดคุ้ม ทั้ง
- เครื่องพร้อมแพ็กเกจ ลดสูงสุด 30,700 บาท *
- รับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 8,700 บาท* เมื่อใช้หรือสมัครแพ็กเกจ เริ่มต้น 599 บาท ขึ้นไป สำหรับลูกค้าเอไอเอสรายเดือน รับ- สิทธิได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ
- นำเครื่องเก่ามาแลกใหม่ เอไอเอสใจดีมอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15,000 บาท
เครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา ลดสูงสุด 21,500 บาท *
- รับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 4,000 บาท ทันที
- นำเครื่องเก่ามาแลกใหม่ เอไอเอสใจดีมอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท
- พิเศษสำหรับลูกค้าเซเรเนด เมื่อนำ Galaxy Z Fold หรือ Galaxy Z Flip รุ่นใดก็ได้ มาแลกเครื่องใหม่ รับส่วนลดเพิ่มอีก 500 บาท
ใช้เอไอเอสพอยท์ แลกส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 7,000.- ได้ทั้งเครื่องพร้อมแพ็กเกจและเครื่องเปล่า
- ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ใช้เอไอเอส พอยท์ แลกส่วนลดอัตราพิเศษ
- ลูกค้า Platinum: ใช้ 1,000 คะแนน ลด 2,000 บาท (จำกัด 1,000 สิทธิ์)
- ลูกค้า Platinum/Gold/Emerald: ใช้ 1,000 คะแนน ลด 1,000 บาท (จำกัด 2,000 สิทธิ์) และ ใช้ 500 คะแนน ลด 500 บาท (จำกัด 2,000 สิทธิ์)
- พร้อมรับเอไอเอส พอยท์ สะสมเพิ่มสูงสุด X2
- ลูกค้าเอไอเอส ใช้เอไอเอส พอยท์ แลกส่วนลดเพิ่ม สูงสุด 5,000 บาท
ลงทะเบียนรับเครื่องก่อนใคร รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก
- เฉพาะลูกค้า AIS ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 ก.ค. 2569 เวลา 06.00 น. ถึง 22 ก.ค. 2569 เวลา 19.00 น. และสั่งจองวันที่ 22 ก.ค. 69 เวลา 20.00 น. - 13 ส.ค. 69 เวลา 23.59 น. รับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัด ได้แก่
- ฟรี! AIS PLAY Premium Plus นาน 6 เดือน มูลค่า 1,794 บาท (จำกัด 1,000 สิทธิ์แรก)
- ดูหนังและซีรีส์จากแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ HBO Max, Prime Video, iQIYI, Viu และ WeTV
- ฟรี! Adapter มูลค่าสูงสุด 1,090 บาท จำนวนจำกัด
- พิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รับฟรี! Cady Mirror Keychain จาก SAMSUNG | PIPATCHARA มูลค่า 5,290 บาท* สำหรับ 100 ท่านแรก ที่แสดงความสนใจ และสั่งจองรุ่น Galaxy Z Flip8
พร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย อาทิ
- สิทธิพิเศษจาก AIS Care+ with Samsung Services ดูแลเครื่องทุกกรณี เปลี่ยนจอฟรี 1 ครั้ง รับสิทธิ์ ฟรีแพ็กเกจ AIS Care+ 1 เดือน เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือน หรือ รายปี ภายในวันที่ซื้อเครื่องเท่านั้น
- ข้อเสนอพิเศษกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 106% หรือ ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน หรือ ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวผ่อนผ่าน Samsung Finance+ ที่ AIS Shop | Telewiz ทุกสาขา**
- รับเพิ่มเน็ต 5G VIP สูงสุด 200GB เมื่อสั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมสมัครแพ็กเกจ 5G VIP Ultra
- เลือกรับฟรีเบอร์โฟร์ 0000-7777 เมื่อสั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมสมัครแพ็ก 1499 ขึ้นไปสัญญา 24 เดือน
New Samsung Galaxy Watch 9 และ Galaxy Watch Ultra 2 รับส่วนลดทันทีสูงสุด 30% เมื่อจอง และซื้อพร้อมมือถือใหม่
เครื่องเก่าสภาพไหนก็แลกได้ กับ Switch & Go
พิเศษสำหรับลูกค้า AIS Care+ สามารถนำ Samsung Galaxy S Series หรือ Galaxy Z Series รุ่นเก่ามาแลกซื้อ Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 หรือ Galaxy Z Flip8 ได้อย่างสะดวก
- ไม่ต้องประเมินราคาตามสภาพเครื่อง
- รับเครื่องเก่าทุกสภาพ แม้เปิดไม่ติดหรือหน้าจอแตก
- ใช้สิทธิ์ได้ทั้งเครื่องพร้อมแพ็กเกจและเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา
- ลดขั้นตอนยุ่งยาก ช่วยให้เปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
AIS เปิดให้ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้า Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 และ Galaxy Z Flip8 ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 69 เวลา 20.00 น. – 13 ส.ค. 69 เวลา 23.59 น. นอกจากจะได้รับข้อเสนอสุดคุ้มและสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS และ Serenade แล้ว ยังได้สัมผัสประสบการณ์ใช้งานบนเครือข่าย AIS 5G-ADVANCED ที่เร็วแรงเต็มประสิทธิภาพ พร้อมอุ่นใจด้วยบริการดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง โดยลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ AIS Online Store เพื่อเลือกรับเครื่องที่บ้าน หรือรับเครื่องได้ที่ AIS Shop ทุกสาขา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/samsung-galaxyZ8Series