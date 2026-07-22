Garmin ส่งสายรัดสุขภาพ 'Cirqa' ลงตลาด ไร้ค่าบริการรายเดือน

การแข่งขันในตลาดอุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพดุเดือดขึ้น หลังรายใหญ่อย่าง การ์มิน (Garmin) เปิดตัว 'Cirqa' สายรัดสุขภาพอัจฉริยะรุ่นใหม่ ในกลุ่มอุปกรณ์ไร้หน้าจอ เปิดราคาจำหน่ายในประเทศไทยที่ 6,990 บาท ชูจุดเด่นแบตใช้ยาว 10 วัน ไม่มีค่าบริการรายเดือนแข่ง Whoop และ Fitbit Air
การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของ Garmin ได้เปลี่ยนภาพจากผู้พัฒนาสมาร์ทวอทช์ระบบ GPS สำหรับออกกำลังกายและไลฟ์สไตล์ เข้าสู่การเจาะลึกตลาดสายรัดสุขภาพ โดย 'Cirqa' ถูกออกแบบมาเพื่อการสวมใส่ตลอด 24 ชั่วโมง
ตัวสายทำจากวัสดุผ้ายืดหยุ่นที่เน้นความสบายและระบายอากาศได้ดี สามารถเลือกสวมใส่ได้ทั้งบริเวณข้อมือและต้นแขน โดยมีให้เลือก 2 ขนาด (Small/Medium และ Large/Extra-Large) สำหรับตลาดประเทศไทยมาพร้อมตัวเลือก 4 เฉดสี ได้แก่ สีดำ, สีน้ำเงิน, สีเทา และสีม่วง
'ไร้ค่าธรรมเนียม' สู้ศึก Subscription
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ 'Cirqa' ถูกมองว่าจะเข้ามาสร้างความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภค คือโครงสร้างราคาที่ผู้บริโภคจ่ายเพียงค่าเครื่องครั้งเดียว ต่างจากผู้เล่นในตลาดอย่าง Whoop หรือ Oura ที่จำเป็นต้องสมัครแพ็กเกจรายเดือนเพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพเชิงลึก
โดยข้อมูลชีวมิติ (Biometrics) ทั้งหมดจะถูกรวบรวมและแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน Garmin Connect โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวสามารถติดตามข้อมูลสุขภาพได้อย่างครอบคลุม ทั้งอัตราการเต้นของหัวใจ, ดัชนีพลังงานกาย (Body Battery), ระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Ox), ระดับความเครียด, และอุณหภูมิผิวหนัง รวมถึงระบบตรวจจับกิจกรรมอัตโนมัติ (Activity Detection) ที่สามารถบันทึกกิจกรรมประจำวันทั่วไป เช่น การทำความสะอาดบ้าน หรือการเดินพักผ่อน โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกดบันทึกด้วยตนเอง
ขณะเดียวกัน Garmin ยังได้เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นระบบติดตามสุขภาพสตรีและการตกไข่ร่วมกับแอปพลิเคชัน Natural Cycles, ฟีเจอร์แนะนำการปรับตัวจากอาการเจ็ตแลก (Jet Lag Advisor), ตลอดจนการตรวจจับความแปรปรวนของระบบหายใจขณะนอนหลับ เพื่อประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและสารกระตุ้นต่างๆ ต่อคุณภาพการนอน
สำหรับ Garmin Cirqa มีกำหนดเริ่มจัดส่งอย่างเป็นทางการในประเทศไทย 13 สิงหาคม ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการข้อมูลสุขภาพเชิงลึก แต่ไม่ต้องการสวมใส่นาฬิกาเรือนใหญ่ในขณะนอนหลับ