TrueOnline Home Next x Britania พลิกโฉมที่อยู่อาศัยสู่ Smart Living Ecosystem

เติมเต็มชีวิตยุคใหม่ ด้วยบ้าน AI อัจฉริยะเชื่อมต่อทุกมิติ ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้นำเทเลคอม-เทคคอมปานี ผนึกกำลัง บริทาเนีย ผู้นำการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ยกระดับการอยู่อาศัยสู่ “Connected Smart Living Ecosystem” ด้วยการผสานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความเร็วสูงจากทรูออนไลน์ ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับกิกะบิตและ AI สมาร์ทโฮม โซลูชัน จาก TrueOnline Home Next เพื่อเชื่อมต่อเทคโนโลยีและความปลอดภัยเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านอย่างลงตัว ทั่วประเทศ
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สะดวกสบายและปลอดภัยอย่างครบวงจร พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อและโอนกรรมสิทธิ์บ้านบริทาเนีย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2569 จะได้รับสิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ True Fiber to the Room ความเร็วระดับ 1 Gbps ครอบคลุมทั่วบ้าน มาพร้อม TrueX Home Hub, “เอมี่” ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ และ TrueOnline Home Next Smart Home Solution ตามมาตรฐานโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนานถึง 24 เดือน ซึ่งครอบคลุมโครงการทั่วประเทศภายใต้แบรนด์ Brighton, Britania, Grand Britania, Belgravia และ Balco นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับลูกบ้านปัจจุบัน โดยทรูได้จัดเตรียมสิทธิประโยชน์และแพ็กเกจ Smart Home ราคาพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ยกระดับสู่ไลฟ์สไตล์อัจฉริยะ พร้อมบริการดูแลลูกค้า (Customer Service) ในรูปแบบเอกสิทธิ์เฉพาะลูกบ้านบริทาเนีย เพื่อสร้างความมั่นใจและความราบรื่นตลอดการใช้งาน
คุณฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านโฮมคอนเนคทิวิตี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า 'ชีวิตที่ดีต้องเริ่มจากที่บ้าน' การอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองได้แบบเรียลไทม์ ความร่วมมือกับบริทาเนียในครั้งนี้ จึงเป็นการนำศักยภาพของทรูมาต่อยอดสู่การอยู่อาศัยยุคใหม่อย่างครบวงจร ครอบคลุม 4 มิติสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความเร็วสูง ด้วย True Fiber to the Room (FTTR) ที่ให้ความเร็วระดับ 1 Gbps ทุกห้อง และเสริมความอัจฉริยะด้วย AI สมาร์ทโฮม, การตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และการยกระดับบริการหลังการขายที่รวดเร็วทันใจ
ไฮไลต์สำคัญคือการนำ ‘เอมี่’ (Ami) ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ เข้ามาเป็นหัวใจหลักในการจัดการบ้าน ซึ่งเอมี่โดดเด่นด้วยความสามารถในการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย สามารถสั่งการด้วยเสียง เชื่อมต่อและควบคุมระบบความปลอดภัย ความบันเทิง รวมถึงระบบพลังงานได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ลูกบ้านประหยัดเวลา ปลอดภัย และใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอย่างแท้จริง ให้บ้านดูแลชีวิตทุกคนในครอบครัว ครบทุก Generation พร้อม solution ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยง โดยทำงานร่วมกับอุปกรณ์ AI Smart Home จาก TrueOnline Home Next ไม่ว่าจะเป็น TrueX Home Hub, Smart CCTV Pro AI, Smart Plug, Smart Bulb, เซนเซอร์ประตู-หน้าต่าง และ อุปกรณ์ AI Smart Home อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเหตุผลที่เราคัดสรรอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ในบ้านบริทาเนีย เพราะเป็นเทคโนโลยีที่เสถียร ปลอดภัยสูง และใช้งานง่าย เหมาะกับสมาชิกทุกเจเนอเรชันในครอบครัว”
คุณกฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริทาเนีย เชื่อว่าบ้านในยุคปัจจุบันไม่ควรเป็นเพียงพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัย แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัวได้อย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด Crafted for Better Living ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยเราให้ความสำคัญกับการออกแบบบ้านและประสบการณ์การอยู่อาศัยในทุกมิติ ความร่วมมือกับทรูในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับโครงการของบริทาเนีย สู่การเป็น Smart Living Ecosystem ที่ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
เราได้นำเทคโนโลยี AI และ IoT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่อาศัย เพื่อให้บ้านสามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของคนทุกเจเนอเรชัน และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ในการใช้ชีวิตภายในบ้านผ่านระบบอัจฉริยะ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยเสียงหรือแอปพลิเคชัน รวมถึงผู้ช่วย AI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ทำให้บ้านสามารถดูแลผู้อยู่อาศัยได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น นอกจากการยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยแล้ว เทคโนโลยี AI Smart Home ยังช่วยเพิ่มศักยภาพของบ้านในฐานะสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในระยะยาว รองรับความต้องการของผู้ซื้อและผู้เช่าในยุคดิจิทัล ซึ่งให้ความสำคัญกับบ้านที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อมากขึ้น จึงเป็นทั้งการสร้างคุณค่าในการอยู่อาศัยและเพิ่มความคุ้มค่าในมิติของการลงทุนไปพร้อมกัน”
พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อและโอนกรรมสิทธิ์บ้านบริทาเนีย (แบรนด์ Brighton, Britania, Grand Britania, Belgravia และ Balco) ตั้งแต่กรกฎาคม – ธันวาคม 2569 รับสิทธิ์ใช้บริการ True Fiber to the Room ความเร็ว 1 Gbps พร้อม TrueX Home Hub, AI “เอมี่” และโซลูชัน TrueOnline Home Next Smart Home ฟรีนาน 24 เดือน ส่วนลูกบ้านปัจจุบันรับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจ Smart Home ราคาพิเศษ พร้อมบริการดูแลหลังการขายระดับเอกสิทธิ์เฉพาะลูกบ้านบริทาเนีย เพื่อความสะดวกสบายและอุ่นใจตลอดการใช้งาน
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