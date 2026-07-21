ทรู เปิดบ้านต้อนรับ “Mister Global Thailand 2026” และรองทั้ง 4 เจาะลึกพลัง AI เบื้องหลังโครงข่ายอัจฉริยะ

เมื่อพลังของสุภาพบุรุษยุคใหม่ มาบรรจบกับศักยภาพของเทคโนโลยีแห่งอนาคต…ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย คุณฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านโฮมคอนเนคทิวิตี้ และคุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย เปิดบ้านต้อนรับ Mister Global Thailand 2026 ราชา - ราชัน รุ่งไพรพนา และรองทั้ง 4 พร้อมด้วย Mister Chinatown Global Thailand 2027 ฟอร์ม - จีรพัฒน์ อุณหะ เพื่อมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนอันทรงคุณค่าตลอดการประกวดที่ผ่านมา ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดา
พร้อมกันนี้ ทั้ง 6 หนุ่ม ทีม Mister Global Thailand 2026 ได้เปิดประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ Business and Network Intelligence Center (BNIC) ซึ่งผสานศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ากับการดูแลและบริหารจัดการเครือข่ายอย่างครบวงจร เพื่อเสริมประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นให้แก่บริการ 5G, 4G และอินเทอร์เน็ตบ้าน พร้อมรองรับทุกการเชื่อมต่อและทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทย ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้สัมผัสแนวคิด Happy Workplace ของทรู ซึ่งเชื่อว่า "สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี คือหัวใจของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" จึงออกแบบพื้นที่ทำงานที่ใส่ใจพนักงานอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด Caring Technology และ Caring in Wellness & Well-being เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ อาทิ Flexible Workspace คลินิกและนักกายภาพบำบัด Fitness Center Nap Room เครื่องกรองน้ำอัจฉริยะ RO Water Plant ห้องละหมาด และร้าน 7-Eleven ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมองค์กร True 4C ได้แก่ Compassion ความเข้าใจและใส่ใจซึ่งกันและกัน Credibility ความน่าเชื่อถือบนมาตรฐานระดับสากล Co-creation การผสานพลังร่วมสร้างสรรค์ และ Courage ความกล้าที่จะคิดและก้าวข้ามขีดจำกัด โดยคุณค่าทั้ง 4 ประการได้หลอมรวมผู้คน เทคโนโลยี และธุรกิจให้เป็น One Team ที่พร้อมเติบโตและสร้างคุณค่าไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
การเปิดประสบการณ์ครั้งนี้สะท้อนพลังของทรูในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับวัฒนธรรม True 4C เพื่อเติมเต็มศักยภาพของ “Mister Global Thailand 2026” และรองชนะเลิศทั้ง 4 สู่การเป็น ‘True Gentlemen’ สุภาพบุรุษยุคใหม่ผู้พร้อมสร้างคุณค่าและส่งต่อแรงบันดาลใจจากประเทศไทยสู่สายตาโลกอย่างสง่างาม