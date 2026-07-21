ประกาศกระทรวงดีอีใหม่ เร่งปิด URL เถื่อนในไม่กี่ชั่วโมง หวังตัดวงจรสแกมเมอร์

ดีอีอัดยาแรง! ประกาศกระทรวงใหม่ ปิดทาง Fast-track ปิดกั้น URL ผิดกฎหมายในไม่กี่ชั่วโมง สกัดสแกมเมอร์-อาชญากรรมออนไลน์ เผยปิดกั้นแล้วกว่า 8.8 แสน URL ครอบคลุมเว็บพนัน-บัญชีม้า
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.69 นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี มอบนโยบายเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ กระทรวงดีอีจึงออกประกาศเรื่อง การยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พ.ศ. 2569 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว
ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวออกตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายยกระดับกลไกระงับและปิดกั้น URL ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่อาจสร้างความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้าง
สำหรับกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงดีอีสามารถยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานต่อศาล เพื่อขอให้มีคำสั่งระงับหรือปิดกั้น URL ผิดกฎหมายได้โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับทราบโดยเร็ว
ขณะเดียวกัน ประกาศฉบับใหม่นี้ยังเข้ามาแก้ไขข้อจำกัดด้านระยะเวลาของกระบวนการกลั่นกรองแบบเดิม หลังจำนวน URL ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับหลักหมื่นเป็นหลักล้าน ส่งผลให้กระบวนการปิดกั้นแบบเดิมไม่สามารถรองรับปริมาณภัยออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงดีอีจึงกำหนดแนวทางดำเนินงานแบบเร่งด่วน (Fast-track) รวมถึงจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ให้มีความชัดเจน โดยประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างชาติและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ เพื่อให้สามารถระงับเนื้อหาที่มีลักษณะความผิดอย่างชัดเจนได้โดยตรงและรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลในทุกกรณี
มาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมภัยออนไลน์ทุกรูปแบบ ทั้งการใช้บัญชีม้า การชักชวนลงทุนปลอมโดยใช้เทคโนโลยี Deepfake การโฆษณาและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนการหลอกลวงประชาชนผ่านข้อความ SMS และแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบซับซ้อนและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2569 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.68 ถึงวันที่ 13 ก.ค.69 กระทรวงดีอีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ระงับและปิดกั้น URL ผิดกฎหมายแล้วรวม 883,012 URL โดยเนื้อหาที่ถูกปิดกั้นมากที่สุดคือเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งดำเนินการปิดกั้นตามคำสั่งศาลแล้วกว่า 600,000 URL
"ประกาศกระทรวงฉบับใหม่นี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญทางกฎหมาย ทำให้กลไกและกระบวนการปิดกั้น URL ผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถลดระยะเวลาดำเนินการจากเดิมที่ต้องใช้เวลาหลายวัน เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง เพื่อยับยั้งไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ พร้อมยกระดับความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในการทำธุรกิจและธุรกรรมออนไลน์" นายพชรกล่าว