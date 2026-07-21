เอปสัน มั่นใจเครื่องพิมพ์ EcoTank ขยายเวลารับประกัน 5 ปี

เอปสัน หวังตอบโจทย์ผู้บริโภคระยะยาว สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเครื่องพิมพ์ในตระกูล EcoTank รุ่นใหม่ รับประกันสูงสุด 5 ปี หรือ 50,000 หน้า ตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย และออฟฟิศขนาดเล็ก ที่ต้องการควบคุมต้นทุนการพิมพ์แบบไร้กังวลในระยะยาว
นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการอาวุโสประจำกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดเครื่องพิมพ์สำหรับการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Working) และกลุ่มผู้ประกอบการสร้างอาชีพอิสระ (Solopreneur) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับความทนทานและการลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเป็นหลัก
"การมอบการรับประกันสูงสุดถึง 5 ปี หรือ 50,000 หน้า สะท้อนถึงความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน"
โดยแคมเปญ ‘พิมพ์สบายยย ไร้กังวล’ (Print Without Worry) จะขยายระยะเวลารับประกันเครื่องพิมพ์ EcoTank เจเนอเรชันใหม่รวม 8 รุ่น นานสูงสุด 5 ปี หรือรองรับปริมาณการพิมพ์สูงสุด 50,000 หน้า สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านระบบ MyEpson ภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อนั้น
เมื่อคำนวณแล้ว การรับประกัน 50,000 หน้า ตลอดระยะเวลา 5 ปี คิดเป็นสัดส่วนการใช้งานเฉลี่ยปีละ 10,000 หน้า หรือประมาณ 833 หน้าต่อเดือน ซึ่งเมื่อแตกย่อยเป็นปริมาณการใช้งานรายวัน จะรองรับการพิมพ์ได้เฉลี่ยถึงวันละ 27 หน้า ถือเป็นปริมาณที่ครอบคลุมการใช้งานเอกสารทั่วไปของกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและงานโฮมออฟฟิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพื่อรองรับพฤติกรรมการพิมพ์ในยุคปัจจุบัน เอปสัน ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและฟังก์ชันของ EcoTank รุ่นใหม่ อย่างการใช้ขวดหมึกขนาด 65 มิลลิลิตร พิมพ์สีดำได้สูงสุด 4,700 หน้า และหมึกสีสูงสุด 7,500 หน้า พร้อมระบบคีย์ล็อคป้องกันการเติมหมึกผิดช่อง
มีการติดตั้งกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box) ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ มาช่วยในกรณีเมื่อใช้งานในระยะยาวแล้วถาดซับหมึกเต็ม สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้ในราคา 400 บาท พร้อมระบบ Semi-Automatic Print Adjustment ปรับตั้งค่าและทำความสะอาดหัวพิมพ์อัตโนมัติ เพื่อรักษาความคมชัดในระยะยาว
ตัวเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ ยังรองรับการเชื่อมต่อ WiFi ทำให้สามารถสั่งพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟน Apple AirPrint, Mopria สั่งพิมพ์งานผ่าน LINE ไปจนถึงสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel เพื่อความสะดวกในการทำงานยุคดิจิทัล
สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson EcoTank เจนใหม่ทั้ง 8 รุ่น (L1310, L1350, L3310, L3316, L3350, L3356, L5390 และ L5396) วางจำหน่ายในราคาเริ่มต้น 3,900 บาท ถึง 8,790 บาท โดยการรับประกัน 5 ปี หรือ 50,000 หน้าจะครอบคลุมทั้งตัวเครื่องและหัวพิมพ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด