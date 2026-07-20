ทรู ต่อยอด “AI for All Thais” สู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ คิกออฟ Gemini Academy เสริมทักษะ AI ให้นักศึกษา ม.ศรีปทุม

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าต่อยอดโครงการระดับประเทศ “AI for All Thais” ผ่านกิจกรรม “True x Google Presents: AI for All Thais, Gemini Academy at Sripatum University” ณ หอประชุมบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ให้แก่นักศึกษาในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย ใช้งานได้จริง และสอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคต กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการ “AI for All Thais” จากการประกาศความร่วมมือระดับประเทศระหว่างทรู Google กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ สู่การนำองค์ความรู้ด้าน AI ไปสู่ห้องเรียนและพื้นที่การเรียนรู้จริงในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นหนึ่งในสถาบันแรกที่ร่วมคิกออฟการอบรม Gemini Academy เพื่อเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงานยุค AI
คุณชารัด เมห์โรทรา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการ ‘AI for All Thais’ ด้วยความเชื่อว่า AI ควรเป็นโอกาสที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม วันนี้ AI ไม่ใช่เทคโนโลยีที่อยู่ไกลตัวอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การทำงาน และการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ การนำ Gemini Academy มาสู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอดจากวิสัยทัศน์ระดับประเทศสู่การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทดลอง และประยุกต์ใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออนาคตของตนเองและประเทศ ภายใต้แนวคิด AI First Citizens กิจกรรม Gemini Academy ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เน้นให้นักศึกษาได้สัมผัสและใช้งาน Generative AI จริง ผ่านเวิร์กช็อปภาคสนามควบคู่กับการเรียนรู้ออนไลน์ด้าน AI Literacy และ AI Safety เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจด้าน AI อย่างรอบด้าน ตั้งแต่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งคำสั่งหรือ Prompt อย่างเหมาะสม ไปจนถึงการตระหนักถึงความปลอดภัย จริยธรรม และความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี”
สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการดังกล่าวจะจัดอบรมรวมทั้งสิ้น 13 รอบ ครอบคลุมนักศึกษากว่า 9,100 คน เพื่อผลักดันให้การเรียนรู้ด้าน AI ไม่จำกัดอยู่เพียงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แต่สามารถเข้าถึงนักศึกษาในวงกว้าง เพื่อสร้างรากฐานทักษะดิจิทัลที่แข็งแกร่งให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ของประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมสำหรับอนาคต โดยเฉพาะในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทุกสาขาวิชาชีพ ความร่วมมือกับทรูในครั้งนี้ จะช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีระดับโลกจากประสบการณ์จริง เสริมทั้งความรู้ ทักษะ และมุมมองในการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวสู่โลกการทำงานและการแข่งขันในระดับสากล”
นอกจากการอบรมในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว โครงการ “AI for All Thais” ยังมุ่งวางรากฐานการพัฒนา AI Ecosystem ของประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาคเทคโนโลยี ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ด้าน AI แบบครบวงจร ตั้งแต่การปูพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น ไปจนถึงการพัฒนาทักษะขั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่
ทั้งนี้ ทรูยังให้นักเรียนและนักศึกษาอายุ 7-24 ปี ได้รับเน็ตฟรีในการเรียนออนไลน์ 10GB นาน 30 วันและมีแผนเดินหน้าขยายกิจกรรม Gemini Academy ไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกรกฎาคมนี้จะขยายไปยัง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมเตรียมต่อยอดสู่มหาวิทยาลัยอีก 22 แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้าน AI ให้แก่นักศึกษาไทยอย่างทั่วถึง
ในระยะต่อไป โครงการจะต่อยอดสู่หลักสูตร AI for Future Workforce ซึ่งเป็นหลักสูตร AI ระยะเวลา 45 ชั่วโมง ที่ออกแบบร่วมกันโดยทรูและ Google เพื่อบูรณาการเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสามารถนับหน่วยกิตได้จริง รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันด้าน AI เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพจากการลงมือปฏิบัติจริง และต่อยอดสู่ประสบการณ์ในระดับนานาชาติ
ความร่วมมือในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการจัดอบรมด้านเทคโนโลยี แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำคัญในการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ให้สามารถใช้ AI ได้อย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์ และรับผิดชอบ พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และการแข่งขันในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
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