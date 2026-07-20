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ทรู ต่อยอด “AI for All Thais” สู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ คิกออฟ Gemini Academy เสริมทักษะ AI ให้นักศึกษา ม.ศรีปทุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าต่อยอดโครงการระดับประเทศ “AI for All Thais” ผ่านกิจกรรม “True x Google Presents: AI for All Thais, Gemini Academy at Sripatum University” ณ หอประชุมบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ให้แก่นักศึกษาในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย ใช้งานได้จริง และสอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคต กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการ “AI for All Thais” จากการประกาศความร่วมมือระดับประเทศระหว่างทรู Google กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ สู่การนำองค์ความรู้ด้าน AI ไปสู่ห้องเรียนและพื้นที่การเรียนรู้จริงในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นหนึ่งในสถาบันแรกที่ร่วมคิกออฟการอบรม Gemini Academy เพื่อเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงานยุค AI


คุณชารัด เมห์โรทรา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการ ‘AI for All Thais’ ด้วยความเชื่อว่า AI ควรเป็นโอกาสที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม วันนี้ AI ไม่ใช่เทคโนโลยีที่อยู่ไกลตัวอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การทำงาน และการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ การนำ Gemini Academy มาสู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอดจากวิสัยทัศน์ระดับประเทศสู่การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทดลอง และประยุกต์ใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออนาคตของตนเองและประเทศ ภายใต้แนวคิด AI First Citizens กิจกรรม Gemini Academy ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เน้นให้นักศึกษาได้สัมผัสและใช้งาน Generative AI จริง ผ่านเวิร์กช็อปภาคสนามควบคู่กับการเรียนรู้ออนไลน์ด้าน AI Literacy และ AI Safety เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจด้าน AI อย่างรอบด้าน ตั้งแต่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งคำสั่งหรือ Prompt อย่างเหมาะสม ไปจนถึงการตระหนักถึงความปลอดภัย จริยธรรม และความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี”


สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการดังกล่าวจะจัดอบรมรวมทั้งสิ้น 13 รอบ ครอบคลุมนักศึกษากว่า 9,100 คน เพื่อผลักดันให้การเรียนรู้ด้าน AI ไม่จำกัดอยู่เพียงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แต่สามารถเข้าถึงนักศึกษาในวงกว้าง เพื่อสร้างรากฐานทักษะดิจิทัลที่แข็งแกร่งให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ของประเทศ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมสำหรับอนาคต โดยเฉพาะในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทุกสาขาวิชาชีพ ความร่วมมือกับทรูในครั้งนี้ จะช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีระดับโลกจากประสบการณ์จริง เสริมทั้งความรู้ ทักษะ และมุมมองในการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวสู่โลกการทำงานและการแข่งขันในระดับสากล”


นอกจากการอบรมในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว โครงการ “AI for All Thais” ยังมุ่งวางรากฐานการพัฒนา AI Ecosystem ของประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาคเทคโนโลยี ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ด้าน AI แบบครบวงจร ตั้งแต่การปูพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น ไปจนถึงการพัฒนาทักษะขั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่


ทั้งนี้ ทรูยังให้นักเรียนและนักศึกษาอายุ 7-24 ปี ได้รับเน็ตฟรีในการเรียนออนไลน์ 10GB นาน 30 วันและมีแผนเดินหน้าขยายกิจกรรม Gemini Academy ไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกรกฎาคมนี้จะขยายไปยัง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมเตรียมต่อยอดสู่มหาวิทยาลัยอีก 22 แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้าน AI ให้แก่นักศึกษาไทยอย่างทั่วถึง


ในระยะต่อไป โครงการจะต่อยอดสู่หลักสูตร AI for Future Workforce ซึ่งเป็นหลักสูตร AI ระยะเวลา 45 ชั่วโมง ที่ออกแบบร่วมกันโดยทรูและ Google เพื่อบูรณาการเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสามารถนับหน่วยกิตได้จริง รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันด้าน AI เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพจากการลงมือปฏิบัติจริง และต่อยอดสู่ประสบการณ์ในระดับนานาชาติ


ความร่วมมือในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการจัดอบรมด้านเทคโนโลยี แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำคัญในการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ให้สามารถใช้ AI ได้อย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์ และรับผิดชอบ พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และการแข่งขันในเวทีโลกอย่างยั่งยืน


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ทรู ต่อยอด “AI for All Thais” สู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ คิกออฟ Gemini Academy เสริมทักษะ AI ให้นักศึกษา ม.ศรีปทุม
ทรู ต่อยอด “AI for All Thais” สู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ คิกออฟ Gemini Academy เสริมทักษะ AI ให้นักศึกษา ม.ศรีปทุม
ทรู ต่อยอด “AI for All Thais” สู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ คิกออฟ Gemini Academy เสริมทักษะ AI ให้นักศึกษา ม.ศรีปทุม
ทรู ต่อยอด “AI for All Thais” สู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ คิกออฟ Gemini Academy เสริมทักษะ AI ให้นักศึกษา ม.ศรีปทุม
ทรู ต่อยอด “AI for All Thais” สู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ คิกออฟ Gemini Academy เสริมทักษะ AI ให้นักศึกษา ม.ศรีปทุม
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