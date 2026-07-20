ทีพีไอ โพลีน ติดโผหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ปี 2569

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และ Specialty Polymer ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ปี 2569 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2569 โดยสถาบันไทยพัฒน์
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2569 ด้วยการคัดเลือกจาก 931 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
“บริษัทฯ มีนโยบายและวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงหมุนเวียนเข้ามาทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมนวัตกรรมคาร์บอนต่ำ โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินธุรกิจบนหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมควบคู่กันไป”
ท่ามกลางบริบทของโลกที่กำลังเผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและถี่ขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง มีบทบาทสำคัญต่อทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ พร้อมเสริมสร้างนวัตกรรมองค์กรที่หลอมรวมเป้าหมายด้านความยั่งยืนเข้ากับทุกประบวนการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร และความสามารถในการปรับตัวต่อความเสี่ยงและโอกาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว
โดยการจัดระดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบสองในปีนี้
การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI