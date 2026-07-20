ทรูออนไลน์โฮมเน็กซ์ คว้า "No.1 Brand Thailand 2026" สาขา "อินเทอร์เน็ตบ้าน" 12 ปีซ้อน

พิสูจน์ความเป็นตัวจริง... ทรูออนไลน์ นำโดย คุณฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านโฮมคอนเนคทิวิตี้ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล "No.1 Brand Thailand 2026" ในสาขาอินเทอร์เน็ตบ้าน ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Marketeer ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างเหนียวแน่น โดยรางวัลความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องยาวนานจากลูกค้าและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ที่ร่วมผลักดันให้แบรนด์ครองอันดับ 1 ในใจติดต่อกันเป็นปีที่ 12
เพื่อตอบแทนความไว้วางใจและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ทรูมุ่งมั่นพัฒนาสัญญาณและนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับสู่ชีวิตอัจฉริยะ ล่าสุดตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้วยแนวคิด "TrueOnline Home Next ให้บ้านดูแลชีวิต" พลิกโฉมเน็ตบ้านสู่ระบบ AI สมาร์ทโฮม โดยทำงานร่วมกับ "TrueX Home Hub" และ "เอมี่ (Ami)" ผู้ช่วยอัจฉริยะระบบเสียงภาษาไทย เพื่อเชื่อมต่อความปลอดภัย ความบันเทิง และความสะดวกสบาย พร้อมดูแลทุกสมาชิกในครอบครัว ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยง ผ่าน Smart Living Ecosystem ที่ตอบโจทย์ทุกมิติชีวิตอย่างลงตัว
ความไว้วางใจตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ทรูออนไลน์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเครือข่ายและการให้บริการอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อตอบแทนและดูแลลูกค้าทุกกลุ่มที่มอบความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ตลอดมาอย่างยั่งยืน