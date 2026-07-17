ทรู คว้ารางวัล “ผู้นำหญิงทรงอิทธิพล กลุ่มธุรกิจเทเลคอมแห่งประเทศไทย” จาก Women’s Tabloid Awards 2026

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ความสำเร็จของการทรานส์ฟอร์มองค์กร ไม่ได้อยู่ที่การนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพียงอย่างรวดเร็ว แต่อยู่ที่การพัฒนา “คน” ให้พร้อมเรียนรู้ ปรับตัว และสร้างคุณค่าใหม่…ล่าสุด Women’s Tabloid Awards 2026 เวทีระดับนานาชาติที่ยกย่องผู้นำหญิงและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก ประกาศให้ นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัล “ผู้นำหญิงทรงอิทธิพลด้านการทรานส์ฟอร์มองค์กร กลุ่มธุรกิจเทเลคอมแห่งประเทศไทย” หรือ “Most Influential Woman CHRO in Corporate Transformation – Telecom, Thailand 2026” สะท้อนบทบาทผู้นำหญิงที่เชื่อมโยงการพัฒนาคน วัฒนธรรมองค์กรอันเป็นหนึ่งเดียว เข้ากับยุทธศาสตร์ธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนทรูสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานของศักยภาพคนที่แข็งแกร่ง
จากการบริหารคน สู่การออกแบบองค์กรแห่งอนาคต
การได้รับรางวัลครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของนางสาวศรินทร์รา ในการยกระดับงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นหนึ่งในกลไกหลักของการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านคนเข้ากับทิศทางการเติบโตขององค์กร พร้อมวางรากฐาน Future-Ready Workforce เพื่อขับเคลื่อนทรูสู่การเป็น AI-First Organization ที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน
นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “รางวัลจาก Women’s Tabloid ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะพลังขับเคลื่อนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร ท่ามกลางความท้าทายในยุค AI โดยทรูมุ่งสร้าง Future Talent ที่พร้อมเรียนรู้ ปรับตัว และใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมแกร่งศักยภาพของตนเอง เพราะการทรานสฟอร์มองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนระบบหรือโครงสร้างเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิด วิธีทำงาน และความเชื่อของคนว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ เติบโต และก้าวไปพร้อมกันได้”
สร้าง AI Workforce จากผู้เรียนรู้ สู่ผู้สร้างคุณค่า
ภายใต้การนำของนางสาวศรินทร์รา ทรูได้ยกระดับการพัฒนาทักษะ AI จากการฝึกอบรม สู่เส้นทางการเติบโตของพนักงานอย่างเป็นระบบ แบ่งเป็น AI Citizens ผู้มีความรู้พื้นฐาน AI Users ผู้สามารถนำ AI ไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ AI Builders ผู้พัฒนาเครื่องมือหรือโซลูชันใหม่ โดยในปี 2569 ทรู ตั้งเป้าสร้าง 1,300 AI Citizens, 600 AI Users และ 130 AI Builders ในปี 2570 พนักงานทุกคน สามารถประยุกต์ใช้ AI ในงานจริง และอย่างน้อย 50% สามารถนำ AI ไปสร้างผลลัพธ์ในงานได้จริง แนวทางนี้ขับเคลื่อนผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้ง True Digital Academy โครงการ Reskilling ทุนศึกษาด้าน AI ขั้นสูงในสหรัฐอเมริกาและจีน และ True Next Gen Programme ภายใต้แนวคิด AI-First พร้อมจัด AI Practice Day สร้างเครือข่าย AI Inspirers ประมาณ 200 คน ทั่วทั้งองค์กร เพื่อช่วยเพื่อนพนักงานใช้ AI จากโจทย์จริง แลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันพัฒนาโซลูชัน ทำให้ AI เป็นพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากคนในองค์กร
“ในโลกที่ AI กำลังพลิกโฉมรูปแบบการทำงานอย่างรวดเร็ว บทบาทของ HR จึงไม่ใช่เพียงการเตรียมคนให้ใช้เทคโนโลยีเป็น แต่ต้องออกแบบระบบที่ช่วยให้คนและเทคโนโลยีสามารถสร้างคุณค่าร่วมกันได้ ทรูจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา Digital Skills, AI Skills และ Human Skills ควบคู่กัน เพราะแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใด ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ ความเข้าใจ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ยังคงเป็นพลังสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน” นางสาวศรินทร์รา กล่าวเสริม
รับฟังเสียงพนักงาน สร้าง “Best Place to Work” อย่างแท้จริง
อีกหนึ่งผลงานสำคัญของนางสาวศรินทร์รา คือการสร้าง Best Place to Work ให้เป็นมากกว่าสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมุ่งสร้างองค์กรที่พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีเสียง และมีโอกาสเติบโต ผ่านโครงการ Smooth Day และช่องทาง Smooth Box ที่เปิดให้พนักงานทุกระดับเสนอไอเดียและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมเชื่อมโยงกับผลสำรวจ Pulse Survey รายไตรมาส เกิดเป็นวงจรรับฟัง วิเคราะห์ ลงมือปรับปรุง และสื่อสารผลกลับอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด Employee Voices Matter ขณะเดียวกัน Mini Hackathons ยังเปิดพื้นที่ให้พนักงานเปลี่ยนไอเดียเป็นนวัตกรรม โดยสร้างได้ 28 แนวคิด พัฒนาเป็น Proof of Concept 23 โครงการ และต่อยอดใช้งานจริง 10 โครงการ สะท้อนว่า Employee Engagement สามารถสร้างทั้งประสิทธิภาพ นวัตกรรม และคุณค่าทางธุรกิจ ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรม 4C ได้แก่ Compassion, Credibility, Co-creation และ Courage ซึ่งหลอมรวมคนเป็น One Team เทคโนโลยี และธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน
ทั้งนี้ รางวัล Most Influential Woman CHRO in Corporate Transformation – Telecom, Thailand 2026 จาก Women’s Tabloid นับเป็นอีกหนึ่งการยอมรับในระดับนานาชาติต่อบทบาทผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลของนางสาวศรินทร์รา หลังได้รับการจัดให้อยู่ในทำเนียบ 100 Most Influential HR Leaders in Southeast Asia 2026 ในเวที HR Icons Awards 2026 จาก The Economic Times HRWorld Southeast Asia เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทรูในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังของคน วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างบุคลากรและองค์กรที่พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกอนาคต