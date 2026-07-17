AIS - ปภ. และ กสทช. ลงพื้นที่หาดใหญ่ เตรียมความพร้อมโครงข่ายสื่อสาร รับมือภัยพิบัติและ สถานการณ์ฉุกเฉิน

AIS ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และสำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและร่วมวางแผนยกระดับโครงข่ายสื่อสารให้พร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ การลงพื้นที่ครั้งนี้ ครอบคลุมการตรวจสอบสถานีฐานและโครงข่ายในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงการปรับปรุงสถานีฐานในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยให้มีระดับความสูงเพิ่มขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมและรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการ พร้อมร่วมสังเกตการณ์การฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย เพื่อทดสอบการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และยกระดับความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
โดย AIS เตรียมความพร้อมของโครงข่ายแบบครบวงจร ทั้งสถานีฐานเคลื่อนที่ ระบบสื่อสารสำรองผ่านดาวเทียมจากความร่วมมือกับไทยคม และระบบไฟฟ้าสำรองประจำสถานีฐาน เพื่อรักษาความต่อเนื่องของบริการในกรณีที่โครงข่ายภาคพื้นดินหรือระบบไฟฟ้าได้รับผลกระทบ พร้อมนำ AI มาใช้เฝ้าระวังและวิเคราะห์ความผิดปกติของโครงข่าย ผ่าน Network Monitoring และ Command Center ตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อมโยงกับระบบ Early Warning ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
AIS ยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับภาครัฐและทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศ ยกระดับความพร้อมของโครงข่ายโทรคมนาคม และทำหน้าที่เป็นเครือข่ายที่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญที่การสื่อสารมีส่วนต่อการช่วยเหลือชีวิต การประสานงาน และการบริหารจัดการภัยพิบัติ