ทรู คว้ารางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2569 หมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร จากเวที MONEY & BANKING AWARDS 2026

ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำศักยภาพผู้นำบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีของไทย โดยมี ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจ เป็นผู้แทนองค์กรขึ้นรับ รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2569 ในหมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร จากเวที MONEY & BANKING AWARDS 2026 ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และ คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมในพิธีมอบรางวัล เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นและมีความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งขององค์กร ความสามารถในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและตลาดทุนไทย ทั้งยังเป็นเวทีเชิดชูองค์กรและบุคลากรในภาคธุรกิจการเงินและตลาดทุนที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยปีนี้มีการมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น 43 รางวัล ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
รางวัล "รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2569" พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ mai โดยแบ่งตามหมวดธุรกิจ เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลประกอบการโดดเด่น มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการได้รับรางวัลนี้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของทรู สามารถสร้างกำไรต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 สะท้อนความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน จากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้า และพัฒนาบริการดิจิทัลที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจตามหลักสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตอกย้ำบทบาทของทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะองค์กรโทรคมนาคม-เทคโนโลยีที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พร้อมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน