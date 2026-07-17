ทรู คอร์ปอเรชั่น - กสทช. ลงพื้นที่หาดใหญ่ เตรียมความพร้อมโครงข่ายสื่อสารรับมือภัยพิบัติ

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เดินหน้ายกระดับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ ผ่านการจัดทำแผนเสริมประสิทธิภาพของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่และโครงข่ายการสื่อสาร เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ พร้อมเข้าร่วมฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2569 ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมความพร้อมในการวางแผนการสื่อสาร ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐในช่วงเกิดวิกฤต
เพื่อยกระดับแผนการเตรียมความพร้อมดังกล่าว ทรู คอร์ปอเรชั่น และ กสทช. ได้ร่วมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจและวางแผนเพิ่มความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยนำบทเรียนจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่เมื่อปีที่ผ่านมา มาศึกษาและพัฒนาแนวทางป้องกัน เพื่อให้โครงข่ายการสื่อสารยังคงให้บริการได้อย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤต ทั้งนี้ แนวทางที่ได้จากการศึกษาจะถูกนำไปประยุกต์ใช้ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อื่นของประเทศ อาทิ น่าน เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก และพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น โดยมี นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์และกำกับดูแล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมวิศวกรโครงข่าย ร่วมกับ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม และคณะเจ้าหน้าที่ กสทช. ลงพื้นที่ร่วมกำหนดแนวทางยกระดับความพร้อมของโครงข่ายสื่อสาร เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
แผนดังกล่าวมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม โดยครอบคลุมการยกระดับความพร้อมของสถานีฐานในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ การเสริมระบบสำรองด้านพลังงาน การเพิ่มมาตรการป้องกันผลกระทบจากอุทกภัย การจัดเตรียมเส้นทางโครงข่ายสำรอง ตลอดจนการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการสื่อสารในทุกสถานการณ์
การดำเนินงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ให้พร้อมรองรับและฟื้นตัวได้รวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน เพื่อให้การสื่อสาร การแจ้งเตือนภัย การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และการช่วยเหลือประชาชน ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แม้ในสถานการณ์วิกฤต
นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังเข้าร่วมฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2569 ซึ่งจัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบสื่อสาร การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และการสนับสนุนภารกิจด้านการสื่อสารในสถานการณ์จำลองระดับประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินของประเทศในอนาคต