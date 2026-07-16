โครงสร้างใหม่ กสทช. สะดุดปมอำนาจ นัดรักษาการเลขาฯ ไขข้อกังขา 27 ก.ค.69

ศึกโครงสร้าง กสทช. เดือด! บอร์ดตั้งธงคำสั่ง 3 ฉบับเสี่ยงไร้ฐานกฎหมาย ทำ 2 ระบบซ้อน สายบังคับบัญชาป่วนหนัก นัดรักษาการเลขาฯ เคลียร์ 27 ก.ค. ก่อนเริ่มทดลอง 1 ส.ค.69
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค.69 ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2569 มีการหารืออย่างเข้มข้นเกี่ยวกับกรณีสำนักงาน กสทช. ออกประกาศและคำสั่งเพื่อทดลองใช้ร่างโครงสร้างสำนักงาน กสทช. รูปแบบใหม่ ซึ่งกรรมการ กสทช. บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าอาจส่งผลกระทบต่ออำนาจของคณะกรรมการ และอาจไม่สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่
ในการประชุม กสทช. ได้ขอให้ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ชี้แจงถึงที่มาและความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงาน กสทช. เป็นอำนาจของที่ประชุม กสทช. ขณะเดียวกัน การมอบหมายให้พนักงานไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานที่กำหนดขึ้นใหม่ ซึ่งยังไม่ใช่ส่วนงานตามระเบียบที่ กสทช. ให้ความเห็นชอบ แม้สำนักงานจะระบุว่าเป็นเพียงการทดลอง แต่กรรมการบางส่วนเห็นว่าการออกคำสั่งโดยไม่มีฐานอำนาจรองรับอย่างชัดเจนอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายและการบริหารงานตามมา
พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง ให้ความเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะสองโครงสร้างซ้อนกัน กล่าวคือ โครงสร้างสำนักงานเดิมที่ยังมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย กับโครงสร้างใหม่ที่ยังไม่มีสถานะทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ในทางปฏิบัติพนักงานอาจต้องปฏิบัติงานซ้ำซ้อนและเกิดความไม่ชัดเจนในสายการบังคับบัญชา นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า โครงสร้างใหม่อาจทำให้ระดับของตำแหน่งพนักงานบางส่วนลดลง จากเดิมที่เป็นสำนัก เปลี่ยนเป็นกอง โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับโครงสร้างราชการและกองทัพว่า ผู้อำนวยการสำนักอาจเทียบได้กับตำแหน่งระดับนายพล ขณะที่ผู้อำนวยการกองเทียบได้กับระดับพันเอก เนื่องจากกองอยู่ภายใต้สำนัก ซึ่งในระบบข้าราชการพลเรือนอาจเทียบเคียงกับหน่วยงานระดับกรม
ด้าน ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ แสดงความห่วงใยว่า การดำเนินการของสำนักงาน กสทช. อาจขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือมติของ กสทช. หรือไม่ แม้รักษาการเลขาธิการ กสทช. จะมีอำนาจด้านการบริหารสำนักงาน แต่การใช้อำนาจดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และมติที่คณะกรรมการกำหนดไว้ จึงตั้งคำถามด้วยว่า ประธาน กสทช. ได้รับทราบหรือให้ความเห็นชอบต่อการออกประกาศและคำสั่งของสำนักงาน กสทช. ทั้งสามฉบับแล้วหรือไม่ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการบริหารบุคลากรภายในองค์กร
อย่างไรก็ตาม ประธาน กสทช. ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม โดยระบุเพียงว่า ควรให้นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้ชี้แจง เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารสำนักงานโดยตรง แต่เนื่องจากนายไตรรัตน์ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในวันดังกล่าว จึงจะเชิญมาชี้แจงต่อที่ประชุม กสทช. ในครั้งต่อไป ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 27 ก.ค.69
สำหรับประเด็นโครงสร้างสำนักงาน กสทช. เคยเกิดข้อขัดแย้งมาแล้ว โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 6 ก.ค.65 ได้มอบหมายให้พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ ดำเนินการจัดทำโครงสร้างสำนักงาน กสทช. รูปแบบใหม่ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.66 เพื่อพิจารณา อย่างไรก็ดี ในช่วงที่กำลังจะลงมติเห็นชอบโครงสร้างดังกล่าว ประธาน กสทช. ได้ขอพักการประชุมเป็นเวลา 20 นาที และต่อมาได้สั่งปิดการประชุม ส่งผลให้วาระดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณาอีก และยังคงเป็นวาระค้างมานานเกือบ 3 ปี
ด้วยเหตุนี้ ปัญหาเรื่องโครงสร้างสำนักงาน กสทช. จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในประเด็นข้อขัดแย้งด้านหน้าที่และอำนาจระหว่างประธาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. กับกรรมการ กสทช. บางส่วน นอกเหนือจากประเด็นสำคัญอื่นที่ยังไม่มีข้อยุติ
ประเด็นแรกคือ การสรรหาเลขาธิการ กสทช. ซึ่งมีข้อวิจารณ์ว่าประธาน กสทช. ยังไม่นำกระบวนการสรรหาเลขาธิการคนใหม่เข้าสู่การพิจารณา ส่งผลให้นายไตรรัตน์ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเลขาธิการ กสทช. มานานกว่า 5 ปี แม้กรรมการ กสทช. เสียงข้างมากจะเคยมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วก็ตาม ประเด็นต่อมาคือ การต่อสัญญาจ้างนายไตรรัตน์ในตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ซึ่งสิ้นสุดสัญญาไปเมื่อวันที่ 30 เม.ย.68 โดยมีข้อกล่าวหาว่าประธาน กสทช. ยังไม่นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการ กสทช.
ขณะเดียวกัน ยังมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการออกคำสั่งไม่ให้พนักงานสำนักงาน กสทช. สนับสนุนหรือดำเนินการตามที่กรรมการ กสทช. ร้องขอ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากประธาน กสทช. หรือรักษาการเลขาธิการ กสทช. ก่อน ซึ่งกรรมการบางส่วนเห็นว่าอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจของกรรมการแต่ละด้าน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน กสทช. โดยมีข้อสังเกตว่า กรรมการ กสทช. ไม่ได้รับโอกาสให้พิจารณาร่างงบประมาณก่อนที่สำนักงานจะส่งให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการทดลองใช้ร่างโครงสร้างสำนักงาน กสทช. รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องการบริหารจัดการของสำนักงาน กสทช. เพื่อทดลองตามร่างโครงสร้างสำนักงาน กสทช. ซึ่งกำหนดทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค.69 ฉบับที่สองคือ คำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ 1111/2569 เรื่องมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง โดยกำหนดระยะเวลาทดลองตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค.69 และฉบับที่สามคือ คำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ 1112/2569 เรื่องมอบหมายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดทดลองใช้ในช่วงเวลาเดียวกัน
ดังนั้น จึงต้องติดตามการชี้แจงของนายไตรรัตน์ต่อที่ประชุม กสทช. ในวันที่ 27 ก.ค.69 ว่าการออกประกาศและคำสั่งดังกล่าวมีฐานอำนาจและกระบวนการดำเนินงานอย่างไร รวมถึงต้องรอข้อสรุปว่าโครงสร้างสำนักงาน กสทช. รูปแบบใหม่จะสามารถเริ่มทดลองใช้ได้ตามกำหนดในวันที่ 1 ส.ค.69 หรือไม่