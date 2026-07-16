วิชั่น SV Academy ถอด Playbook ซิลิคอนแวลลีย์ ปลดล็อกธุรกิจไทย สร้างซอฟต์แวร์ด้วย AI แม้ไม่มีพื้นฐานโค้ด

เปิดวิชั่น SV Academy หรือ Silicon Valley Academy ในยุคที่ธุรกิจไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญ เพราะ AI ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมืออำนวยความสะดวกอีกต่อไป แต่กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยย่นระยะเวลาการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นถึง 5 เท่า แถมยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานเขียนโค้ดสามารถพัฒนาระบบของตัวเองได้จริง
SV Academy ก่อตั้งโดย 3 กูรู "พรหม ปาลเดชพงศ์" นักการศึกษา, "ไกรรัตน์ (มาร์ช) ไมรินทร์" อดีตวิศวกรจาก Amazon และ Databricks และ "ชาลี พิสุราช" อดีตวิศวกรจาก Meta, Google และ Robinhood Markets ผู้เคยดูแลระบบหลังบ้านระดับผู้ใช้งานหลักล้านถึงพันล้านคน
ทั้ง 3 นำแนวคิด Systems Thinking จากซิลิคอนแวลลีย์มาสอนผู้ประกอบการไทยให้ใช้ AI สร้างซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับธุรกิจตัวเอง ตั้งแต่ระบบจัดการคลังสินค้า ระบบสั่งซื้ออัตโนมัติ ไปจนถึงระบบบัญชีเฉพาะตัว โดยไม่ต้องพึ่งซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือจ้างทีมพัฒนาภายนอกราคาสูง
วิสัยทัศน์นี้เริ่มจุดพลุแล้วผ่านหลักสูตร "Silicon Valley Junior" ร่วมกับโรงเรียนเลิศหล้า ก่อนขยายผลสู่หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ "SV Academy Entrepreneurs and Business Owners" โดยที่ผ่านมา เยาวชนอายุ 10-15 ปี ที่ไม่มีพื้นฐานเขียนโค้ดเลย สามารถใช้เวลาเพียง 5 สัปดาห์ (ราว 12-15 ชั่วโมง) พัฒนาแอปพลิเคชันใช้งานได้จริงระดับ MVP เช่น แอปวิเคราะห์ Personal Color และแพลตฟอร์มแนะแนวการศึกษา โดยอาศัยแนวคิด Lean Startup ควบคู่กับการสั่งงาน AI
ส่วนในระดับธุรกิจ หลักสูตรจะเน้นแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล เช่น กรณีตัวอย่างร้านชานมไข่มุกที่ต้องการระบบพิมพ์ฉลากระบุความหวานอัตโนมัติ ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้วิธีสร้างระบบนั้นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องจ้างซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ในราคาหลักล้านบาท
***ถอด Playbook ซิลิคอนแวลลีย์
ในธุรกิจยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว Artificial Intelligence (AI) ได้แปรสภาพจากเครื่องมืออำนวยความสะดวก ไปสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เข้ามาพลิกโฉมทุกอุตสาหกรรม และทลายข้อจำกัดด้านทักษะทางเทคนิคขั้นสูง (Skill Set) ลงอย่างสิ้นเชิง
ข้อมูลเชิงประจักษ์จากภาคปฏิบัติชี้ชัดว่า การนำ AI มาประยุกต์ใช้ในองค์กรสามารถย่นระยะเวลา Go-to-Market ได้รวดเร็วขึ้นถึง 5 เท่า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในได้หลายเท่า ปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้เกิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันรูปแบบใหม่ และเปรียบเสมือนการนำพาองค์กรขึ้น “ทางด่วน” เชิงกลยุทธ์ ที่หากธุรกิจใดปฏิเสธการปรับตัว ย่อมต้องเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังและสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในที่สุด
ความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองที่สุดในเวลานี้คือ การเปลี่ยนผ่านทางความคิดของภาคธุรกิจไทย จากเดิมที่พึ่งพาการเป็นผู้ซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป หรือการจัดสรรงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อจ้างที่ปรึกษาไอทีจากต่างประเทศ เปลี่ยนผ่านสู่การเป็น “ผู้สร้าง” (Builder) ที่สามารถพัฒนาและควบคุมระบบนิเวศทางเทคโนโลยีทั้งหมดได้ด้วยตนเอง
เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยให้เท่าทันกระแสธารความเปลี่ยนแปลงนี้ SV Academy (Silicon Valley Academy) จึงเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ 3 ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ พรหม ปาลเดชพงศ์ นักการศึกษา และสองวิศวกรไทยผู้มีประสบการณ์ตรงจาก Silicon Valley ได้แก่ ไกรรัตน์ (มาร์ช) ไมรินทร์ อดีตวิศวกรจาก Amazon และ Databricks และ ชาลี พิสุราช อดีตวิศวกรจาก Meta, Google และ Robinhood Markets ผู้เคยผ่านการบริหารจัดการระบบหลังบ้านที่รองรับผู้ใช้งานระดับล้านจนถึงพันล้านคนในองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก โดยมีหมุดหมายสำคัญในการนำแนวคิดระดับสากลมาส่งเสริม "กระบวนการคิดเชิงระบบ" (Systems Thinking) เพื่อยกระดับศักยภาพคนไทยตั้งแต่ห้องเรียนสู่ห้องบริหาร
ไกรรัตน์ ไมรินทร์ อดีต Senior Software Engineer สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในโลกเทคโนโลยีว่า ความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ถูกย่นระยะเวลาลงอย่างมหาศาลด้วยพลังของ AI
"ในอดีต โปรเจกต์ขนาดใหญ่ของสตาร์ทอัปในซิลิคอนแวลลีย์อาจต้องใช้เวลาพัฒนาร่วมปีและใช้กำลังคนมากกว่า 20 คน แต่ในปัจจุบัน เราสามารถใช้ AI ในการขับเคลื่อนโครงสร้างโค้ดดิ้งทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ทำให้งานเสร็จสิ้นได้ภายในเวลาเพียง 2 เดือน ซึ่งช่วยลดระยะเวลา Go-to-Market ได้ถึง 5 เท่า"
ปรากฏการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า บทบาทของบุคลากรสายไอทีและผู้ประกอบการได้เปลี่ยนผ่านจากการนั่งเขียนโค้ดทีละบรรทัด ไปสู่การเป็นผู้บริหารจัดการและตรวจทานระบบ โดยปล่อยให้ AI รองรับงานโครงสร้างพื้นฐานซ้ำ ๆ และใช้มนุษย์ในการวางกลยุทธ์เชิงลึก ตลอดจนการระบุโจทย์ปัญหาให้ตรงจุด
***จากผู้ซื้อ สู่ผู้สร้าง
ชาลี พิสุราช ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบ อธิบายเพิ่มเติมว่า การทำงานร่วมกับ AI ในปัจจุบันเปรียบเหมือนการบริหารทีมงานที่มีศักยภาพสูง ความสำเร็จในยุคนี้จึงไม่ได้วัดกันที่ความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดแบบเดิม แต่อยู่ที่ความเข้าใจในการออกแบบระบบ เพื่อตรวจสอบ คุมทิศทาง และสั่งการเครื่องมือให้ส่งมอบผลงานที่ถูกต้องและตอบโจทย์ธุรกิจได้จริง
เพื่อพิสูจน์ว่ากระบวนการคิดเชิงระบบสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดด้านทักษะเชิงเทคนิคดั้งเดิมได้ SV Academy ได้ร่วมมือกับโรงเรียนเลิศหล้า นำร่องหลักสูตร "Silicon Valley Junior" กับเยาวชนอายุ 10-15 ปี ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโค้ดมาก่อน
ปรากฏว่าภายในระยะเวลาเพียง 5 สัปดาห์ รวมประมาณ 12-15 ชั่วโมง เยาวชนกลุ่มนี้สามารถสื่อสารสั่งงาน AI โดยนำแนวคิดการทำธุรกิจแบบ Lean Startup มาพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในระดับเริ่มต้น (Minimum Viable Product หรือ MVP) ได้สำเร็จ เช่น แอปพลิเคชันวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะนำการแต่งกาย และแพลตฟอร์มแนะแนวการศึกษาตามความสนใจ
พรหม ปาลเดชพงศ์ นักการศึกษา ให้มุมมองที่น่าสนใจว่ากระบวนการเรียนรู้ของ SV Academy ยังให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ โครงสร้างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการรักษาเสถียรภาพและการต่อยอดระบบ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาสามารถใช้งานและสร้างมูลค่าได้จริงในระยะยาว ไม่ใช่เพียงแค่โค้ดที่สร้างเสร็จแล้วถูกปล่อยทิ้งไว้
"หัวใจสำคัญของซอฟต์แวร์ไม่ได้อยู่ที่ตัวโค้ด แต่อยู่ที่วิธีคิดและกระบวนการ และมายด์เซตว่าเราจะบริหารจัดการ AI อย่างไรให้ง่ายและถูกต้อง ไม่ใช่เพียงแค่การป้อนคำสั่ง (Prompt) ไปเฉย ๆ หากเราสามารถย่อยกระบวนการคิดระดับวิศวกรคอมพิวเตอร์ให้เด็กอายุ 11 ปีเข้าใจและสร้างแอปพลิเคชันเองได้ ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำไม่ได้เช่นกัน"
จากบทพิสูจน์ในห้องเรียนจูเนียร์ SV Academy ได้เดินหน้าขยายผลสู่ภาคธุรกิจ ผ่านหลักสูตรเข้มข้น "SV Academy Entrepreneurs and Business Owners" ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะ เปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนทฤษฎีทั่วไป มาเป็นการมุ่งแก้ปัญหาจริงในธุรกิจแบบเฉพาะบุคคล (Personalized & Customized) โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน
หลักสูตรนี้จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของตนเอง (Domain Expert) สามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือสร้างโซลูชันเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นระบบจัดการคลังสินค้า ระบบคำสั่งซื้ออัตโนมัติ หรือระบบจัดการบัญชีและภาษีเฉพาะตัว ช่วยให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวในลักษณะ One Man Business โดยไม่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือจ้างทีมพัฒนาภายนอกด้วยงบประมาณมหาศาล
"สมมติผู้ประกอบการต้องการพัฒนาระบบสำหรับร้านชานมไข่มุก เพื่อพิมพ์ฉลากสินค้าที่สามารถระบุระดับความหวานและรสชาติได้โดยอัตโนมัติ หลักสูตรของเราจะสอนวิธีทำระบบนั้นขึ้นมาจริง ๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ภายนอกในราคาเป็นล้านบาท หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้ประกอบการคัสตอมไมซ์ระบบให้ตรงจุดเพนพอยต์ และสามารถควบคุมดูแลระบบได้เองตั้งแต่ต้นจนจบ” พรหม ปาลเดชพงศ์ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน
ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้ง SV Academy ได้สรุปถึงข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 3 ประการหลักที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการผสาน AI เข้ากับธุรกิจไว้ คือ 1. การย่นระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Go-to-Market) ทั้งช่วยให้ธุรกิจสามารถทดลอง ปรับปรุง และปล่อยฟีเจอร์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความได้เปรียบทางการค้า หากโซลูชันแรกไม่ตอบโจทย์ ก็สามารถเปลี่ยนทิศทาง (Pivot) ได้ทันทีโดยไม่มีต้นทุนจมที่สูงเกินไป
2. การสร้างอิสรภาพทางเทคโนโลยี (Ownership) โดยเปลี่ยนผ่านจากการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องปรับเวิร์กโฟลว์ของทีมให้เข้ากับโปรแกรม มาเป็นเจ้าของระบบที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์องค์กรตัวเองได้อย่างแท้จริง
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวลา มีการนำ AI มาเปลี่ยนงานประจำที่เป็นลูปซ้ำ ๆ (Routine Tasks) ให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุนด้านเวลาและแรงงาน ทำให้ผู้บริหารมีเวลาไปโฟกัสกับการวางกลยุทธ์การเติบโต หรือนวัตกรรมการตลาดที่มีมูลค่าสูงกว่า
***คำว่า "Silicon Valley" ไม่ใช่ชื่อสถานที่
ความท้าทายที่แท้จริงของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ไม่ใช่เรื่องความสามารถของเครื่องมือ แต่คือ "ทัศนคติ" ในมุมมองของวิศวกรจากซิลิคอนแวลลีย์ คำว่า "Silicon Valley" ไม่ใช่ชื่อสถานที่ แต่คือระบบนิเวศของกลุ่มคนที่พร้อมจะทดลองสิ่งใหม่ ๆ และไม่กลัวความล้มเหลว
SV Academy จึงไม่ได้วางเป้าหมายเป็นเพียงสถาบันฝึกอบรม แต่ตั้งใจสร้างเป็นคอมมูนิตีและพื้นที่บ่มเพาะ โดยสถาบันจะมอบพิมพ์เขียวในการสร้างนวัตกรรม พร้อมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (เช่น ผู้เชี่ยวชาญระดับ PhD จาก Carnegie Mellon) ที่พร้อมเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรทันทีเมื่อธุรกิจขยายตัว โดยจะยังคงดูแลรักษาสัมพันธ์และพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันต่อแม้หลักสูตรจะจบลงไปแล้ว
“เมื่อก่อนถ้าเรามีไอเดียอยากสร้างซอฟต์แวร์สักตัว เราต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างทีมพัฒนาที่สูงมาก แต่ตอนนี้ต้นทุนในการลงมือทำมันถูกลงมหาศาล AI เปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่มีค่าใช้จ่ายเพียงหลักร้อยบาทต่อเดือน ทำให้เราสามารถทดลองไอเดียใหม่ ๆ ได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะเจอโซลูชันที่ใช่และสร้างผลตอบแทนได้จริง” ไกรรัตน์ กล่าวสรุป
ทั้งนี้ SV Academy เตรียมเปิดคอร์สรุ่นต่อไปสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโค้ด แต่จะได้ลงมือสร้างซอฟต์แวร์ใช้งานจริงระดับโปรดักชันด้วยตนเอง พร้อมบลูพรินต์ของกระบวนการและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลต่อเนื่อง คลาสแรกเริ่มวันที่ 23 สิงหาคม 2569.