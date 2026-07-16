ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ลุยต่อ EV Charger หลังคว้า 2 รางวัลใหญ่ด้านยั่งยืน-ปลอดภัย

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) เดินหน้าลุยตลาดเทคโนโลยีพลังงานปี 2569 เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ รองรับเทคโนโลยีอนาคตอย่าง EV Charger และ Solar หลังคว้า 2 รางวัลใหญ่ด้านความยั่งยืนและความปลอดภัย ย้ำภาพบริษัทเติบโตทั้งในมิติธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และการดูแลบุคลากร
นายกุศล กุศลส่ง รองประธานกลุ่มธุรกิจ residential ชไนเดอร์ อิเล็คทริค คลัสเตอร์ประเทศไทย ลาว และเมียนมา กล่าวว่าชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ได้เปิดตัวตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟสรุ่นล่าสุด “Square D DBSeT” ต่อยอดจากแบรนด์ Square D ที่อยู่คู่ช่างไฟไทยมากว่า 40 ปี โดยเชื่อว่า Square D DBSeT สำหรับตลาดที่อยู่อาศัย จะตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่ทั้งด้านความรวดเร็ว ความปลอดภัย และการรองรับเทคโนโลยีอนาคตอย่าง EV Charger และ Solar
"แนวคิด Beyond a Load Center ที่ไม่ใช่เพียงตู้ควบคุมไฟ แต่คือมาตรฐานใหม่ของความเร็ว ความแม่นยำ และความพร้อมสำหรับอนาคต Square D DBSeT ถูกออกแบบใหม่ทั้งระบบ เพื่อตอบโจทย์ช่างไฟยุคดิจิทัลที่ต้องการงานเร็ว ถูกต้อง ลดความผิดพลาด พร้อมยกระดับรูปลักษณ์ให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยสมัยใหม่ "
หัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์คือเทคโนโลยี Qwik-Plug ที่ช่วยให้ติดตั้งเร็วขึ้นถึง 30% เชื่อมต่อสายเฟสและนิวทรัลได้ในจุดเดียว ลดความเสี่ยงจาก human error และรองรับ RCBO แบบ Plug-On สูงสุด 50 แอมป์ นอกจากนี้ยังมาพร้อมดีไซน์ Modern Minimal และฟังก์ชันเสริม 6 รายการที่ออกแบบจากการใช้งานจริงของช่างไฟ พร้อมมาตรฐานสากล IEC 61439-2 และ 61439-3 รองรับกระแสสูงสุด 250A และวงจรย่อยสูงสุด 48 ช่อง ตอบโจทย์ทั้งบ้าน อาคารพาณิชย์ และออฟฟิศที่ต้องการระบบไฟฟ้าที่ขยายต่อได้ในอนาคต
***คว้าแชมป์บริษัทยั่งยืนที่สุดในโลก 3 ปีซ้อน
ในระดับโลก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับการยกย่องเป็น “บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกประจำปี 2026” จากนิตยสาร TIME และ Statista ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการคัดเลือกในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกกว่า 5,000 แห่ง
โอลิวิเยร์ บลูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุว่าความชาญฉลาดทางพลังงานคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนทั้งประสิทธิภาพและการลดคาร์บอนให้ลูกค้า
ภายใต้แผนงาน Impact 2030 ไตรมาสแรกของปี 2026 บริษัทรายงานผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม อาทิ การลดคาร์บอนใน Scope 1 และ 2 ลง 82.5% เทียบกับปี 2017 ช่วยลูกค้าประหยัดหรือเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้าได้ 47.5 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมง ลดการปล่อยคาร์บอนได้ 20 ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่าในไตรมาสเดียว มีซัปพลายเออร์กว่า 1,100 รายเข้าร่วมโครงการ Zero Carbon Pathway และมีประชาชนกว่า 2.8 ล้านคนได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาทักษะให้บุคลากรกว่า 113,000 คนในไตรมาสเดียว
***โรงงานบางปู รับรางวัลปลอดภัยต่อเนื่องปี 5
ในด้านความปลอดภัยของบุคลากร โรงงานอัจฉริยะชไนเดอร์ อิเล็คทริค บางปู ซึ่งดำเนินงานในไทยมา 36 ปี ได้รับรางวัลเกียรติคุณระดับแพลตินัมจากกิจกรรม Zero Accident Campaign 2026 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (สสปท.) กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยสะสมชั่วโมงทำงานปลอดภัยได้ถึง 24,437,475 ชั่วโมงโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ภายใต้วัฒนธรรม S.A.F.E. First
นิโคลัส แมทธิว โอลิเอร์ ผู้อำนวยการโรงงานฯ ระบุว่าความสำเร็จนี้มาจากวินัยและการทำงานเป็นทีมของพนักงานทุกคน โดยโรงงานแห่งนี้ยังใช้สถาปัตยกรรม EcoStruxure บริหารพลังงาน ช่วยลดคาร์บอนในไทยได้กว่า 1,000 ตันคาร์บอนเทียบเท่าต่อปี พร้อมได้รับรองมาตรฐานสากลครบ 4 ด้าน คือ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ ISO 50001.