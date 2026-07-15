คิดให้ดี ก่อนให้ AI ฟัง-บันทึกการประชุม

สื่อต่างประเทศเปิดประเด็นร้อน ห่วงการใช้ AI notetaker หรือโปรแกรมผู้ช่วยจดบันทึกอัตโนมัติในการประชุมออนไลน์แม้จะช่วยประหยัดเวลาและสรุปประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีหลังจบการประชุมความยาวหนึ่งชั่วโมง แต่เบื้องหลังความสะดวกสบายนี้กลับแอบแฝงไปด้วยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่หลายฝ่ายมองว่าไม่ควรมองข้าม
รายงานจาก Associated Press ไฮไลท์ที่ภัยข้อมูลลับองค์กรอาจรั่วไหลโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากหลักการทำงานของ AI ช่วยจดโน๊ตคือการแปลงทุกคำพูดในที่ประชุมให้กลายเป็นข้อมูล ซึ่งหมายความว่าข้อมูลบุคคลที่เป็นความลับ กลยุทธ์องค์กร ความลับทางการค้า และคำพูดที่อาจถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานเอาผิดในอนาคต ล้วนมีโอกาสตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรเข้าถึง
เอมี่ ดูเฟรน (Amy Dufrane) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HRCI องค์กรด้านการฝึกอบรมและออกใบรับรองทรัพยากรบุคคล ระบุว่าองค์กรมีความเสี่ยงมหาศาลจากการใช้ AI notetaker และมองว่าบริษัทไม่ควรใช้เครื่องมือนี้เลย
โดยนิยามแล้ว AI notetaker คือแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ระบบรู้จำเสียงพูด และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ในการบันทึก ถอดความ และสรุปบทสนทนา ถึงแม้เป้าหมายเดิมของเครื่องมือเหล่านี้คือการประหยัดเวลาและเพิ่มการมีส่วนร่วมในที่ประชุม แต่ผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาอาชีพต่างออกมาเตือนถึงเหตุผลที่ควรระมัดระวัง
ประเด็นสำคัญที่สุดคือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บข้อมูลและระยะเวลาที่ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ นักเคลื่อนไหวด้านความเป็นส่วนตัวแสดงความกังวลว่าบริษัทผู้พัฒนา AI notetaker อาจสร้าง voiceprint หรือลายเสียงของผู้ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่ง voiceprint นี้ถือเป็นข้อมูลชีวมาตร (biometric) ประเภทหนึ่งที่คล้ายกับลายนิ้วมือ แต่ปรับแต่งให้จำเพาะกับลักษณะเสียงและน้ำเสียงของแต่ละบุคคล และสามารถถูกนำไปใช้เข้าถึงข้อมูลที่มีการจำกัดสิทธิ์หรือเป็นความลับ รวมถึงข้อมูลบัญชีธนาคารได้
นอกจากนี้ บริษัทเทคโนโลยีบางแห่งยังนำข้อมูลจากเครื่องมือจดบันทึกที่พัฒนาขึ้นไปขายต่อ หรือใช้บทถอดความและการบันทึกการประชุมที่เป็นความลับไปฝึกฝนโมเดล AI ของตนเอง ยังมีความเสี่ยงที่บทสนทนาระหว่างทนายความกับลูกความอาจถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมายได้ โดยมีกรณีตัวอย่างจากผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ที่สั่งให้จำเลยในคดีอาญาต้องส่งมอบเอกสารที่จัดทำขึ้นสำหรับทนายความให้แก่อัยการ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวถูกแชร์ไปยังบุคคลที่สามแล้ว ซึ่งในกรณีนี้คือคล็อด (Claude) ของแอนธรอปิกส์ (Anthropic)
จัสติน แดเนียลส์ (Justin Daniels) ทนายความด้านองค์กรจากสำนักงานกฎหมาย Baker Donelson ในแอตแลนตา ให้ความเห็นว่าผู้ใช้ AI notetaker ส่วนใหญ่ไม่รู้แน่ชัดว่าข้อมูลของตัวเองไปอยู่ที่ใด และหากข้อมูลถูกส่งต่อไปยังที่อื่นโดยที่ผู้สนทนาทั้งสองฝ่ายไม่รู้ตัว บทสนทนาที่ควรได้รับความคุ้มครองในฐานะข้อมูลลับ ก็อาจไม่ได้รับสถานะความคุ้มครองนั้นอีกต่อไป
กรณีเห็นได้ชัดจากเหตุการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2026 ศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กเคยสั่งให้จำเลยคดีอาญาต้องส่งมอบเอกสารลับที่ทำร่วมกับทนายความให้อัยการ เพียงเพราะเอกสารนั้นเคยถูกแชร์ผ่าน AI notetaker มาก่อน นั่นหมายความว่าสิทธิความลับระหว่างทนายกับลูกความ ที่เคยศักดิ์สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรม อาจพังทลายลงได้เพียงเพราะมีบอท AI ตัวหนึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยเงียบๆ
ถามว่าผู้ที่ต้องเข้าร่วมการประชุมจะทำอะไรได้ เริ่มต้นคือควรสร้างความเคยชินในการตรวจสอบว่ามี AI notetaker เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบผู้เข้าร่วมประชุมที่ระบุชื่อว่าเป็น AI notetaker หรือข้อความป๊อปอัปที่แจ้งว่าการประชุมกำลังถูกบันทึกอยู่
ธอริน คลอโซว์สกี (Thorin Klosowski) นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวระดับสูงของ Electronic Frontier Foundation (EFF) อธิบายว่าแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์อย่าง Zoom และ Google Meet จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีการบันทึกเกิดขึ้น แต่ซอฟต์แวร์ประชุมบางประเภทไม่ได้แสดงข้อมูลที่ชัดเจนว่ามี AI notetaker อยู่ในระบบหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนอาจใช้อุปกรณ์จดบันทึกส่วนตัวที่แยกออกจากแพลตฟอร์มประชุมโดยสิ้นเชิง ซึ่งในกรณีนี้ผู้เข้าร่วมคนอื่นจะไม่รู้เลยว่าบทสนทนากำลังถูกบันทึกและถอดความอยู่
อีกคำแนะนำคือหากไม่แน่ใจว่ามีผู้ใดใช้ AI notetaker หรือไม่ ผู้เข้าร่วมสามารถถามได้ตรงไปตรงมา หรือประกาศตั้งแต่ต้นการประชุมว่าไม่อนุญาตให้มีการบันทึกเสียง โดยการขอความยินยอมจากทุกคนก่อนเริ่มการประชุมที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อนถือเป็นแนวทางที่สุภาพที่สุด
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้วิธีการตั้งขอบเขตอย่างสุภาพ โดยแนะนำให้พูดว่านโยบายของบริษัทไม่อนุญาตให้บันทึกการประชุมนี้ วิธีนี้จะช่วยให้พนักงาน เช่น พนักงานขายที่ต้องการสร้างความประทับใจ ไม่ต้องรับบทเป็นผู้ร้ายด้วยตัวเอง แต่ผลักภาระไปที่นโยบายบริษัทแทน
อีกทางเลือกหนึ่งคือการอนุญาตให้ใช้ AI notetaker ได้เพียงบางช่วงของการประชุม แล้วปิดเมื่อเข้าสู่หัวข้อที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น ซึ่งสามารถระงับไม่พูดเรื่องสำคัญใดๆ จนกว่าเครื่องมือบันทึกจะถูกปิดลงได้
***ยืนยันสิทธิ ปกป้อง Voiceprint
คริส พลูเมอร์ส (Chris Pluymers) ทนายความประจำ The Dillon Law Group ในเมือง East Lansing รัฐมิชิแกน อธิบายว่า AI notetaker ส่วนใหญ่จะกำหนดลายเสียงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลของผู้พูดแต่ละคนในห้องประชุม ซึ่งเป็นวิธีที่บริษัทใช้แยกแยะผู้พูดแต่ละคนออกจากกัน โดยติดป้ายว่า "Speaker 1" หรือ "Speaker 2"
หนึ่งในการใช้งาน voiceprint คือการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัญชีธนาคารทางโทรศัพท์ ดังนั้นหากผู้ประสงค์ร้ายเข้าถึงลายเสียงของบุคคลใดได้ ก็อาจนำไปใช้เข้าถึงไฟล์ข้อมูล ก่อการทุจริต หรือเข้ายึดบัญชีของบุคคลนั้นได้
กฎหมายในบางรัฐของสหรัฐฯ ได้กำหนดกรอบการสร้างและจัดเก็บ voiceprint พร้อมมอบสิทธิ์ให้บุคคลสามารถคัดค้านการใช้ AI notetaker ในที่ประชุมที่เคยเข้าร่วมได้ ตัวอย่างเช่น รัฐอิลลินอยส์ที่จัดให้ voiceprint เป็นข้อมูลชีวมาตรเทียบเท่าลายนิ้วมือ ภายใต้กฎหมาย Biometric Information Privacy Act ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความยินยอมโดยแจ้งชัดก่อนที่ AI notetaker หรือตัวแทนอื่นจะเก็บ voiceprint รวมถึงต้องมีนโยบายกำหนดระยะเวลาจัดเก็บและทำลายข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย แต่ Pluymers ระบุว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ยังไม่มีระบบดังกล่าวรองรับ
Pluymers เน้นย้ำว่าในโลกของ AI ข้อมูล และความเป็นส่วนตัว รวมถึงการระบุตัวตนทางชีวมาตร ไม่ควรมีท่าทีที่ผ่อนปรนเกินไป และการเตรียมพร้อมล่วงหน้าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ภายใต้กฎหมายของรัฐอิลลินอยส์ พนักงานสามารถปฏิเสธที่จะเข้าร่วมประชุมที่มี AI notetaker จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บที่ไหน เพราะเหตุใด และจะถูกลบเมื่อใด รวมถึงสามารถขอดูนโยบายและแบบฟอร์มความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรได้ Pluymers ยังแนะนำแนวทางในกรณีที่ AI notetaker ปรากฏขึ้นในที่ประชุมโดยไม่คาดคิด ผู้เข้าร่วมสามารถแจ้งอย่างสุภาพว่าต้องการให้การประชุมนี้ปลอดจากเครื่องมือบันทึกหรือถอดความด้วย AI และยินดีจดบันทึกด้วยตนเองแล้วสรุปให้ในภายหลังหากเป็นประโยชน์
**รู้ให้แน่ชัดว่าข้อมูลของคุณไปอยู่ที่ไหน**
แดเนียล เคย์ส (Danielle Kays) หุ้นส่วนของ Fisher Phillips ผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการจ้างงานแก่ภาคธุรกิจ แนะนำว่าเมื่อต้องใช้งานแอปพลิเคชัน AI notetaker ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าบริษัทผู้พัฒนาเก็บบันทึกเสียง บทถอดความ หรือเมทาดาต้าไว้อย่างไม่มีกำหนด หรือนำไปใช้ฝึกฝนโมเดล AI หรือไม่ และหากมีระบบระบุตัวผู้พูดหรือระบบรู้จำเสียง ก็ควรทำความเข้าใจอย่างละเอียดว่าระบบนั้นทำงานอย่างไร
Kays อธิบายเพิ่มเติมว่าแม้เนื้อหาการประชุมจะถูกลบไปแล้ว แต่เมตะดาต้าเกี่ยวกับการประชุมอาจยังคงถูกจัดเก็บไว้กับผู้ให้บริการ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของโมเดล AI และในบางกรณีอาจถูกจดจำหรือนำมาแสดงซ้ำได้
สรุปแล้ว จงคิดให้ดีก่อนให้ AI ฟังและบันทึกการประชุมที่มีเนื้อหาสำคัญมาก ทางที่ดีควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนเริ่มประชุม ขณะเดียวกันก็ควรกล้าตั้งคำถามและขอความยินยอม หรืออาจแบ่งช่วงการประชุม เพื่ออนุญาตให้ AI notetaker ทำงานได้เฉพาะช่วงต้น แล้วปิดก่อนเข้าสู่หัวข้อที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับ เพื่อลดความเสี่ยงในจังหวะสำคัญ ซึ่งคุ้มค่ากับการจดบันทึกด้วยตัวเองแน่นอน.