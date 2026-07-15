ซัมซุงส่ง ‘Flex Titanium’ จอพับรุ่นใหม่ สำหรับ Galaxy Z Fold 8 ซีรีส์

ซัมซุง เผยนวัตกรรมหน้าจอ "Flex Titanium" สำหรับสมาร์ทโฟนจอพับที่กำลังจะเปิดตัวใหม่อย่าง Galaxy Z Fold 8 และ Galaxy Z Fold 8 Ultra ที่นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของมือถือจอพับกว่า 7 รุ่น มาทำให้หน้าจอขนาดใหญ่เรียบเนียน ทนทานมากขึ้น และลดการมองเห็นรอยพับให้น้อยลง
นายซองฮุน มูน รองประธานบริหารและผู้บริหารอาวุโสสำนักงานวิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์ กลุ่มธุรกิจโมบายล์ บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ กล่าวว่า จุดแข็งของซัมซุงในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนจอพับได้ เกิดจากการนำความต้องการของผู้ใช้มาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวัน
สำหรับสมาร์ทโฟนจอพับได้ Galaxy เจเนอเรชันใหม่นี้ ซัมซุงได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานานมาต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมหน้าจอ ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งาน โดยมีประสบการณ์การรับชมที่โดดเด่นเป็นหัวใจสำคัญ
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหน้าจอพับได้ในอดีตมักประสบความท้าทายในเรื่องการรักษาสมดุลระหว่างความบาง ความยืดหยุ่น และความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ด้วยเหตุนี้ ซัมซุงจึงได้นำวัสดุ "ไทเทเนียม" ซึ่งเป็นวัสดุทนทานสูงที่นิยมใช้ในเสาอากาศดาวเทียมและล้อของรถสำรวจดาวอังคาร มาผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมขั้นสูงเพื่อผสานเข้ากับส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน ประกอบด้วย
1.ฟิล์มไทเทเนียมอัลลอยด์ (Titanium-alloy film) ติดตั้งอยู่ใต้แผง OLED ทำหน้าที่รองรับหน้าจอจากภายใน โดยผ่านกระบวนการรีดขึ้นรูปที่มีความแม่นยำสูงจนมีความบางเฉียบเพียง 1 ใน 3 ของเส้นผมมนุษย์ แต่ให้ค่าความแข็งแกร่งเชิงกลสูงกว่าฟิล์มพอลิเมอร์แบบเดิมถึง 20 เท่า
2.แผ่นไทเทเนียม (Titanium plate) โครงสร้างยืดหยุ่นด้านล่างสุดที่ช่วยรองรับโมดูลหน้าจอ ใช้เทคโนโลยีการเจาะและตกแต่งรูขนาดเล็กระดับไมโครเมตร (Micro-holes) บริเวณส่วนพับ เพื่อลดช่องว่างอากาศระหว่างโมดูลและชั้นกาว ช่วยให้หน้าจอกางออกได้อย่างมั่นคงและรองรับการพับซ้ำได้ดีขึ้น
ขณะเดียวกัน นายคยองจิน ยู รองประธานบริหารและหัวหน้าทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้าจอมือถือของซัมซุง ดิสเพลย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ด้วยการออกแบบรูขนาดเล็กระดับไมโครเมตรที่มีการจัดเรียงรูปแบบอย่างละเอียดพิถีพิถันในบริเวณส่วนพับของแผ่นไทเทเนียม ทำให้สามารถสร้างความยืดหยุ่นควบคู่ไปกับความทนทานที่แข็งแกร่งอย่างลงตัว
ทั้งนี้ เมื่อผสานโครงสร้างหน้าจอความละเอียดสูงเข้ากับวัสดุอินทรีย์ชนิดใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จะสามารถเสริมศักยภาพการแข่งขันของสมาร์ทโฟนจอพับได้ Galaxy เจเนอเรชันใหม่ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
สำหรับเทคโนโลยี Flex Titanium มีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกับสมาร์ทโฟนจอพับ Galaxy รุ่นใหม่ ภายในงาน Galaxy Unpacked ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ โดยจะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Samsung.com และ Facebook: Samsung