อีลอน มัสก์ กลับลำชม Anthropic ผู้นำ AI พร้อมผนวก xAI รวมเป็น SpaceXAI

อีลอน มัสก์ (Elon Musk) มหาเศรษฐีเจ้าพ่อเทคโนโลยี สร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในวงการ AI ทั้งด้านคำพูดและการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยด้านหนึ่งออกมากลับคำวิจารณ์ที่มีต่อแอนธรอปิกส์ (Anthropic) มาตลอดหลายปี ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เดินหน้าเปลี่ยนชื่อบริษัท xAI เป็น SpaceXAI พร้อมโลโก้ใหม่ สะท้อนความตั้งใจรวมธุรกิจ AI และอวกาศของตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียว
***ชมเปาะ Anthropic คือผู้นำวงการ AI นาทีนี้
Musk ออกมายอมรับผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเคยประเมินความก้าวหน้าของ Anthropic ผิดไป โดยระบุว่า Anthropic เป็นผู้นำ AI อย่างชัดเจนในปัจจุบัน พร้อมเจาะจงยกย่องโมเดลรุ่นล่าสุดอย่าง Mythos และ Fable ว่าเป็นมาตรฐานใหม่ในด้านการเขียนโค้ดและงาน AI แบบอัตโนมัติ (agentic AI) นอกจากนี้ Musk ยังกล่าวว่าการได้พูดคุยกับผู้บริหารของ Anthropic ทำให้เชื่อว่าบริษัทมุ่งมั่นพัฒนา AI เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติอย่างแท้จริง
ท่าทีดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะตลอดปี 2025 คนดังนาย Musk เคยกล่าวหาว่า Anthropic มีอคติ ใช้คำเรียกบริษัทว่า "hypocritical" และ "misanthropic" พร้อมคาดการณ์ว่าจะแข่งขันในตลาด AI ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ยาก
การเปลี่ยนท่าทีของ Musk เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ Anthropic กระชับความสัมพันธ์กับธุรกิจของมัสก์เอง โดยในปี 2026 ดาวรุ่งอย่าง Anthropic ได้ลงนามข้อตกลงด้านคอมพิวเตอร์ครั้งสำคัญกับ SpaceXAI เพื่อเข้าถึงศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Colossus 1 ที่เมือง Memphis ซึ่งมีรายงานว่ามอบพลังการประมวลผลมากกว่า 300 เมกะวัตต์ หนุนหลังด้วย GPU ของ Nvidia หลายแสนตัว
I was clearly wrong about Anthropic. They are obviously currently the leader in AI. No company has released a model as good as Mythos/Fable and they will undoubtedly have Mythos 2 ready soon.
And I would never cut them off in a way that hurt them badly, even as a competitor.…— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2026
แม้จะมีการคาดเดาว่า Musk อาจใช้ข้อตกลงนี้เป็นเครื่องต่อรอง แต่มัสก์ยืนยันว่าไม่มีแผนจำกัดการเข้าถึงของ Anthropic โดยให้เหตุผลว่าการแข่งขันควรขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า ไม่ใช่การกีดกันคู่แข่ง
***xAI เปลี่ยนชื่อเป็น SpaceXAI พร้อมโลโก้ใหม่
การโพสต์ X ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ Musk เดินหน้าขยายธุรกิจ AI ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัท xAI ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น SpaceXAI อย่างเป็นทางการผ่านแพลตฟอร์ม X พร้อมเปิดตัวโลโก้ใหม่ที่ผสานสัญลักษณ์ xAI เดิมเข้ากับดีไซน์ของ SpaceX และเปลี่ยนชื่อบัญชีโซเชียลมีเดียจาก @xAI เป็น @SpaceXAI พร้อมวิดีโอแอนิเมชันนำเสนออัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ ท่ามกลางผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าโลโก้ใหม่มีความคล้ายคลึงกับสัญลักษณ์ Vector ของแบรนด์ Reebok ทั้งในแง่มุมเอียงและรูปทรงที่พุ่งไปข้างหน้า
การเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เป็นการเดินหน้าตามแผนปรับโครงสร้างที่ Musk เคยประกาศไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2026 โดยระบุว่า xAI จะไม่ดำเนินงานในฐานะบริษัทอิสระอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นหน่วยงานด้าน AI ภายใต้ SpaceX โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงแชทบอท Grok จะอยู่ภายใต้ชื่อ SpaceXAI ทั้งหมด
ก่อนหน้านี้ในปี 2026 SpaceX ได้ควบรวมกิจการกับ xAI นำ Grok ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Colossus และแพลตฟอร์มโซเชียล X มารวมกันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ AI ในภาพรวม ต่อมา SpaceX ยังได้เสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งประวัติศาสตร์ ระดมทุนก้อนใหม่เพื่อขยายธุรกิจให้เกินขอบเขตของจรวดและบริการดาวเทียม
***ทุ่มงบมหาศาลให้ AI แซงหน้าธุรกิจอวกาศ
เอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเผยให้เห็นขนาดของการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชัดเจน โดย SpaceX รายงานว่าใช้งบประมาณราว 1.27 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2025 ซึ่งมากกว่าเงินลงทุนในธุรกิจจรวดและ Starlink รวมกันถึงสามเท่าตัว
We are now @SpaceXAI. pic.twitter.com/ema66xDWC9— SpaceXAI (@SpaceXAI) July 6, 2026
นอกจากนี้ยังประเมินมูลค่าตลาดรวมที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้ (TAM) สูงถึง 28.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นส่วนของ AI มากถึง 26.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมองว่าการเติบโตในอนาคตส่วนใหญ่จะมาจากธุรกิจ AI
สื่อต่างประเทศเชื่อว่ากลยุทธ์ของ SpaceXAI ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ซอฟต์แวร์เท่านั้น โดยบริษัทวางแผนเปิดตัวดาวเทียมประมวลผล AI หรือ AI compute satellites ภายในปี 2028 เพื่อนำโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลขึ้นสู่วงโคจร ช่วยรองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของ AI นอกจากนี้ยังได้ทำข้อตกลงด้านการประมวลผลขนาดใหญ่กับบริษัทต่างๆ รวมถึง Anthropic และ Google วางตำแหน่งตัวเองทั้งในฐานะผู้พัฒนา AI และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโมเดล AI แห่งอนาคต
การเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ SpaceXAI กำลังขยายความมุ่งทั่นทำตลาดด้านซอฟต์แวร์เช่นกัน โดยสำนักข่าว Reuters รายงานว่าบริษัทกำลังเตรียมเปิดตัวโมเดล AI ใหม่ที่พัฒนาร่วมกับ Cursor หลังจาก SpaceX เข้าซื้อกิจการ Anysphere บริษัทสตาร์ทอัประบบผู้ช่วยเขียนโค้ดน่าจับตา
สถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทคู่แข่งในวงการ AI มักพึ่งพากันเองมากขึ้นในด้านโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ พันธมิตรทางธุรกิจ และงานวิจัย แม้จะยังคงแข่งขันกันแย่งชิงบุคลากรและส่วนแบ่งตลาดอยู่ก็ตาม แทนที่จะแยกดำเนินธุรกิจ AI ซอฟต์แวร์ และธุรกิจอวกาศออกจากกัน Musk ดูเหมือนจะกำลังรวมทุกอย่างเข้าเป็นระบบนิเวศเดียว ครอบคลุมตั้งแต่แชทบอทไปจนถึงดาวเทียม
สำหรับกระแสข่าวว่า Anthropic นั้นกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะเช่นกัน แปลว่าคู่แข่งในวันนี้จึงอาจกลายเป็นลูกค้าหรือพันธมิตรในวันพรุ่งนี้ก็ได้.