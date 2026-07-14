ตรวจแถวหุ่นยนต์จอมขโมยซีน สมองกลดาวเด่นบอลโลก 2026

ท่ามกลางมหกรรมฟุตบอลโลก 2026 สุดคึกคักทั่วสหรัฐฯ เม็กซิโก และแคนาดา “หุ่นยนต์” ได้กลายเป็นอีกดาวเด่นที่ได้รับความสนใจไม่แพ้เหล่าดาวยิงชื่อดัง เพราะเทคโนโลยีที่ผสานความปลอดภัย ความบันเทิง และนวัตกรรมล้ำสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว กลายเป้นสมองกลที่สร้างสีสันให้งานปีนี้ดูไฮเทคกว่าทุกปี
***สุนัขหุ่นยนต์ Fuerza Civil พิทักษ์ความปลอดภัยไร้เทียมทาน
ก่อนเกมฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม F ระหว่างสวีเดนกับตูนิเซีย ที่สนามเอสตาดิโอ มอนเตร์เรย์ เม็กซิโก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา สุนัขหุ่นยนต์จากหน่วย Fuerza Civil ได้รับความสนใจจากสื่อและแฟนบอลทั่วโลก ภาพถ่ายจาก Reuters แสดงให้เห็นหุ่นยนต์สี่ขาที่ดูแข็งแกร่ง ลาดตระเวนรอบสนามด้วยกล้องและระบบตรวจจับที่ทันสมัย ช่วยลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่มนุษย์ในพื้นที่เสี่ยงภัย
เม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม ใช้หุ่นยนต์เหล่านี้อย่างเข้มข้นในเมืองมอนเตร์เรย์ เพื่อสอดส่องพื้นที่จอดรถและฝูงชนหนาแน่น ก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการจริง หุ่นยนต์เหล่านี้ติดตั้งกล้องถ่ายทอดสด ระบบมองเห็นกลางคืน และสั่งงานด้วยเสียงได้ ทำให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ต่อมาในรอบ 32 ทีม เกมเนเธอร์แลนด์ พบ โมร็อกโก แฟนบอลยังได้เห็นหุ่นยนต์สุนัขตัวเดียวกันนี้ใกล้ชิดมากขึ้น บางคนถึงกับถ่ายรูปคู่ ถือเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรน่าจดจำระหว่างการแข่งขัน
***Atlas ฮิวแมนนอยด์จาก Hyundai โชว์ฟอร์มกลางสนาม
อีกไฮไลต์ที่สร้างกระแสฮือฮามากที่สุดเกิดขึ้นในรอบ 16 ทีม เกมบราซิล พบ นอร์เวย์ ที่สนาม New York New Jersey Stadium เมื่อ 5 กรกฎาคม 2026 หุ่นยนต์ Atlas จาก Boston Dynamics ซึ่ง Hyundai Motor เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ ได้ก้าวลงสนามในช่วงฮาล์ฟไทม์ ต่อหน้าแฟนบอลกว่า 80,000 คน
Atlas ไม่ใช่แค่เดินโชว์ แต่ยังแสดงการเคลื่อนไหวที่คล้ายนักฟุตบอลจริง ๆ ทำท่าเฉลิมฉลอง และนำลูกบอลออกมาวางให้ผู้ตัดสินก่อนครึ่งหลัง ภาพวิดีโอจาก Hyundai และ FIFA แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้ Atlas กลายเป็นดาวเด่นช่วงฮาล์ฟไทม์ ที่หลายคนพูดถึงมากกว่าผู้เล่นบางคนในเกมนั้น
Hyundai ระบุว่านี่คือครั้งแรกที่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ถูกนำมาใช้ในเวทีฟุตบอลโลกแบบสดจริงจัง ถือเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีหุ่นยนต์สู่ชีวิตประจำวันและกีฬาระดับโลก
***Brickell Clanker หุ่นยนต์สวมกระโปรงสก็อต
ไม่ใช่แค่ด้านความปลอดภัยและการแสดงกลางสนาม หุ่นยนต์ยังสร้างสีสันให้กับแฟนบอลนอกสนามด้วย ในมหาวิทยาลัยไมอามีบีช เมื่อ 10 กรกฎาคม 2026 แฟนทีมนอร์เวย์เพลิดเพลินกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชื่อ Rex the Robot หรือ “Brickell Clanker” ที่เดินทักทาย ถ่ายรูปคู่ และสร้างบรรยากาศสนุกสนานก่อนเกมรอบก่อนรองชนะเลิศกับอังกฤษ
ส่วนแฟนทีมสกอตแลนด์ “Tartan Army” ที่เดินขบวนไปสนาม LoanDepot Park ก็ได้พบหุ่นยนต์สวมกิลต์ (กระโปรงสก็อต) ถ่ายเซลฟี่กันอย่างคึกคัก สร้างภาพที่น่ารักและเป็นกันเอง
การนำหุ่นยนต์มาร่วมบอลโลก 2026 ถือเป็นสัญญาณของยุคใหม่ที่เทคโนโลยีจะผสานกับกีฬาอย่างแนบเนียน ช่วยยกระดับความปลอดภัย ลดต้นทุนการจัดงาน และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ชมทั่วโลก ไม่แน่อาจเป็นแรงบันดาลใจได้ว่าหุ่นยนต์สามารถเป็นเพื่อนของมนุษย์ในทุกสถานการณ์ ทั้งในสนามฟุตบอลและในชีวิตประจำวัน.