xs
xsm
sm
md
lg

ตรวจแถวหุ่นยนต์จอมขโมยซีน สมองกลดาวเด่นบอลโลก 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางมหกรรมฟุตบอลโลก 2026 สุดคึกคักทั่วสหรัฐฯ เม็กซิโก และแคนาดา “หุ่นยนต์” ได้กลายเป็นอีกดาวเด่นที่ได้รับความสนใจไม่แพ้เหล่าดาวยิงชื่อดัง เพราะเทคโนโลยีที่ผสานความปลอดภัย ความบันเทิง และนวัตกรรมล้ำสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว กลายเป้นสมองกลที่สร้างสีสันให้งานปีนี้ดูไฮเทคกว่าทุกปี

***สุนัขหุ่นยนต์ Fuerza Civil พิทักษ์ความปลอดภัยไร้เทียมทาน

ก่อนเกมฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม F ระหว่างสวีเดนกับตูนิเซีย ที่สนามเอสตาดิโอ มอนเตร์เรย์ เม็กซิโก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา สุนัขหุ่นยนต์จากหน่วย Fuerza Civil ได้รับความสนใจจากสื่อและแฟนบอลทั่วโลก ภาพถ่ายจาก Reuters แสดงให้เห็นหุ่นยนต์สี่ขาที่ดูแข็งแกร่ง ลาดตระเวนรอบสนามด้วยกล้องและระบบตรวจจับที่ทันสมัย ช่วยลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่มนุษย์ในพื้นที่เสี่ยงภัย

สุนัขหุ่นยนต์จากกองกำลังพลเรือนลาดตระเวนอยู่นอกสนามกีฬาก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 นัด สวีเดน พบ ตูนิเซีย ที่สนามกีฬามอนเตร์เรย์, มอนเตร์เรย์, เม็กซิโก วันที่ 14 มิถุนายน 2026

หุ่นยนต์สุนัขติดตั้งกล้องถ่ายทอดสด ระบบมองเห็นกลางคืน และสั่งงานด้วยเสียงได้
เม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม ใช้หุ่นยนต์เหล่านี้อย่างเข้มข้นในเมืองมอนเตร์เรย์ เพื่อสอดส่องพื้นที่จอดรถและฝูงชนหนาแน่น ก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการจริง หุ่นยนต์เหล่านี้ติดตั้งกล้องถ่ายทอดสด ระบบมองเห็นกลางคืน และสั่งงานด้วยเสียงได้ ทำให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ต่อมาในรอบ 32 ทีม เกมเนเธอร์แลนด์ พบ โมร็อกโก แฟนบอลยังได้เห็นหุ่นยนต์สุนัขตัวเดียวกันนี้ใกล้ชิดมากขึ้น บางคนถึงกับถ่ายรูปคู่ ถือเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรน่าจดจำระหว่างการแข่งขัน

***Atlas ฮิวแมนนอยด์จาก Hyundai โชว์ฟอร์มกลางสนาม

อีกไฮไลต์ที่สร้างกระแสฮือฮามากที่สุดเกิดขึ้นในรอบ 16 ทีม เกมบราซิล พบ นอร์เวย์ ที่สนาม New York New Jersey Stadium เมื่อ 5 กรกฎาคม 2026 หุ่นยนต์ Atlas จาก Boston Dynamics ซึ่ง Hyundai Motor เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ ได้ก้าวลงสนามในช่วงฮาล์ฟไทม์ ต่อหน้าแฟนบอลกว่า 80,000 คน

แฟนบอลนอร์เวย์รวมตัวกันที่หาดไมอามี - ไมอามีบีช รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา วันที่ 10 กรกฎาคม 2026

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ Rex the Robot หรือที่รู้จักกันในชื่อ Brickell Clanker ปรากฏอยู่ในภาพร่วมกับแฟนบอลนอร์เวย์

หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ Rex the Robot หรือที่รู้จักกันในชื่อ Brickell Clanker ถูกถ่ายภาพที่หาดไมอามี



หุ่นยนต์ Hyundai Atlas อยู่ภายในสนามกีฬาระหว่างพักครึ่งรอบ 16 ทีมสุดท้าย - บราซิล พบ นอร์เวย์ - สนามกีฬานิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ อีสต์รัทเธอร์ฟอร์ด รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา - 5 กรกฎาคม 2026
Atlas ไม่ใช่แค่เดินโชว์ แต่ยังแสดงการเคลื่อนไหวที่คล้ายนักฟุตบอลจริง ๆ ทำท่าเฉลิมฉลอง และนำลูกบอลออกมาวางให้ผู้ตัดสินก่อนครึ่งหลัง ภาพวิดีโอจาก Hyundai และ FIFA แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้ Atlas กลายเป็นดาวเด่นช่วงฮาล์ฟไทม์ ที่หลายคนพูดถึงมากกว่าผู้เล่นบางคนในเกมนั้น

Hyundai ระบุว่านี่คือครั้งแรกที่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ถูกนำมาใช้ในเวทีฟุตบอลโลกแบบสดจริงจัง ถือเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีหุ่นยนต์สู่ชีวิตประจำวันและกีฬาระดับโลก

***Brickell Clanker หุ่นยนต์สวมกระโปรงสก็อต

ไม่ใช่แค่ด้านความปลอดภัยและการแสดงกลางสนาม หุ่นยนต์ยังสร้างสีสันให้กับแฟนบอลนอกสนามด้วย ในมหาวิทยาลัยไมอามีบีช เมื่อ 10 กรกฎาคม 2026 แฟนทีมนอร์เวย์เพลิดเพลินกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชื่อ Rex the Robot หรือ “Brickell Clanker” ที่เดินทักทาย ถ่ายรูปคู่ และสร้างบรรยากาศสนุกสนานก่อนเกมรอบก่อนรองชนะเลิศกับอังกฤษ

ส่วนแฟนทีมสกอตแลนด์ “Tartan Army” ที่เดินขบวนไปสนาม LoanDepot Park ก็ได้พบหุ่นยนต์สวมกิลต์ (กระโปรงสก็อต) ถ่ายเซลฟี่กันอย่างคึกคัก สร้างภาพที่น่ารักและเป็นกันเอง

อีกลีลาของหุ่นยนต์ Atlas จาก Hyundai

หุ่นยนต์ Atlas ของ Hyundai นำลูกฟุตบอลออกมาก่อนเริ่มครึ่งหลัง

แฟนบอลสกอตแลนด์ถ่ายเซลฟี่กับหุ่นยนต์ที่สวมกระโปรงสก็อต
การนำหุ่นยนต์มาร่วมบอลโลก 2026 ถือเป็นสัญญาณของยุคใหม่ที่เทคโนโลยีจะผสานกับกีฬาอย่างแนบเนียน ช่วยยกระดับความปลอดภัย ลดต้นทุนการจัดงาน และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ชมทั่วโลก ไม่แน่อาจเป็นแรงบันดาลใจได้ว่าหุ่นยนต์สามารถเป็นเพื่อนของมนุษย์ในทุกสถานการณ์ ทั้งในสนามฟุตบอลและในชีวิตประจำวัน.

ตรวจแถวหุ่นยนต์จอมขโมยซีน สมองกลดาวเด่นบอลโลก 2026
สุนัขหุ่นยนต์จากกองกำลังพลเรือนลาดตระเวนอยู่นอกสนามกีฬาก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 นัด สวีเดน พบ ตูนิเซีย ที่สนามกีฬามอนเตร์เรย์, มอนเตร์เรย์, เม็กซิโก วันที่ 14 มิถุนายน 2026
หุ่นยนต์สุนัขติดตั้งกล้องถ่ายทอดสด ระบบมองเห็นกลางคืน และสั่งงานด้วยเสียงได้
แฟนบอลนอร์เวย์รวมตัวกันที่หาดไมอามี - ไมอามีบีช รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา วันที่ 10 กรกฎาคม 2026
หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ Rex the Robot หรือที่รู้จักกันในชื่อ
+6