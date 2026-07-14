คนไทยรักสนุก ใช้ ‘Gemini’ กับเรื่องไลฟ์สไตล์สูงสุดในอาเซียน

กูเกิล เผยข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน Gemini ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบไทยพึ่งพา AI ในการจัดการวิถีชีวิตประจำวันทั่วไปสูงที่สุดในภูมิภาค ส่วนสิงคโปร์ใช้งานมากที่สุดในแต่ละวัน ฟิลิปปินส์มีการใช้งานจากผู้หญิงมากที่สุดในอาเซียน
ศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ของ Google ให้ข้อมูลว่า จากการใช้งาน Gemini ของผู้ใช้ในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมในแง่ของการเปิดรับเทคโนโลยีเจมินายอย่างเด่นชัด
โดยพบว่ามีการใช้งานในลักษณะไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Engagement) คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 3 ของคำสั่ง (Prompts) ทั้งหมดภายในประเทศ ตั้งแต่การค้นหาไอเดียตกแต่งบ้าน สูตรอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ ไปจนถึงการเสาะหาสถานที่ท่องเที่ยวลับเฉพาะในท้องถิ่น
ทั้งนี้ จากข้อมูลเชิงสถิติสามารถจำแนกกลุ่มและพฤติกรรมการใช้งานหลักของคนไทยออกเป็น 3 ประเด็นสำคัญ 1.กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ (Tech-savvy Youth) ถือเป็นกลุ่มที่มีความกระตือรือร้น สูงที่สุดในประเทศ โดยพบว่ามีระยะเวลาในการสนทนาโต้ตอบ กับ Gemini ยาวนานที่สุด
2.กลุ่มผู้สูงวัยดิจิทัล (Silver Gen Boom) เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ซึ่งหันมาเปิดรับฟีเจอร์มัลติโมดอลอย่างแพร่หลาย เช่น การถ่ายภาพเพื่อสอบถามฉลากโภชนาการ และ 3.การสั่งงานด้วยเสียง มีการประยุกต์ใช้คำสั่งเสียงเพื่อปลดล็อกข้อมูลผลิตภัณฑ์ในขณะกำลังเลือกซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เมื่อหันไปพิจารณาภาพรวมในระดับภูมิภาคอาเซียน ข้อมูลระบุว่าพฤติกรรมการใช้งาน AI ในประเทศเพื่อนบ้านมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของโครงสร้างเศรษฐกิจและประชากรอย่างน่าสนใจ
ในสิงคโปร์ ครองตำแหน่งประเทศที่มีอัตราการเข้าใช้งานในแต่ละวันสูงที่สุดในอาเซียน และมีอัตราการใช้งานต่อจำนวนประชากรสูงที่สุดในโลก โดยในวันทำงานจะใช้ในงานเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแก้จุดบกพร่องของโค้ด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องการเงินส่วนบุคคลและการท่องเที่ยวในวันหยุด
ส่วนอินโดนีเซีย โดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ 1 ใน 3 มีการสร้างรูปภาพที่ปรับแต่งเองสูงถึง 9 ล้านภาพต่อวัน ซึ่งสูงที่สุดในภูมิภาค นอกจากนี้ 82% ของคำสั่งมาจากอุปกรณ์มือถือ และเกือบครึ่งหนึ่งเป็นการใช้คำสั่งเสียงหรือรูปภาพ
เวียดนาม Gemini กลายมาเป็นคู่หูในห้องเรียน โดยคำสั่งเกี่ยวกับการศึกษาคิดเป็น 1 ใน 5 ของประเทศ มีนักเรียนกว่า 160,000 คนต่อเดือนใช้งานฟีเจอร์ Gemini Canvas ในการเตรียมสอบคณิตศาสตร์และโค้ดดิ้ง ขณะที่บุคลากรทางการศึกษาใช้งานสร้างเนื้อหาการสอนมากกว่า 50,000 รายการต่อวันปกติ
สำหรับฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่มีแนวโน้มการใช้งานนำโดยเพศหญิงเน้นไปที่การศึกษาและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการนำไปใช้ในธุรกิจการจัดจ้างคนนอก เพื่อบริหารจัดการระบบบริการลูกค้า
ปิดท้ายที่มาเลเซีย เป็นตลาดที่มีสัดส่วนร้อยละของผู้ใช้งานที่สั่งสร้างรูปภาพสูงที่สุดในภูมิภาค คิดเป็นสัดส่วนผู้ใช้ 1 ใน 5 คนที่สั่งสร้างภาพ ขณะเดียวกัน การโต้ตอบด้วยภาษามลายู ในระบบเติบโตขึ้นถึงเท่าตัวในปีที่ผ่านมา