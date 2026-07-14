'ดีอี' รับกฎใหม่ 12 ส.ค.69 เปิดทาง 'ปปง.' คืนเงินเหยื่อ ไม่ต้องรอศาล

'ดีอี' เร่งเคาะเกณฑ์คืนเงินเยียวยาเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์ให้เสร็จภายใน ส.ค.69 รับกฎใหม่มีผล 12 ส.ค. เปิดทาง 'ปปง.' คืนเงินได้ทันทีไม่ต้องรอศาล ลดขั้นตอนช่วยประชาชนได้ไว
น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ได้มอบหมายให้เข้าร่วมหารือกับ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค และคณะ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูล การบังคับใช้กฎหมาย และการช่วยเหลือผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภคได้เสนอประเด็นการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งกระทรวงดีอีพร้อมสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยมอบหมายให้ ETDA เป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน ครอบคลุมพระราชกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (พ.ร.ก.บัญชีม้า) และพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ (พ.ร.ฎ.แพลตฟอร์ม)
นอกจากนี้ ยังรวมถึงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงดีอีและ ETDA พร้อมทั้งประสานข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแล พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปอย่างครอบคลุม
ขณะเดียวกัน ETDA จะประสานข้อมูลคดีของผู้เสียหายจากสภาองค์กรของผู้บริโภค และส่งต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) หรือสายด่วน 1441 เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามเส้นทางการเงินตามกลไกของ พ.ร.ก.บัญชีม้า ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและระงับความเสียหายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอีอยู่ระหว่างเร่งปรับปรุง พ.ร.ก.บัญชีม้า และ พ.ร.ฎ.กำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ครอบคลุมทั้งการกำกับดูแล การกำหนดบทลงโทษ และการกำหนดให้แพลตฟอร์มมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับหลักเกณฑ์การคืนเงินและเยียวยาผู้เสียหาย กระทรวงดีอีจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.69 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2569 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 12 ส.ค.69
กฎกระทรวงดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการคืนเงินแก่ผู้เสียหายสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยสามารถคืนเงินผ่านคณะกรรมการธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล จึงช่วยลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยกระทรวงดีอีพร้อมประสานข้อมูลให้สภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่สุดคือการเยียวยาผู้เสียหาย ซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลและกำหนดแนวทางช่วยเหลืออย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน" น.ส.แนน กล่าว