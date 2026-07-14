Apple รวมฟีเจอร์ AI ใหม่บน iOS 27 เตรียมอัปเดตให้ใช้งานเร็วๆ นี้

แอปเปิล (Apple) เริ่มเปิดให้ผู้ที่สนใจอัปเดตรระบปฏิบัติการ iOS 27 เวอร์ชัน Pubilc Beta ได้ใช้งานแล้ววันนี้ โดยมากับความสามารถใหม่ของ Siri AI ที่เข้าไปเพิ่มความสามารถของ iPhone ให้กลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่เข้าใจบริบทต่างๆ มากขึ้น
ลองไปดูความสามารถใหม่ที่ แอปเปิล แนะนำให้ลองใช้งานกัน ไม่ว่าจะเป็น
กำลังหาร้านอาหารที่เพื่อนส่งข้อความมาบอกอยู่ใช่ไหม? แค่ถาม Siri แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของการค้นหาได้เลย ด้วยความเข้าใจในบริบทส่วนตัว Siri สามารถค้นหาข้ามแอปต่างๆ ทั้งข้อความ อีเมล รูปภาพ และอื่นๆ เพื่อช่วยคุณหาสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรูปครอบครัวจากทริปเมื่อหลายปีก่อน หรืออีเมลที่ถูกฝังลึกอยู่ในกล่องจดหมายของคุณ
ด้วยความรู้รอบตัวที่กว้างขวาง Siri สามารถดึงข้อมูลจากเว็บเพื่อตอบคำถามได้แทบทุกเรื่อง ตั้งแต่คำแนะนำในการท่องเที่ยว ไปจนถึงวันจัดคอนเสิร์ตที่กำลังจะมาถึง
ถาม Siri เกี่ยวกับอะไรก็ตามที่อยู่บนหน้าจอของคุณผ่านความสามารถในการรับรู้สิ่งที่อยู่บนหน้าจอ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังดูสูตรอาหารออนไลน์ คุณสามารถบอกให้ Siri เพิ่มส่วนผสมต่างๆ ลงในรายการซื้อของของคุณได้เลย
บน iPhone คุณสามารถใช้งานโหมด Siri ใหม่ล่าสุดในแอปกล้อง เพื่อค้นหาหรือถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีคำสั่งการทำงานใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ เช่น การดูข้อมูลโภชนาการของอาหารในจานตรงหน้าคุณ
นึกคำไม่ออกใช่ไหม คุณสามารถใช้ เขียนด้วย Siri และขอให้ช่วยร่าง แก้ไข หรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อความต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล แคปชัน หรือข้อความ ตรงจุดที่คุณกำลังพิมพ์อยู่ได้เลย และในแอปเมลและข้อความ Siri ยังสามารถสะท้อนน้ำเสียงและสไตล์การพิมพ์ส่วนตัวของคุณให้เข้ากับบุคคลที่คุณกำลังสนทนาด้วยได้อีกด้วย
บน iPad และ Mac นั้น Siri AI ถูกผสานรวมเข้ากับ Spotlight โดยตรง ทำให้การหาคำตอบสำหรับแทบทุกคำถามเป็นเรื่องง่ายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาที่รูปภาพ ไฟล์ หรือข้อความใดๆ บนหน้าจอ แล้วถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก Siri AI ได้เลย โดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของคุณ
รู้งี้ขยับไปทางขวาอีกนิดก่อนถ่ายก็ดี ด้วย Spatial Reframing คุณสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพหลังจากถ่ายไปแล้วได้ และด้วย Extend คุณสามารถขยายภาพเพื่อให้ตัวแบบมีพื้นที่รอบๆ มากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับอัตราส่วนภาพหรือการสร้างภาพพื้นหลังหน้าจอล็อค และด้วยการอัปเกรดครั้งใหญ่ของเครื่องมือ Clean Up คุณจะสามารถลบสิ่งรบกวนสายตาที่ไม่ต้องการออกจากรูปภาพด้วยคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ไม่พลาดการเติมสต็อกสินค้าอีกต่อไป ด้วย Notify Me บน Safari ที่จะคอยแจ้งให้คุณทราบเมื่อหน้าเว็บมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คุณอัปเดตทันทุกการเปลี่ยนแปลงของราคา การเปิดขายบัตร และอื่นๆ อีกมากมาย
การโทรเพื่อจองคิวหรือจองทริปจะง่ายขึ้นกว่าที่เคย เมื่อคุณโทรติดต่อธุรกิจ Call Context จะแสดงข้อมูลที่คุณต้องการขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ เช่น รหัสยืนยันหรือหมายเลขการจอง โดยแสดงผลให้เห็นทันทีในแอปโทรศัพท์
สร้างสรรค์ภาพตามที่คุณจินตนาการไว้ ด้วย Image Playground ใหม่ คุณสามารถสร้างรูปภาพในสไตล์ใดก็ได้และทำการแก้ไขได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่อธิบายสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือแค่แตะและวงกลมรอบวัตถุเพื่อปรับแต่งภาพให้ตรงกับภาพในหัวของคุณ
จัดการกิจวัตรประจำวันของคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติ ด้วย Describe a Shortcut ที่ให้ Apple Intelligence จัดการงานหนักแทนคุณ เพียงแค่อธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้ทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่การสร้างสรุปข้อมูลยามเช้าเพื่อให้คุณรู้ว่าวันนี้มีอะไรบ้าง ไปจนถึงการเปิดไฟหน้าบ้านเมื่อมีของมาส่ง แล้วแอปคำสั่งลัดจะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง
อย่างไรก็ตาม iOS 27 เวอร์ชัน Pubilc Beta ยังเป็นเวอร์ชันสำหรับทดสอบใช้งานอยู่ การใช้งานอาจมีความไม่เสถียรได้ ใครที่อยากลองอย่าลืมสำรองข้อมูลไว้ก่อนอัปเดตกันด้วย