มูลนิธิองค์กรทำดี ร่วมกับ ทรู เสริมภูมิคุ้มกันไซเบอร์ให้เยาวชนไทยด้วย True CyberSafe

ท่ามกลางยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเยาวชนไทย มูลนิธิองค์กรทำดี เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ผ่าน “โครงการ Smart Safety Youth Training” ให้แก่เยาวชนในโรงเรียนต้นแบบทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยมีทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมส่งเสริมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การรับมือภัยจากโซเชียลมีเดีย การสังเกตและหลีกเลี่ยงมิจฉาชีพออนไลน์ ตลอดจนการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้งานดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ
คุณปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี กล่าวว่า “มูลนิธิองค์กรทำดีเราอยู่ร่วมกับทุกเหตุการณ์ของพี่น้องประชาชนในทุกวิกฤต โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงและเด็ก แต่หลายครั้งการช่วยเหลือก็ไปที่ปลายเหตุ ดังนั้นเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนในยุคปัจจุบันเพื่อดูแลตัวเองและช่วยเหลือคนรอบข้างได้เร็วที่สุด โครงการ Smart Safety Youth Training จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนกับภัยที่เกิดมาในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภัยไซเบอร์ ภัยจากการถูกคุกคามทางเพศ ภัยจากการจมน้ำ การช่วยเหลือ CPR เบื้องต้น การดับเพลิง รวมถึงภัยจากโจรผู้ร้าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนทั่วประเทศไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น”
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ให้กับเด็กและเยาวชนถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ทรู คอร์ปอเรชั่น มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิองค์กรทำดีในการผลักดันโครงการ Smart Safety Youth Training นี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความตระหนักรู้ให้เยาวชนไทยสามารถใช้โลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการยกระดับสังคมดิจิทัลไทยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการวางรากฐานให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต สามารถเติบโตเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และรู้เท่าทันภัยไซเบอร์อย่างยั่งยืน”
ในโอกาสนี้ ทรู ร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้แก่เยาวชนไทย ผ่านการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รู้ทันโลกออนไลน์ เสริมเกราะป้องกันภัยไซเบอร์ โดย True CyberSafe” โดย คุณธัญรส จรุงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลเอนแฮนส์เมนต์ – ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และคุณณัฐ วงศ์ธนะชัย Specialist, CONNEXT ED บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ พร้อมแนวทางป้องกันและรับมืออย่างถูกต้อง ช่วยเสริมความพร้อมให้เยาวชนก้าวสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทของทรูในการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอย่างรอบด้าน ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ร่วมถ่ายทอดข้อมูลอย่างเข้มข้น เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการ “Smart Safety Youth Training” นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมทักษะด้าน Digital Literacy และ Cyber Security ให้กับเยาวชนไทย เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ พร้อมเผชิญโลกออนไลน์ได้อย่างเท่าทันและยั่งยืน โดยมีโรงเรียนต้นแบบทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้แก่
1. โรงเรียนอาชีวหนองแค (สระบุรี)
2. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (กรุงเทพฯ)
3. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (กรุงเทพฯ)
4. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม (เพชรบูรณ์)
5. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา (นครสวรรค์)
รายละเอียดเพิ่มเติม “True CyberSafe” ได้ https://www.true.th/services/true-cyber-safe