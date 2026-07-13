คนไทยเริ่ม ‘ซื้อเพราะจำเป็น’ ดันยอดค้นหาบน TikTok ทะลุ 4.8 พันล้าน ใช้ Chat ปิดการขาย

TikTok เผยข้อมูลอินไซต์พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทย เปลี่ยนเข้าสู่ยุค Value-Driven Spending หรือการเน้นความคุ้มค่าในการใช้จ่าย และชื่นชอบการค้นหาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจซื้อ โดยผลวิจัยพบว่าผู้บริโภคไม่ได้ลดปริมาณการใช้จ่ายลง หากแต่มีความระมัดระวังมากขึ้น ส่งผลให้ทุกการซื้อสินค้าในปัจจุบันเกิดจากความต้องการที่แท้จริง ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของแบรนด์ในการปรับทิศทางการตลาดเพื่อรองรับกำลังซื้อดังกล่าว
ทั้งนี้ ภาคธุรกิจกำลังมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ Discovery-to-Demand เพื่อเปลี่ยนความสนใจให้เป็นยอดขาย สะท้อนได้จากอัตราการเติบโตของโฆษณาในรูปแบบข้อความ หรือ TikTok Messaging Ads ที่เติบโตขึ้นถึง 1.9 เท่า กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนบทสนทนา ให้เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจ และตอกย้ำบทฐานการเป็นพันธมิตรเพื่อการเติบโต
ขณะเดียวกัน ข้อมูลระบุว่า TikTok มีฐานผู้ใช้งานในประเทศไทยมากกว่า 50 ล้านราย และมียอดการค้นหาข้อมูลบนแพลตฟอร์มรวมกันสูงกว่า 4.8 พันล้านครั้ง ตลอดช่วงไตรมาส 1-4 ของปี 2568 ส่งผลให้แพลตฟอร์มเร่งขับเคลื่อนโซลูชันการโฆษณาแบบ Full-Funnel เพื่อช่วยให้แบรนด์ทุกขนาดสามารถบริหารจัดการจุดสัมผัสของผู้บริโภค ตั้งแต่การสร้างการรับรู้ ไปจนถึงการปิดการขาย ในระบบนิเวศเดียว
ข้อมูลภายในของ TikTok ระบุว่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคพิจารณาการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ แบรนด์จะสามารถเปลี่ยนความตั้งใจซื้อ เป็นยอดขายได้ จำเป็นต้องตอบสนองต่อ 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย
1.ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ 57% ของผู้บริโภคใช้ความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ ครีเอเตอร์ หรือผู้ให้บริการเป็นด่านแรกในการคัดกรอง แบรนด์จึงต้องสร้างตัวตนที่โปร่งใสและเข้าถึงได้ทันที
2.ความมั่นใจในการซื้อ 1 ใน 2 มีความรู้สึกปลอดภัยว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ซึ่งการโต้ตอบและตอบคำถามแบบเรียลไทม์ผ่านระบบแชท ถือเป็นกุญแจสำคัญในการลดความลังเลใจ
3.ความชัดเจนของผลิตภัณฑ์ 56% ของผู้บริโภคต้องการทราบรายละเอียดเชิงลึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่ ทำให้การสื่อสารสองทาง สามารถให้ข้อมูลเฉพาะบุคคล ได้ดีกว่าการอ่านรายละเอียดแบบเดิม
นายธัญวุฒิ วงษ์สุนทร ผู้จัดการทั่วไป TikTok for Business ประเทศไทย กล่าวว่า ยอดการรับชมกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่แท้จริง เพราะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการค้นหาข้อมูล ไปสู่การสร้างบทสนทนาที่นำไปสู่ยอดขาย เนื่องจากผู้บริโภคในยุค Value-Driven Spending มียอดการค้นหาบนแพลตฟอร์มสูงขึ้นเพื่อรีเสิร์ชดีลและรีวิว ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการซื้อที่ชัดเจน
สำหรับแนวทางการทำงานของ TikTok Messaging Ads จะเน้นการลดช่องว่างบนเส้นทางการซื้อของผู้บริโภคผ่าน 3 แกนหลัก คือ การย่นระยะเวลาการตัดสินใจ การคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจซื้อสูงทันที และการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่านการปฏิสัมพันธ์แบบเฉพาะบุคคล
"เรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทย การตลาดในปัจจุบันไม่ใช่การวิ่งไล่จับความสนใจชั่วคราวอีกต่อไป แต่คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่จริงใจและโปร่งใส ซึ่ง TikTok Messaging Ads จะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของ Full-Funnel Ads Solution ในการเปลี่ยนความบันเทิงและแรงบันดาลใจบนหน้าฟีด ให้กลายเป็นการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและจับต้องได้"