ความสัมพันธ์ร้าว! Apple ยื่นฟ้อง OpenAI ปมขโมยความลับทางการค้า

เกิดรอยร้าวครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลก เมื่อ แอปเปิล (Apple) ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีต่อ โอเพนเอไอ (OpenAI) ผู้พัฒนา ChatGPT รวมถึงมูลนิธิ OpenAI Foundation และบริษัท ไอโอ โปรดักส์ (io Products) ซึ่งเป็นสตาร์ทอัปด้านฮาร์ดแวร์ AI ที่ OpenAI เพิ่งเข้าซื้อกิจการไป โดยข้อหาหลักระบุว่า OpenAI มีพฤติกรรมที่เป็นระบบในการดึงตัวบุคลากรและขโมยความลับทางการค้าเพื่อนำไปใช้เป็นทางลัดในการพัฒนาฮาร์ดแวร์สำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ของตัวเอง
ทั้งนี้ คดีความดังกล่าวถูกยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางในเขตฟิเดอรัล เมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยคำฟ้องความยาว 41 หน้าของ Apple ระบุอย่างชัดเจนว่า คดีนี้เป็นการฟ้องร้องอดีตพนักงานของ Apple ที่ขโมยความลับทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ของ OpenAI และ Apple จำเป็นต้องพึ่งกระบวนการทางกฎหมายเพื่อหยุดยั้งการกระทำดังกล่าว
สืบเนื่องจากการตรวจสอบภายในของ Apple ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา พบว่ามีอดีตพนักงานของ Apple มากกว่า 400 รายที่ย้ายไปร่วมงานกับ OpenAI ซึ่งทาง Apple อ้างว่าพบพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสในกระบวนการสรรหาบุคลากร
สำหรับพฤติกรรมจากอดีต 2 พนักงาน ที่นำไปสู่คำฟ้องในครั้งนี้คือ ถัง ยู ตัน (Tang Yew Tan) อดีตรองประธานฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ ของ Apple ซึ่งเคยดูแลโปรเจกต์สำคัญอย่าง iPhone และ Apple Watch ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายฮาร์ดแวร์ ของ OpenAI โดย Apple เชื่อว่า ตัน ได้ใช้ข้อมูลวงในเกี่ยวกับรหัสลับของโครงการที่ยังไม่เปิดเผย นำไปใช้ตั้งคำถามและกดดันผู้สมัครงานรายอื่นๆ ที่ยังทำงานอยู่กับ Apple เพื่อเค้นเอาข้อมูลเชิงลึก รวมถึงมีการแนะนำให้ผู้เข้าสัมภาษณ์นำชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์จริง และพิมพ์เขียวดิจิทัลมาแสดงในเซสชันสัมภาษณ์งาน
รวมถึง ฉาง หลิว (Chang Liu) อดีตวิศวกรอาวุโสของ Apple ซึ่งย้ายไปร่วมงานกับ OpenAI ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ถูกกล่าวหาว่าจงใจไม่คืนเครื่องแมคของบริษัท และใช้ช่องโหว่ของระบบตรวจสอบสิทธิ์ ที่ไม่มีใครค้นพบมาก่อน ทำการเจาะเข้าสู่เครือข่ายภายในของ Apple เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลลับด้านฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เปิดเผย ตลอดจนข้อมูลซัพพลายเออร์ไปเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ทางด้านโฆษกของ OpenAI ได้ออกมาแถลงตอบโต้ในทันที โดยระบุว่า บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของคำฟ้องดังกล่าว พร้อมยืนยันว่า OpenAI ไม่มีภารกิจหรือความสนใจในความลับทางการค้าของบริษัทอื่น และยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนผู้คนทั่วโลกต่อไป
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ข้อพิพาทนี้อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ของ OpenAI ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากโครงสร้างธุรกิจฮาร์ดแวร์ AI ของ OpenAI ถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงจากข้อกล่าวหาของ Apple ในครั้งนี้
สำหรับมาตรการเยียวยาทางกฎหมาย Apple ได้ร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามไม่ให้ OpenAI และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลความลับดังกล่าวไปใช้ รวมถึงบังคับให้ส่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดของ Apple พร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายเชิงพาณิชย์ และค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียประโยชน์ทางธุรกิจในท้ายที่สุด