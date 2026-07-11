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ความสัมพันธ์ร้าว! Apple ยื่นฟ้อง OpenAI ปมขโมยความลับทางการค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แฟ้มภาพ : ทิม คุก ซีอีโอ แอปเปิล จากงาน WWDC 26 ที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
เกิดรอยร้าวครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลก เมื่อ แอปเปิล (Apple) ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีต่อ โอเพนเอไอ (OpenAI) ผู้พัฒนา ChatGPT รวมถึงมูลนิธิ OpenAI Foundation และบริษัท ไอโอ โปรดักส์ (io Products) ซึ่งเป็นสตาร์ทอัปด้านฮาร์ดแวร์ AI ที่ OpenAI เพิ่งเข้าซื้อกิจการไป โดยข้อหาหลักระบุว่า OpenAI มีพฤติกรรมที่เป็นระบบในการดึงตัวบุคลากรและขโมยความลับทางการค้าเพื่อนำไปใช้เป็นทางลัดในการพัฒนาฮาร์ดแวร์สำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ของตัวเอง

ทั้งนี้ คดีความดังกล่าวถูกยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางในเขตฟิเดอรัล เมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยคำฟ้องความยาว 41 หน้าของ Apple ระบุอย่างชัดเจนว่า คดีนี้เป็นการฟ้องร้องอดีตพนักงานของ Apple ที่ขโมยความลับทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ของ OpenAI และ Apple จำเป็นต้องพึ่งกระบวนการทางกฎหมายเพื่อหยุดยั้งการกระทำดังกล่าว

สืบเนื่องจากการตรวจสอบภายในของ Apple ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา พบว่ามีอดีตพนักงานของ Apple มากกว่า 400 รายที่ย้ายไปร่วมงานกับ OpenAI ซึ่งทาง Apple อ้างว่าพบพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสในกระบวนการสรรหาบุคลากร

สำหรับพฤติกรรมจากอดีต 2 พนักงาน ที่นำไปสู่คำฟ้องในครั้งนี้คือ ถัง ยู ตัน (Tang Yew Tan) อดีตรองประธานฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ ของ Apple ซึ่งเคยดูแลโปรเจกต์สำคัญอย่าง iPhone และ Apple Watch ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายฮาร์ดแวร์ ของ OpenAI โดย Apple เชื่อว่า ตัน ได้ใช้ข้อมูลวงในเกี่ยวกับรหัสลับของโครงการที่ยังไม่เปิดเผย นำไปใช้ตั้งคำถามและกดดันผู้สมัครงานรายอื่นๆ ที่ยังทำงานอยู่กับ Apple เพื่อเค้นเอาข้อมูลเชิงลึก รวมถึงมีการแนะนำให้ผู้เข้าสัมภาษณ์นำชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์จริง และพิมพ์เขียวดิจิทัลมาแสดงในเซสชันสัมภาษณ์งาน

รวมถึง ฉาง หลิว (Chang Liu) อดีตวิศวกรอาวุโสของ Apple ซึ่งย้ายไปร่วมงานกับ OpenAI ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ถูกกล่าวหาว่าจงใจไม่คืนเครื่องแมคของบริษัท และใช้ช่องโหว่ของระบบตรวจสอบสิทธิ์ ที่ไม่มีใครค้นพบมาก่อน ทำการเจาะเข้าสู่เครือข่ายภายในของ Apple เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลลับด้านฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เปิดเผย ตลอดจนข้อมูลซัพพลายเออร์ไปเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ทางด้านโฆษกของ OpenAI ได้ออกมาแถลงตอบโต้ในทันที โดยระบุว่า บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของคำฟ้องดังกล่าว พร้อมยืนยันว่า OpenAI ไม่มีภารกิจหรือความสนใจในความลับทางการค้าของบริษัทอื่น และยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนผู้คนทั่วโลกต่อไป

ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ข้อพิพาทนี้อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ของ OpenAI ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากโครงสร้างธุรกิจฮาร์ดแวร์ AI ของ OpenAI ถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงจากข้อกล่าวหาของ Apple ในครั้งนี้

สำหรับมาตรการเยียวยาทางกฎหมาย Apple ได้ร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามไม่ให้ OpenAI และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลความลับดังกล่าวไปใช้ รวมถึงบังคับให้ส่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดของ Apple พร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายเชิงพาณิชย์ และค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียประโยชน์ทางธุรกิจในท้ายที่สุด