Infinix เปิดตัว ‘Infinix HOT 70’ แบต 6,000mAh ราคาเริ่ม 4,999.

อินฟินิกซ์ (Infinix) เปิดตัว “Infinix HOT 70” สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดใน HOT Series ภายใต้แนวคิด “HOT-NON-STOP” (ฮอตไม่หยุด) เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องสลับบทบาทในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน ทำงาน เล่นเกม หรือสร้างคอนเทนต์ โดยชูจุดเด่นด้านดีไซน์ระดับพรีเมียม ประสิทธิภาพสุดทรงพลัง และความคุ้มค่าที่เข้าถึงได้ง่าย
Infinix HOT 70 โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เน้นภาพลักษณ์ทันสมัยและสะท้อนตัวตนของผู้ใช้งาน โดยมาพร้อม 2 สี คือ Quiet Violet ดีไซน์ Dynamic Shine Design with Baby-Smooth Finish ตัวเครื่องเล่นแสงและเงาอย่างมีมิติ พร้อมผิวสัมผัสเรียบเนียนนุ่มมือ ให้ความรู้สึกพรีเมียม สดใส สะกดทุกสายตา และ Thermo Orange เพิ่มความสนุกไม่ซ้ำใครด้วยลูกเล่นฝาหลังที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีตามอุณหภูมิ สร้างสีสันใหม่ ๆ ให้กับทุกโมเมนต์การใช้งาน
สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบ Non-Stop ด้วยแบตเตอรี่ 6,000mAh ใช้งานได้ยาวนานตลอดวัน หมดห่วงเรื่องแบตเตอรี่หมดระหว่างงาน พร้อมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 45W Lightning FastCharge ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 1% ถึง 50% ได้ภายในเวลาเพียง 25 นาทีเท่านั้น
ด้านประสิทธิภาพและการใช้งาน Infinix HOT 70 มากับชิปเซ็ต Helio G100 Ultimate รองรับการใช้งานทั่วไปและเล่นเกมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้หน้าจอขนาดใหญ่ 6.78 นิ้ว รองรับอัตรารีเฟรชเรตสูงถึง 120Hz แสดงผลลื่นไหล สบายตา พร้อมฟีเจอร์ Always-On Display
ตัวเครื่องทำงานบนระบบปฏิบัติการ XOS 16 บนพื้นฐาน Android โดย Infinix การันตีการอัปเกรดระบบปฏิบัติการสูงสุด 3 เวอร์ชัน และอัปเดตซอฟต์แวร์ความปลอดภัยต่อเนื่องยาวนานถึง 5 ปี มาพร้อมคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP65
Infinix HOT 70 วางจำหน่ายในประเทศไทยทั้งหมด 2 รุ่นย่อย คือรุ่น RAM 4GB + ROM 128GB ราคา 4,999 บาท และ รุ่น RAM 6GB + ROM 128GB ราคา 5,999 บาท สำหรับผู้ที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่าง 15 – 17 กรกฎาคม รับส่วนลด 500 บาท และร่มInfinix มูลค่า 799 บาท
หรือสามารถเลือกซื้อและสัมผัสเครื่องจริงได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่ True, Jaymart, Com7, IT City, TGPhone และ Advice พร้อมรับของสมนาคุณร่ม Infinix เช่นเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด