AIS เปิดมิติใหม่เบอร์มงคล รับกระแสดาวย้าย ชู “เบอร์เลขลิขิต คเณศา ลาภสัมฤทธิ์”

AIS เดินหน้าต่อยอดศักยภาพของเครือข่ายและบริการดิจิทัล เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกไลฟ์สไตล์ รวมถึงกลุ่มผู้ที่สนใจศาสตร์ตัวเลขและสายมูเตลู ที่มองหาแรงบันดาลใจและความมั่นใจในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ผ่านการรวบรวมเบอร์มงคลหลากหลายศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลข พร้อมเปิดตัว “เบอร์เลขลิขิต คเณศา ลาภสัมฤทธิ์” ที่พัฒนาร่วมกับ อ.ปอ นางฟ้าเลขลิขิต รับกระแสเดือนกรกฎาคม 2569 ซึ่งวงการโหราศาสตร์ให้ความสนใจกับปรากฏการณ์ “ดาวย้าย” ต่อเนื่องถึง 2 ดวง ได้แก่ ดาวศุกร์ และดาวอาทิตย์ โดยตามความเชื่อทางโหราศาสตร์มองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของหลายราศี ทั้งด้านการเงิน การงาน ชื่อเสียง และโอกาสใหม่ สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาทั้งข้อมูล แรงบันดาลใจ และเครื่องมือเสริมความมั่นใจ เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่เป้าหมายในจังหวะสำคัญของชีวิต
เบอร์เลขลิขิต คเณศา ลาภสัมฤทธิ์ ถ่ายทอดศาสตร์ตัวเลขผ่านพลังเลข 698 และชุดเลขมงคล 69, 96, 89, 98, 698 และ 896 ซึ่งสื่อถึงแนวคิดด้านความสำเร็จ การเจรจา การค้าขาย ความมั่งคั่ง และการเปิดรับโอกาสใหม่ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ นักขาย ครีเอเตอร์ และผู้ที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจในการเดินหน้าสู่เป้าหมาย ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ยังอยู่ที่การผสานศาสตร์ตัวเลขเข้ากับงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยปกซิมได้รับแรงบันดาลใจจากองค์พระพิฆเนศ รุ่นครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้การดูแลด้านศิลปกรรมของ รศ.ดร.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล พร้อมคำปรึกษาด้านความหมายขององค์พระ การเลือกปาง โทนสี และการคัดเลือกเลขมงคลจาก อ.ปอ นางฟ้าเลขลิขิต สะท้อนการหลอมรวมศิลปะ ความเชื่อ และนวัตกรรมการสื่อสารไว้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ AIS ยังรวบรวมเบอร์มงคลที่ตอบโจทย์ความเชื่อและเป้าหมายที่หลากหลายไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น เบอร์พลังปัญญา อัปเกรด สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมการเรียนรู้ สมาธิ และความคิดสร้างสรรค์, เบอร์พลิกชีวิต เทพมหาสมบัติ ที่โดดเด่นด้านการเงิน การเจรจา และโอกาสทางธุรกิจ, และ ซิมเบอร์เสริมทรัพย์ สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโชคลาภและความมั่งคั่ง, เบอร์มงคล VIP กังหันจักรพรรดิ ที่คัดสรรเลขมงคลระดับพรีเมียม, รวมถึง ซิมเศรษฐีราชาโชค ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเสริมความสำเร็จในด้านการงาน การเงิน และโอกาสในการใช้ชีวิต โดยผู้ใช้สามารถเลือกเบอร์ที่เหมาะกับความต้องการและความเชื่อของตนเองได้อย่างหลากหลาย ภายใต้ AIS Lucky Number ศูนย์รวมเบอร์มงคลครบทุกศาสตร์
ผู้สนใจสามารถเลือก “เบอร์เลขลิขิต คเณศา ลาภสัมฤทธิ์” พร้อมสมัครแพ็กเกจ AIS 5G รายเดือน ได้ที่ AIS Shop ทุกสาขา ร้านเทเลวิซ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ AIS Online Store ราคาซิม 199 บาท พร้อมแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 599 บาท หรือเลือกชมเบอร์มงคลอื่น ๆ ภายใต้ AIS Lucky Number ได้ที่ https://www.ais.th/consumers/package/postpaid/postpaid-sims