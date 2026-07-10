ทรู ดันอาหารไทย ยกระดับท่องเที่ยวผ่าน "True5G สัญญาณจานอร่อย"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึก ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดมิติใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ผ่านโครงการ "True5G สัญญาณจานอร่อย" ภายใต้แนวคิด “อร่อยเด็ด เน็ตแรง” ปักหมุดร้านอาหารเด็ดทั่วประเทศที่มีทั้งเสน่ห์ความอร่อยและสัญญาณเน็ต 5G ที่เร็วแรง เพื่อรองรับพฤติกรรมดิจิทัลของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยตั้งเป้าหมายขยายจุดหมายความอร่อยให้ครบ 1,000 ร้านค้าภายในปีนี้
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด โดยไม่ได้เริ่มต้นจากการเลือกจุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียว แต่เริ่มจากการค้นหาประสบการณ์ที่ต้องการสัมผัส โดยเฉพาะการเลือกตามรอยร้านอาหารจากรีวิวของนักชิม อินฟลูเอนเซอร์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งบ่อยครั้งที่ร้านอาหารกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการเดินทาง
ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการนำจุดแข็งด้านอาหารไทยซึ่งเป็น Soft Power สำคัญ มาเชื่อมต่อกับเครือข่ายดิจิทัล 5G เพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจและตอบโจทย์เทรนด์ท่องเที่ยวยุคใหม่ สอดรับกับแคมเปญ “เสน่ห์ไทย Feel All The Feelings” และ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย” ของ ททท. ในการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรูเชื่อว่าเทคโนโลยีควรเป็นพลังเชื่อมต่อที่มีความหมาย ทั้งในเมืองหลัก เมืองรอง และร้านระดับ Local hidden gem ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว
โครงการนี้จะเป็นสัญลักษณ์ความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวว่า เมื่อเห็นป้าย "True5G สัญญาณจานอร่อย" จะได้สัมผัสกับอาหารที่อร่อยเด็ด ควบคู่กับสัญญาณเน็ตที่แรงระดับ 5G ในการแชร์ประสบการณ์ได้ทันที
ปัจจุบันมีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 400 ร้านทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งร้านชื่อดัง สตรีทฟู้ด และร้านท้องถิ่น พร้อมมอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับลูกค้าทรูและดีแทค โดยประเดิมความร่วมมือกับร้านอาหารชั้นนำใน ICONSIAM และ Lotus's Eatery ภายในศูนย์การค้า ICS รวมถึงพื้นที่พันธมิตรอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ดิจิทัลเข้ากับวัฒนธรรมการกินอย่างไร้รอยต่อ
สำหรับพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ข้อมูลที่น่าสนใจในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 พบนักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้บริการโรมมิ่งบนเครือข่ายทรู (ไม่รวม Tourist SIM) เพิ่มขึ้น 23% และมีปริมาณการใช้งานดาต้าเฉลี่ยต่อผู้ใช้ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน
นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียเข้ามาสูงที่สุด และมีอัตราการใช้งานดาต้าต่อคนเติบโตสูงถึง 70% ตอกย้ำกลุ่มตลาดสำคัญของการท่องเที่ยวไทย ส่วนแอปพลิเคชันด้านร้านอาหาร และการท่องเที่ยวอย่าง Yelp เติบโต 116% ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ TripAdvisor เติบโต 62% ในช่วงปีใหม่
จากการที่นักท่องเที่ยวหันมาพึ่งพาแพลตฟอร์มดิจิทัลตั้งแต่การค้นหาร้านอาหาร (Discovery) ไปจนถึงการแชร์คอนเทนต์แบบเรียลไทม์ ทรูจึงยกระดับการท่องเที่ยวสู่ “5G Gastronomy Tourism” โดยนำเทคโนโลยี AI และระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะมาใช้ดูแลคุณภาพสัญญาณเชิงรุก ซึ่งส่งผลให้ความเร็วในการดาวน์โหลดของลูกค้าทรูและดีแทคเพิ่มขึ้น 23% และอัปโหลดเพิ่มขึ้น 26% เพื่อสนับสนุนให้ร้านอาหารและชุมชนท้องถิ่นเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้อย่างทรงพลังที่สุด