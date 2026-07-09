GIGABYTE เปิดตัวการ์ดจอรุ่นใหม่ AORUS RTX 5080 INFINITY และ AORUS RTX 5080 INFINITY WOOD พร้อมวางขายแล้ววันนี้

บริษัท GIGABYTE TECHNOLOGY จำกัด ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เกมมิ่งระดับพรีเมียมชั้นนำ วันนี้ได้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์เกมมิ่งระดับพรีเมียมด้วยการ์ดจอซีรีส์ AORUS INFINITY ซึ่งเป็นคอลเลกชันการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จครบรอบ 40 ปีของ GIGABYTE โดยเปิดตัวการ์ดจอรุณใหม่ 2 รุ่น ได้แก่ AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY 16G และ AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD 16G ตัวการ์ดโดดเด่นด้วยการออกแบบที่มีสไตล์ความสวยงามแตกต่างกันสองขั้ว และพร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในขณะนี้
จากการต่อยอดภาษาการออกแบบของ AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY รุ่นใหม่เหล่านี้ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทอร์ไบน์อากาศยาน พร้อมการผสานองค์ประกอบไฟ RGB ที่ฝังอยู่ภายในวงแหวนทั้งชั้นในและชั้นนอกของโครงสร้างที่คล้ายเครื่องยนต์ แสงไฟที่ได้รับการขัดเกลาอย่างประณีตนี้ทำให้เกิดแสงเรืองรองเป็นวงกลม ซึ่งช่วยเน้นส่วนโค้งเว้าของเทอร์ไบน์ เพิ่มความน่าดึงดูดแห่งอนาคตและอัตลักษณ์ทางสายตาที่โดดเด่น
สำหรับรุ่น WOOD ได้ผสมผสานองค์ประกอบลายไม้เป็นภาษาการออกแบบหลัก โดยผสมผสานความอบอุ่นของพื้นผิวธรรมชาติเข้ากับฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง สิ่งนี้เป็นการท้าทายความสวยงามแบบเดิม ๆ ของผลิตภัณฑ์เกมมิ่งที่มีความเย็นชาและแข็งกระด้าง นอกเหนือจากการแสดงออกทางทัศนศิลป์แล้ว รายละเอียดของลายไม้ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมโยงครั้งใหม่ระหว่างเทคโนโลยีและชีวิตประจำวัน เปลี่ยนอุปกรณ์จากส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ให้กลายเป็นวัตถุการออกแบบที่เข้ากับพื้นที่ในบ้านและพื้นที่ส่วนตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ มันช่วยนำความรู้สึกอบอุ่นและความเชื่อมโยงทางอารมณ์มาสู่การประมวลผลประสิทธิภาพสูง นอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานที่บริสุทธิ์
ระบบระบายความร้อน WINDFORCE Hyperburst ชั้นนำของอุตสาหกรรม
ระบบระบายความร้อน WINDFORCE Hyperburst มีการออกแบบ Double Flow Through ที่ก้าวล้ำ ช่วยให้พัดลมทั้งสองตัวสามารถดันอากาศเย็นผ่านฮีทซิงค์เพื่อสร้างเส้นทางการไหลของอากาศที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง เมื่อรวมกับช่องตัดบนแบ็คเพลทแบบคู่ จะช่วยเพิ่มการทะลุผ่านของกระแสลมได้มากถึง 58% เมื่อเทียบกับแบ็คเพลทแบบดั้งเดิม และ 28% เมื่อเทียบกับการออกแบบที่มีช่องตัดเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนและลดการสะสมของความร้อน
ซีรีส์ AORUS INFINITY ไม่เพียงแต่มีสถาปัตยกรรมการไหลเวียนของอากาศที่เป็นนวัตกรรมใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกแบบพัดลม Overdrive แบบซ่อนอีกด้วย พัดลมเสริมที่ซ่อนอยู่ตรงกลางถูกรวมไว้ภายในการ์ดจอ ช่วยคงรูปลักษณ์ภายนอกแบบสองพัดลมที่สะอาดตาในขณะที่เพิ่มความยืดหยุ่นในการระบายความร้อน เมื่อระบบตรวจพบว่า GPU มีภาระงานสูง พัดลม Overdrive จะเปิดใช้งานโดยอัตเนมัติตามเส้นโค้งพัดลม (fan curve) ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ เพื่อส่งกระแสลมเย็นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนและช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เสถียรในระหว่างภาระงานที่ต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกัน ระบบระบายความร้อน WINDFORCE Hyperburst ได้รวมเทคโนโลยีระบายความร้อนขั้นสูงหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการระบายความร้อนโดยรวม การออกแบบพัดลม Hawk ที่ได้รับสิทธิบัตรช่วยลดความปั่นป่วนของกระแสลมและเสียงรบกวน ในขณะที่ให้แรงดันอากาศสูงขึ้นถึง 53.6% และปริมาณลมมากขึ้น 12.5% โดยยังคงรักษาให้อยู่ในระดับเสียงที่ต่ำ ในในการออกแบบระบบระบายความร้อน แผ่น Vapor Chamber ขนาดใหญ่จะสัมผัสโดยตรงกับ GPU และจับคู่กับท่อฮีทไปป์ทองแดงแบบคอมโพสิต ช่วยเร่งประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนได้อย่างเป็นประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการใช้ซิลิโคนโลหะคอมโพสิต (composite metal grease) ประสิทธิภาพสูงกับ GPU เพื่อปรับปรุงการนำความร้อน สำหรับส่วนประกอบสำคัญ เช่น VRAM และ MOSFET เจลนำความร้อนเกรดเซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณสมบัติการเปลี่ยนรูปได้สูงและไม่ไหล จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการสัมผัสพื้นผิวที่สม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือในระยะยาว แม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
รองรับซีรีส์ Project Stealth อย่างเต็มรูปแบบ
เพื่อตอบสนองความต้องการของเกมเมอร์ในด้านการประกอบระบบที่สะอาดตาและความสวยงามทางทัศนศิลป์ที่ประณีต การ์ดจอ AORUS INFINITY รุ่นใหม่รองรับซีรีส์ Project Stealth ซึ่งมอบประสบการณ์การประกอบพีซีที่คล่องตัวยิ่งขึ้น การออกแบบขั้วต่อสายไฟแบบซ่อนช่วยซ่อนสายเคเบิลไว้ภายในโครงสร้างการ์ดจอได้อย่างเป็นระเบียบ ช่วยลดความยุ่งเหยิงทางสายตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างรูปแบบภายในที่สะอาดตายิ่งขึ้น นอกจากนี้ ฝาครอบแบ็คเพลทแบบแม่เหล็กยังช่วยซ่อนสายเคเบิลพร้อมทั้งเพิ่มความสม่ำเสมอและความสมบูรณ์แบบโดยรวมของการออกแบบด้านหลัง ช่วยยกระดับรูคลักษณ์ระดับพรีเมียมและรายละเอียดที่ประณีตของพีซีให้สูงขึ้นไปอีกขั้น
ซีรีส์ AORUS INFINITY ตอบสนองทั้งความต้องการด้านประสิทธิภาพสูงและความคาดหวังด้านความสวยงามที่ทันสมัย มอบประสบการณ์ระดับแฟล็กชิปที่สมดุลระหว่างขุมพลังและการออกแบบที่มินิมอลได้อย่างลงตัว สำหรับ AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G และ AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY 12G ที่กำลังจะมาถึง มีกำหนดเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับเกมเมอร์ทั่วโลก เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับประสบการณ์ใหม่ทั้งหมดกับซีรีส์ AORUS INFINITY
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลจำเพาะของการ์ดจอซีรีส์ AORUS INFINITY โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของ GIGABYTE: https://www.gigabyte.com/Graphics-Card?fid=2786&page=1