AIS - กสทช. - CIB ลงพื้นที่จับมิจฉาชีพย่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

AIS ร่วมกับ กสทช. และตำรวจสืบสวนกลาง (CIB) บุกจับมิจฉาชีพในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ภายหลังตรวจพบการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตที่มีปริมาณสูงผิดปกติและต่อเนื่อง จนเข้าข่ายพฤติกรรมต้องสงสัย จึงประสานข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนเข้าตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยโดยมีวิศวกรของ AIS ร่วมสนับสนุนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านเทคนิคในพื้นที่
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ในทางมิชอบ จึงดำเนินการระงับการใช้งาน ตรวจยึดอุปกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน และเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นยังพบการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเครือข่ายมากกว่าหนึ่งราย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลต่อไป
ทั้งนี้ AIS ได้สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคและให้ความร่วมมือกับ กสทช. และตำรวจสืบสวนกลาง (CIB) อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด เพื่อป้องกันการนำบริการอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมไปใช้ในทางที่ผิด ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน
AIS ยืนยันความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ กสทช. และตำรวจสืบสวนกลาง (CIB) พร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบการใช้งานโครงข่าย เพื่อป้องกันการนำบริการโทรคมนาคมไปใช้ในทางที่ผิด และสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนต่อไป