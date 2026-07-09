พลัง AI ดันยอดขาย COMMART 2026 ทะลุ 3 พันล้าน สวนกระแสราคาไอทีพุ่ง

แม้ตลาดสินค้าไอทีทั่วโลกจะเผชิญแรงกดดันจากราคาชิปหน่วยความจำที่พุ่งทะยานสูงถึง 2-3 เท่าในปี 2569 เนื่องจากกระแส AI บูมแย่งกำลังผลิต แต่บรรยากาศภายในงาน COMMART ULTRAFORCE 2026 กลับคึกคักเป็นพิเศษ สวนทางกับความกังวลเรื่องราคาที่สูงขึ้น
นายพรชัย จันทรศุภแสง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีทีและการจัดงาน บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงงานปีนี้ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2569 ว่าประสบความสำเร็จทั้งด้านยอดขายและจำนวนผู้เข้าร่วมงานอย่างสูง ผู้บริโภคจำนวนมากไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเพราะเครื่องเก่าเสียหรือหมดอายุ แต่เปลี่ยนเพื่อสัมผัสประสบการณ์ AI ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น
"ทั้งการทำงาน การเรียน การสร้างคอนเทนต์ และเล่นเกม ส่งผลให้ AI PC และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากตลอด 4 วันของการจัดงาน"
ผู้จัด COMMART ระบุว่าบรรยากาศในงานครั้งล่าสุดเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินชมบูธ ทดลองสินค้าไฮเอนด์ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างคึกคัก โดยเฉพาะโซนคอมพิวเตอร์ประกอบ (DIY) และเกมมิ่งเกียร์ หลายบูธมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ จัดสเปกเครื่องตามงบประมาณ และบริการประกอบเครื่องฟรีภายในงาน ทำให้ผู้บริโภคสามารถ “ซื้อครบ จบในที่เดียว” ได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งเป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าการช้อปออนไลน์
***โน้ตบุ๊กครองแชมป์ 65% ของยอดขายประมาณ 3 พันล้านบาท
จากสถิติยอดขายภายในงาน คอมพิวเตอร์พกพาทั้งโน้ตบุ๊กหรือแลบท็อปครองส่วนแบ่งสูงถึง 65% รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ประกอบ (Comset) 16% การ์ดจอ (GPU) 10% จอภาพ (Monitor) 5% และหน่วยความจำ (RAM) 4% จากยอดขายรวมในงานประมาณ 3 พันล้านบาท
ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคไทยที่ยังมุ่งเน้นอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับยุค AI เกมมิ่ง และครีเอเตอร์ ถึงแม้ราคา RAM และส่วนประกอบบางรายการจะปรับตัวสูง แต่โปรโมชั่นในงานและโอกาสทดลองใช้งานจริงก่อนซื้อ ช่วยกระตุ้นยอดขายได้
แบรนด์ยอดนิยมในงาน ได้แก่ Acer, AMD, Apple, ASUS, Corsair, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI และ Nintendo ส่วนผู้ค้าปลีกชั้นนำอย่าง BaNANA, IT CITY, JIB, Speed Computer และ SPVi ต่างนำสินค้าใหม่และโปรโมชั่นเด็ดมานำเสนออย่างเต็มที่ เพื่อกระตุ้นตลาดในช่วงเวลาที่วงการสินค้าไอทีเผชิญความผันผวนจากกระแส AI
COMMART ULTRAFORCE 2026 จึงยืนยันได้ว่าแม้สินค้าไอทีจะแพงขึ้น แต่ความต้องการของคนไทยที่จะก้าวทันเทคโนโลยี AI ยังแรงไม่หยุดจริงๆ.