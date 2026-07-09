realme หนุนอีสปอร์ตไทย ขน realme 16 Series 5G ร่วมแฟนมีต “Bacon The Memory”

realme (เรียลมี) เดินหน้าสนับสนุนวงการอีสปอร์ตไทย สนับสนุนทีม Bacon Time พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแฟนมีตติ้งสุดพิเศษ “Bacon The Memory” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 ณ ชั้น 3 True Digital Park Grand Hall เพื่อพาสาวก "หมูชมพู" ย้อนเวลากลับไปสัมผัสทุกเรื่องราวและความทรงจำตลอดเส้นทางการเติบโตของทีม
ไฮไลท์สำคัญที่คือ "The Unseen Showcase" โชว์พิเศษครั้งเดียวในชีวิตที่เหล่านักแข่ง Bacon Time จะก้าวออกจากเซฟโซนมาทำการแสดงที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน และไม่มีการรับชมย้อนหลัง โดยภายในงาน realme ได้เตรียมยกทัพสมาร์ตโฟนรุ่นล่าสุด realme 16 Series 5G มาร่วมสร้างสีสัน จัดกิจกรรม และมอบเป็นของรางวัลสุดพิเศษให้กับแฟน ๆ ตลอดทั้งงาน
เพื่อตอบโจทย์ประสิทธิภาพการเล่นเกมของคนรุ่นใหม่และเกมเมอร์ทุกระดับ realme ได้ส่งมอบไลน์อัปสมาร์ตโฟนที่โดดเด่นในแต่ละเซกเมนต์ ทั้ง realme 16 Pro+ 5G ที่สุดของประสบการณ์ระดับเรือธง ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 4 ทรงพลัง พร้อมกล้อง FullFocal 200MP ผสานเทคโนโลยี LumaColor รุ่นแรกของอุตสาหกรรม และพอร์ตเทรตระดับโปร เก็บภาพบรรยากาศในงานได้คมชัดทุกสภาพแสง
realme 16 Pro 5G มาพร้อมชิปเซ็ต Dimensity 7300-Max รองรับการรันเฟรมเรตสูงสุดถึง 120FPS มีระบบระบายความร้อนที่พัฒนามาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะ พร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 7000mAh ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันโดยที่เฟรมเรตไม่ตก
realme 16 5G ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Dimensity 6300 5G แสดงผลลื่นไหลผ่านหน้าจอ 120Hz Eye Comfort Display ไฮไลต์อยู่ที่แบตเตอรี่ Titan 7000mAh ที่ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาที่สุดในกลุ่มเพียง 183 กรัม รองรับอายุการใช้งานยาวนานถึง 6 ปี พร้อมระบบระบายความร้อน AirFlow VC Cooling ขนาด 6,050 ตารางมิลลิเมตร และแผ่นกราไฟต์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Selfie Mirror เจ้าแรกของอุตสาหกรรม ช่วยให้การใช้กล้องหลัง AI 50MP ถ่ายเซลฟี่เป็นเรื่องง่ายและคมชัดยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ realme ยังได้ขยายไลน์อัปทางเลือกใหม่อย่าง realme P4 Series สมาร์ตโฟนสายเกมรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัว ซึ่งมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูง หน้าจอรี่เฟรชเรตสูง และระบบ AI Gaming Booster เพิ่มความเสถียรในการเล่นเกมในราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้น
สำหรับแฟนๆ ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำครั้งสำคัญนี้ realme Thailand จัดกิจกรรมลุ้นรับบัตรเข้าร่วมงาน “BACON THE MEMORY” จำนวน 10 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 799 บาท) ร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook: realme (TH) โดยการแชร์โพสต์กิจกรรม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อทีม Bacon Time พร้อมติดแฮชแท็กที่กำหนด ได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 กรกฎาคม 2569 และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569