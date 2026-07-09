เปิดตัว ‘HMD ARC2’ รุ่นประหยัด ใช้โมบายแบงก์กิ้งได้

HMD (ประเทศไทย) ลุยตลาดสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้น เปิดตัว HMD ARC2 ชูจุดเด่นด้านความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป มุ่งตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคดิจิทัลที่ต้องการความคุ้มค่า ควบคู่ไปกับความมั่นใจในการทำธุรกรรมทางการเงินและใช้งานแอปพลิเคชันภาครัฐ พร้อมแบตเตอรี่ใช้งาน 51 ชั่วโมง และกล้องหลังคู่ AI ในราคา 2,990 บาท
นายภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD) กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์และการหลอกลวงผ่านช่องทางดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคจำนวนมากยังคงมองหาสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ทั้งในแง่ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว HMD ARC2 จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้โดยตรง
จุดเด่นสำคัญที่ทำให้ HMD ARC2 แตกต่างจากสมาร์ทโฟนในระดับราคาเดียวกัน คือ ระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป ที่รองรับการอัปเดตความปลอดภัยทุก ๆ 3 เดือน ช่วยปิดช่องโหว่ของระบบอย่างสม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงจากมัลแวร์และภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่
ตัวเครื่องได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสบายใจ รองรับการใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง, แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" รวมถึงบริการดิจิทัลภาครัฐ เช่น "ไทยช่วยไทย พลัส" ที่ต้องอาศัยการยืนยันตัวตนและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูง
HMD ARC2 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ต้องเดินทางบ่อยด้วยแบตเตอรี่ขนาด 5000 mAh รองรับการใช้งานต่อเนื่องสูงสุดถึง 51 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง โดยผ่านการรับรองด้านความทนทานตามมาตรฐาน EU Compliance รองรับการชาร์จสูงถึง 800 รอบ นอกจากนี้ตัวเครื่องยังออกแบบมาให้ทนต่อฝุ่นและละอองน้ำ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ด้านการถ่ายภาพ มาพร้อมกล้องหลังคู่ AI ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล และกล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล เสริมประสิทธิภาพด้วยระบบ AI HDR และ Low Light Algorithm ช่วยให้ภาพถ่ายคมชัดแม้ในสภาพแสงน้อย พร้อมโหมดการถ่ายภาพที่ครบครัน
HMD ARC2 ขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android 14 Go Edition มาพร้อมหน่วยความจำ RAM 4GB และ ROM 64GB (รองรับ MicroSD Card สูงสุด 128GB) พร้อมเทคโนโลยี Virtual Memory ที่ช่วยแปลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมาเป็นแรมเสมือนเพิ่มเติม ช่วยให้เพียงพอกับการใช้งานแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง LINE, YouTube และโซเชียลมีเดียต่างๆ
HMD ARC2 มีให้เลือกทั้งหมด 2 สี ได้แก่ Dark Blue และ Golden Beige โดยจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ในราคา 2,990 บาท