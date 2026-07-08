ทรู คอร์ปอเรชั่น ชู 6 เสาหลักยุทธศาสตร์ วางรากฐานระบบนิเวศ AI

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำพันธกิจในการขับเคลื่อนอนาคต AI ของประเทศไทย ด้วยการนำเสนอวิสัยทัศน์การสร้าง ระบบนิเวศ AI บนพื้นฐานที่เชื่อมั่น (Trusted AI Ecosystem) บนรากฐานของโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมต่ออัจฉริยะ (Connectivity) คลาวด์ และขีดความสามารถด้านประมวลผล (Cloud & Compute) ข้อมูลที่มีคุณภาพและความเชื่อมั่น (Trusted Data) การกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible AI) และการพัฒนาทักษะบุคลากร เพื่อเร่งการประยุกต์ใช้ AI ในทุกภาคส่วน พร้อมชูยุทธศาสตร์ให้องค์กรเป็น AI-First Organization ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยการนำ AI มาผสานสู่เครือข่าย บริการ และแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ในเวทีเสวนา "Powering Thailand's AI Future: Data, Connectivity, and Compute" ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ "AI for Thailand" ที่มุ่งให้ AI เป็นพลังสำคัญในการยกระดับผลิตภาพ (Productivity) สร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล พลิกโฉมอุตสาหกรรม และช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุค AI ควบคู่ไปกับการนำ AI มายกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และส่งมอบบริการดิจิทัลอัจฉริยะให้กับลูกค้าทั่วประเทศ
นายโจอา เปโดร อาเซเวโด้ โอลิวิเอร่า หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "AI กำลังพลิกโฉมทุกอุตสาหกรรม และผลกระทบของ AI จะก้าวไกลกว่ามิติของเทคโนโลยี ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ วิธีการให้บริการภาครัฐ และวิธีที่ประเทศต่างๆ แข่งขันกันในเศรษฐกิจโลก สำหรับทรู เรามองว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงโอกาสในการพลิกโฉมองค์กรของเราเอง แต่ยังเป็นโอกาสในการร่วมสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถปลดล็อกศักยภาพของ AI ได้อย่างเต็มที่ วิสัยทัศน์ 'AI for Thailand' ของเราคือการผสานพลังของ Connectivity, Cloud, Compute และ Trusted Data เพื่อสร้างระบบนิเวศ AI ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ชุมชน และสังคมไทยโดยรวม"
วางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานสู่อนาคต AI ของประเทศไทย
กลยุทธ์ AI ของทรู คอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วย 6 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ Nationwide Intelligent Connectivity, Cloud & Compute Ecosystem, Trusted Data, AI Platforms & Applications, Responsible AI Governance และ AI Skills & Workforce Development ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกันเป็นระบบนิเวศ AI ที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำ AI ไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และขยายผลได้ในวงกว้าง พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในระยะยาว
หัวใจสำคัญของกลยุทธ์คือ Connectivity ที่ก้าวไกลกว่าการให้บริการโครงข่าย โดยทรูนำ Generative AI มาใช้ในการบริหารจัดการโครงข่าย พัฒนาขีดความสามารถด้าน Edge Computing และสร้างโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะเพื่อรองรับการประมวลผล AI แบบเรียลไทม์ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายศักยภาพด้าน Cloud และ Compute ผ่าน True IDC เพื่อรองรับความต้องการด้าน AI ของภาคธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งรากฐานสำคัญคือ Trusted Data ซึ่งเมื่อได้รับการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ตรงความต้องการของลูกค้า ยกระดับประสิทธิภาพของโครงข่าย และช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ได้ดียิ่งขึ้น
มุ่งเดินหน้าสร้างคุณค่าจาก AI สู่การใช้งานจริง
ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้นำ AI มาประยุกต์ใช้จริงในหลายส่วนขององค์กร เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน True AI Hub ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงโมเดล AI ชั้นนำ, AI Agents และ AI Services ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยในระดับองค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถเลือกใช้ AI ที่เหมาะสมกับแต่ละกรณีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในองค์กร “มะลิ (MARI)” ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยสนับสนุนทีมบริการลูกค้าและพนักงานส่วนหน้าให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะที่ “Genie” แพลตฟอร์ม AI สำหรับบริหารจัดการโครงข่าย นำ AI และ Edge Computing มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการใช้พลังงาน และยกระดับคุณภาพของโครงข่าย สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างคุณค่าทางธุรกิจจาก AI เป็นรูปธรรม
Responsible AI และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทรู คอร์ปอเรชั่น เชื่อว่านวัตกรรมจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่น จึงได้ประกาศใช้นโยบาย Responsible AI Policy เพื่อกำหนดหลักการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และปลอดภัย พร้อมทั้งกำลังก้าวสู่การเป็นหนึ่งในแนวทางอ้างอิงด้านธรรมาภิบาล AI ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเดินหน้าพัฒนาทักษะด้าน AI ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่าย AI Champions กว่า 200 คน ซึ่งมีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน AI ให้กับพนักงานกว่า 10,000 คน ทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม รวมถึง Google เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ด้าน AI และส่งเสริมการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบในประเทศไทย
นายโจอา กล่าวเพิ่มเติมว่า "คุณค่าที่แท้จริงของ AI ไม่ได้วัดจากจำนวนโมเดลหรือแอปพลิเคชันที่องค์กรนำมาใช้ แต่คือความสามารถในการทำให้ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ การดำเนินงาน และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในทุกวัน นั่นคือเหตุผลที่ทรูลงทุนควบคู่ทั้งด้านเทคโนโลยี ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพราะการสร้างอนาคต AI ของประเทศไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และทรูพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนอนาคตนั้นให้เกิดขึ้นจริง"
ทรู คอร์ปอเรชั่น เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน AI ของภูมิภาค ด้วยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรด้าน AI และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศ AI ที่ช่วยสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับภาคธุรกิจ สังคม และประเทศ พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างยั่งยืน