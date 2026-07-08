'ทีเอ็ม โรห์' ใบ้มือถือจอพับยุคใหม่ 'บาง เบา แข็งแกรงขึ้น' มากับ AI ยุคใหม่

ทีเอ็ม โรห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานบริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ เผยวิสัยทัศน์ครั้งสำคัญก่อนเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ในงาน Galaxy Unpacked ที่กำลังจะจัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้โดยเน้นย้ำว่า จุดเปลี่ยนสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่ใช่การแข่งขันด้านความฉลาด แต่คือการสร้าง AI ที่เข้าใจบริบทและความต้องการเฉพาะบุคคล ภายใต้ระบบนิเวศที่เปิดกว้างและปลอดภัย
ผู้บริหารซัมซุง ระบุว่า ปัจจุบัน AI ได้ก้าวข้ามจากการเป็นเพียงเครื่องมือตอบคำถาม เข้าสู่ยุค "Agentic AI" หรือ AI ที่สามารถลงมือทำสิ่งต่างๆ แทนมนุษย์ได้ โดยที่มนุษย์ยังคงเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้าย ซึ่งการที่ AI จะทำงานแทนผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเกิดจากความเข้าใจและความไว้วางใจ ผ่านระบบนิเวศของอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวผู้ใช้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ทวอทช์ ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ข้อมูลจากหลากหลายอุปกรณ์จะทำงานร่วมกันอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆ เช่น ข้อมูลการนอนจากสมาร์ทวอทช์ จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดสรรตารางเวลาและเตรียมข้อมูลสำคัญสำหรับวันรุ่งขึ้นผ่านสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ เพื่อเชื่อมโยงทุกช่วงเวลาให้กลายเป็นประสบการณ์หนึ่งเดียว
สำหรับวิสัยทัศน์ของซัมซุงในยุคต่อไป จะขับเคลื่อนผ่าน 2 ปัจจัยหลัก คือ ระบบที่เปิดกว้าง (Open Ecosystem): พัฒนาแพลตฟอร์ม SmartThings ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อให้เทคโนโลยีเข้าถึงผู้คนได้รวดเร็วและตอบโจทย์เฉพาะบุคคล (Personalization) ได้อย่างแท้จริง
รวมกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Trust & Privacy) ชูระบบรักษาความปลอดภัย Samsung Knox ในการปกป้องข้อมูลที่รับส่งระหว่างอุปกรณ์ โดยเน้นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้บนตัวอุปกรณ์โดยตรง (On-Device) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและมั่นใจในความปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังได้เผยถึงทิศทางของผลิตภัณฑ์ในเจเนอเรชันถัดไป โดยสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้ (Foldables) จะได้รับการออกแบบให้บางลง เบาลง และแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน (Multitasking) ร่วมกับ AI ยิ่งไปกว่านั้น AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพบนสมาร์ทวอทช์ เพื่อติดตามสัญญาณชีพ คุณภาพการนอนหลับ และการฟื้นฟูร่างกายอย่างแม่นยำ
"คำถามสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ยุคใหม่ จะไม่ใช่คำถามที่ว่า ใครมี AI ที่ฉลาดปราดเปรื่องที่สุด แต่จะเป็นใครที่เข้าใจผู้คนได้ดีที่สุด และสามารถเปลี่ยนความเข้าใจให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนไว้วางใจได้อย่างแท้จริง" ทีเอ็ม โรห์ กล่าวทิ้งท้าย
ร่วมติดตามการเปิดตัวนวัตกรรมยุคใหม่ของ Samsung Galaxy ในงาน Galaxy Unpacked พร้อมกันในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร หรือติดตามรายละเอียดและรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ samsung.com/th/unpacked