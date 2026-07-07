เลอโนโว คว้าอันดับ 7 ซัพพลายเชนดีที่สุดในโลกจาก Gartner ปี 2026

เลอโนโว (Lenovo) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการบริหารจัดการซัพพลายเชนดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับ Gartner Supply Chain Top 25 ประจำปี 2026 โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 22 ของการจัดอันดับ และเลอโนโวสามารถสร้างสถิติสูงสุดใหม่ของบริษัทด้วยการก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 7 ของโลก เติบโตอย่างต่อเนื่องจากอันดับที่ 8 ในปี 2025 อันดับที่ 10 ในปี 2024 และอันดับที่ 8 ในปี 2023
Che Min Tu รองประธานอาวุโสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเฉพาะกลุ่ม เลอโนโว กล่าวว่า เลอโนโวให้ความสำคัญกับซัพพลายเชนระดับโลกในฐานะรากฐานสำคัญของความเป็นเลิศในการดำเนินงานมาโดยตลอด ในยุคที่ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว การผสาน AI เข้ากับการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น และพร้อมรับมือกับสถานการณ์โลกที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ซัพพลายเชนทั่วโลกต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ทั้งจากมาตรการภาษี การขาดแคลนชิ้นส่วนสำคัญ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่เลอโนโวสามารถเปลี่ยนผ่านวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการผสานโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เข้ากับระบบซัพพลายเชนระดับโลก
ระบบอัจฉริยะที่ชื่อว่า ‘iChain’ ทำหน้าที่เป็นเสมือน "ระบบประสาททางดิจิทัล" ที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา เชื่อมโยงเครือข่ายซัพพลายเออร์หลายพันรายเข้ากับโรงงานผลิตมากกว่า 30 แห่งทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง อย่างการตัดสินใจเร็วขึ้น 60% ช่วยให้ตอบสนองต่อเหตุหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานได้ใกล้เคียงรูปแบบเรียลไทม์ (Real-time) และจำลองเครือข่ายอัตโนมัติ 90% ลดระยะเวลาการวิเคราะห์ระบบจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ ให้เหลือเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น
ขณะเดียวกันจากการบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC) ที่มีความซับซ้อนสูง โดยอุปกรณ์แต่ละเครื่องมีชิ้นส่วนเฉลี่ยกว่า 2,500 ชิ้น ปัจจุบันเลอโนโวได้ต่อยอดความแข็งแกร่งนี้เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และโซลูชันสำหรับองค์กร ผ่านการขยายกำลังการผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI และการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว (Liquid-Cooled Server) ระดับไฮเอนด์
ปัจจุบัน เครือข่ายการผลิตของเลอโนโวครอบคลุมโรงงานมากกว่า 30 แห่ง ใน 10 พื้นที่ยุทธศาสตร์ทั่วโลก ทั้งในเอเชียแปซิฟิก จีน ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้
นอกจากนี้ โรงงานผลิตของเลอโนโวในเมืองมอนเตร์เรย์ ประเทศเม็กซิโก ยังเพิ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสมาชิกใหม่ของ Global Lighthouse Network โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือ WEF) ซึ่งเป็นกลุ่มโรงงานชั้นนำที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในระดับอุตสาหกรรม (4IR) โดยเป็นโรงงานแห่งที่สองของเลอโนโวที่ได้รับรางวัลนี้ ต่อจากโรงงานในเมืองเหอเฝย ประเทศจีน ที่ได้รับเลือกไปเมื่อปี 2023
สำหรับการพิจารณาคะแนนของ Gartner จะแบ่งน้ำหนักออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน ผลการดำเนินธุรกิจ (Business Performance) วัดจากตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (ROPA) แบบถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 3 ปี, อัตราการเติบโตของรายได้, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ควบคู่ไปกับคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากแหล่งข้อมูลภายนอกที่น่าเชื่อถือ และการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ (Opinion Component) คะแนนโหวตและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมซัพพลายเชน