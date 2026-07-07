เอซุส ชวนเลือกโน้ตบุ๊ก อย่าลืมให้ความสำคัญบริการหลังการขาย

หนึ่งปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม นั่นคือการรับประกันและบริการหลังการขาย ซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญต่อประสบการณ์ใช้งานในระยะยาวที่เอซุสให้ความสำคัญ หลายคนอาจมองว่าบริการคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
สำหรับเจ้าของโน้ตบุ๊กเอซุสแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังการซื้อที่หลายคนอาจยังไม่รู้ นั่นคือบริการหลังการขาย ‘ASUS Best Quality & Service’ การดูแลที่ดีที่สุดจากเอซุสสำหรับลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งรวมการรับประกันแบบซ่อมถึงที่ สูงสุด 3 ปีเต็ม, การรับประกันอุบัติเหตุ (ASUS Perfect Warranty) 1 ปีแรก และการรับประกันระหว่างประเทศที่มอบให้ฟรีตั้งแต่วันแรก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือซื้อแพ็กเกจเสริมแต่อย่างใด
ความเสียหายที่อาจมีราคาสูงกว่าที่คิด
แม้โน้ตบุ๊กจะถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเครื่องตกหล่น กาแฟหกใส่คีย์บอร์ด หรือความเสียหายจากไฟกระชาก ซึ่งมักเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือการรับประกันมาตรฐาน
สิ่งที่หลายคนอาจไม่ทันนึกถึงคือ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์เหล่านี้อาจสูงกว่าที่คิด โดยเฉพาะในโน้ตบุ๊กรุ่นพรีเมียมที่มาพร้อมจอ OLED ความละเอียดสูง หรือ การซ่อมเมนบอร์ดที่ได้รับความเสียหายจากของเหลวหกใส่ อาจมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับราคาของเครื่องใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การมีความคุ้มครองเพิ่มเติมจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการรับประกัน แต่เป็นการบริหารความเสี่ยงในการใช้งานระยะยาว
สำหรับเจ้าของโน้ตบุ๊กเอซุสจะได้รับการรับประกันอุบัติเหตุ (Perfect Warranty) 1 ปีเต็ม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพียงลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข ผู้ใช้ก็สามารถรับความคุ้มครองสำหรับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวัน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ให้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กเอซุสมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ เอซุสยังเสริมความมั่นใจด้วยบริการหลังการขายที่ครอบคลุม ทั้งบริการซ่อมถึงที่ (On-site Service) สูงสุด 3 ปี สำหรับรุ่นที่ร่วมรายการ ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กในกลุ่ม Zenbook, Vivobook S, ProArt, ROG เป็นต้นฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับบริการจากช่างผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องเสียเวลานำเครื่องเข้าศูนย์บริการ รวมถึงการรับประกัน International Warranty ที่รองรับการรับประกันในหลายประเทศทั่วโลก ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่เดินทางเป็นประจำ
นอกเหนือจากบริการหลังการขายที่ครอบคลุม เอซุสยังมีโน้ตบุ๊กหลากหลายซีรีส์ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละไลฟ์สไตล์ พร้อมการรับประกันและบริการหลังการขายที่ช่วยให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจ
Zenbook S14 (UX5406AA) โน้ตบุ๊กพรีเมียม บางเบา บางสุดเพียง 1.1 ซม. มาพร้อมดีไซน์ฝาหน้าใหม่ ให้ความมินิมอล ตัวเครื่องสีขาว Scandinavian White พร้อมวัสดุตัวเครื่องพิเศษเฉพาะ ‘เซราลูมินัม’ (Ceraluminum) ซึ่งเป็นการผสมผสานความสวยงามและสัมผัสของเซรามิกเข้ากับความแข็งแกร่งของอะลูมิเนียม ให้ความทนทาน ทนต่อรอยขีดข่วน ลดการเกิดรอยนิ้วมือ มาพร้อมหน้าจอ ASUS Lumina OLED ขนาด 14 นิ้ว ความละเอียด 3K 120Hz พร้อมโปรเซสเซอร์ใหม่ ประสิทธิภาพสูงสุด Intel Core Ultra 9 Processor 386H, RAM 32GB และ SSD ความจุ 512 GB วางจำหน่ายราคา 79,990 บาท
Zenbook DUO (UX8407AA) โน้ตบุ๊กสองหน้าจอ เจ้าของรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2569 (BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2026) ในสาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล & AI (Digital/AI Innovation) ตอบโจทย์การใช้งานมัลติทาสก์ด้วยหน้าจอคู่ขนาด 14 นิ้ว ความละเอียด 3K 144Hz พร้อมโหมดใช้งานยืดหยุ่น (โหมดหน้าจอคู่, โหมดเดสก์ท็อป, โหมดแล็ปท็อป, โหมดแชร์หน้าจอ และโหมดขยายพื้นที่ทำงาน) มาพร้อมโปรเซสเซอร์ประมวลผลประสิทธิภาพสูงรุ่นล่าสุด Intel® Core Ultra X7 Processor 358H, RAM 32 GB, SSD ความจุ 512 GB ช่วยให้จัดการงานบนสองหน้าจอได้อย่างลื่นไหล ราคา 99,990 บาท
Vivobook S16 โน้ตบุ๊กสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้งานทั่วไปที่มองหาเครื่องดีไซน์พรีเมียม บางเบา สไตล์มินิมอล พร้อมประสิทธิภาพสำหรับการทำงานและความบันเทิงในชีวิตประจำวัน ตัวเครื่องผลิตจากอะลูมิเนียม ให้ความแข็งแรงและสัมผัสระดับพรีเมียมเช่นเดียวกับซีรีส์ Zenbook โดย Vivobook S มีให้เลือกทั้งหน้าจอขนาด 16 นิ้ว เพื่อพื้นที่การทำงานที่กว้างสบายตา และขนาด 14 นิ้ว สำหรับผู้ที่เน้นความสะดวกในการพกพา และยังมาพร้อมตัวเลือกโปรเซสเซอร์จาก AMD, Intel และ Qualcomm รองรับความต้องการของผู้ใช้งานที่หลากหลาย
สำหรับรุ่น Vivobook S16 (S3607) มาพร้อมโปรเซสเซอร์สูงสุด Intel Core Ultra 7 Processor, RAM 16 GB และ SSD ความจุ 512 GB รองรับการใช้งานด้าน AI และการทำงานแบบมัลติทาสก์ได้อย่างลื่นไหล ตอบโจทย์ทั้งการเรียน การทำงาน และความบันเทิงได้อย่างครบครัน ราคาเริ่มต้น 30,990 บาท