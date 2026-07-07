AIS ACADEMY ผนึก NIA - พันธมิตรชวนนิสิต นักศึกษาร่วม JUMP THAILAND HACKATHON 2026

AIS ACADEMY เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ “ภารกิจคิดเผื่อ” เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศเข้า ร่วมโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “AI for the Future of Thai Education” ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมแข่งขัน Hackathon เพื่อคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับการศึกษาไทย ขยายโอกาสการเรียนรู้ เสริมศักยภาพผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา และสร้างรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์อนาคต พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 220,000 บาท โดยปีนี้จัดขึ้นร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมความร่วมมือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2569
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในวันที่ AI กำลังเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และวิถีชีวิต ของผู้คน ความได้เปรียบของประเทศไม่ได้อยู่ที่การมีเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การมี ‘คน’ ที่พร้อมเรียนรู้ เข้าใจ และใช้ AI เพื่อสร้างคุณค่าได้จริง เพราะเราเชื่อว่าคนคือพลังสำคัญของประเทศ และการศึกษาคือรากฐานของการสร้างคนให้พร้อมสำหรับอนาคต ด้วยเหตุนี้ AIS ACADEMY จึงให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนการเรียนรู้และการพัฒนาคนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคการศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพคนไทยในระยะยาว เราจึงมุ่งสร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ลงมือคิด ลงมือทำ และใช้เทคโนโลยีแก้โจทย์จริง เพื่อให้การเรียนรู้ต่อยอดไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
“ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘ภารกิจคิดเผื่อ’ AIS มองไกลกว่าการพัฒนาเทคโนโลยี แต่คิดเผื่อไปถึงการเตรียมความพร้อมของคนไทยในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานของอนาคตประเทศ JUMP THAILAND HACKATHON จึงไม่ใช่เพียงเวทีแข่งขันด้านนวัตกรรม แต่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ศักยภาพของตนเอง ร่วมพลิกโฉมการศึกษาไทย สร้างแนวทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ และขับเคลื่อนอนาคตของประเทศด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน”
สำหรับปีนี้ โครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2026 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “AI for the Future of Thai Education: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาไทยในอนาคต” โดยมุ่งเปิดพื้นที่ให้นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนานวัตกรรม ตั้งแต่การทำความเข้าใจโจทย์ การออกแบบแนวคิด การพัฒนาโซลูชัน ไปจนถึงการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและเมนเทอร์จาก AIS พร้อมพันธมิตรจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมร่วมให้คำแนะนำ เพื่อให้แนวคิดสามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริงได้
นายปรเมศวร์ ฟูมูลเจริญ หัวหน้าแผนกงานขับเคลื่อนนวัตกรรม เอไอเอส กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา JUMP THAILAND HACKATHON ได้สะท้อนศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาไทยในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์สังคม สำหรับปีนี้ เราออกแบบกระบวนการแข่งขันให้เปิดกว้างและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น ผ่านการจัด Bootcamp ใน 4 ภูมิภาค ภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคกลางที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ก่อนคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายเข้าสู่การแข่งขัน Hackathon และนำเสนอผลงานในรอบ Demo Day ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”
“เป้าหมายของโครงการไม่ใช่เพียงการเฟ้นหาผู้ชนะ แต่คือการสร้างประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากโจทย์จริง ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนานวัตกรรมที่มีโอกาสต่อยอดสู่การใช้งานจริง
ขณะเดียวกัน โครงการยังเป็นพื้นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทยในระยะยาว
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2026 ได้ที่ www.jumpthailand.com