'ดีอี' อัปเกรดไปรษณีย์ไทย รวมบริการดิจิทัลขึ้นแอปทางรัฐ

'ดีอี' ปั้นไปรษณีย์ไทยสู่แพลตฟอร์มยุคใหม่ รวม ThailandPostMart-Prompt Post เข้าแอปทางรัฐ เติมเสน่ห์บางรักเป็นแลนด์มาร์ก
น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และคณะผู้บริหาร ปณท ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ได้มีการกำหนดแนวทางยกระดับบริการของไปรษณีย์ไทยให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยผ่านแพลตฟอร์ม ThailandPostMart การพัฒนาบริการ Prompt Post และการบริหารจัดการพื้นที่อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สำหรับแพลตฟอร์ม ThailandPostMart ที่ประชุมได้หารือแนวทางผลักดันให้เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของคนไทยอย่างแท้จริง โดยเน้นจำหน่ายสินค้าไทยจากผู้ประกอบการไทย พร้อมให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและมาตรฐานบริการขนส่งของ ปณท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ดีอี และ ปณท ยังเตรียมหารือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าจากชุมชน รวมถึงสินค้าจากกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยขยายตลาด สร้างรายได้ และเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มฐานรากได้มากขึ้น
ขณะเดียวกัน ปณท ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Prompt Post เพื่อยกระดับบริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ครอบคลุมการส่งจดหมายราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการเอกสารและข้อมูลสำคัญแบบครบวงจร รวมถึงการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐและประชาชน เช่น การจ่ายค่าธรรมเนียม การติดตามสถานะจัดส่ง การทำหนังสือเดินทาง หรือบริการเกี่ยวกับวีซ่า โดยประชาชนสามารถเลือกช่องทางจัดส่งเอกสารได้ตามความต้องการ
ทั้งนี้ ปณท ได้ทดลองให้บริการจัดส่งใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในรูปแบบดิจิทัลไปยังสถานที่รับสมัครงานได้ทันที ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาที่ร่วมทดลองใช้บริการ โดยบริการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความมั่นใจว่าเอกสารสำคัญจะถูกส่งถึงผู้รับอย่างปลอดภัย
ในระยะต่อไป ปณท ยังมีแผนพัฒนาฟีเจอร์เพิ่มเติมบน Prompt Post อาทิ e-Voting สำหรับการลงคะแนนหรือการมีส่วนร่วมทางออนไลน์ e-Broadcast สำหรับการส่งข้อมูลและกระจายข่าวสาร รวมถึงการลงประชาพิจารณ์ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยต่อยอดบทบาทของ ปณท จากผู้ให้บริการไปรษณีย์แบบดั้งเดิมไปสู่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภาครัฐและประชาชน
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางนำแพลตฟอร์ม ThailandPostMart และ Prompt Post ไปรวมไว้บนแอปพลิเคชันทางรัฐ โดยจะมีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เพื่อยกระดับแอปทางรัฐให้เป็นศูนย์กลางบริการภาครัฐแบบครบวงจร และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆ ได้สะดวกภายในแอปเดียว
ส่วนการบริหารจัดการพื้นที่อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก น.ส.แนน ระบุว่า จะหารือร่วมกับ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาแนวทางบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร ในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยมีเป้าหมายยกระดับอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ให้เป็นหนึ่งในหมุดหมายด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ ควบคู่กับการเพิ่มคุณค่าให้แสตมป์และของสะสมของ ปณท ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ
"การหารือกับ ปณท ครั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางนำแพลตฟอร์ม ThailandPostMart และ Prompt Post ไปรวมไว้บนแอปทางรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกในแอปเดียว โดย ThailandPostMart จะต้องมีจุดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของคนไทย เน้นสินค้าไทยจากผู้ประกอบการไทย ส่วน Prompt Post จะเป็นบริการใหม่ของ ปณท ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และอาจต่อยอดไปสู่ฟีเจอร์ e-Voting หรือการลงคะแนนเสียงประชาพิจารณ์และการเลือกตั้งออนไลน์ได้ในอนาคต" น.ส.แนน กล่าว