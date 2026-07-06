คาด ‘iPhone Ultra’ จอพับมีโอกาสขาดตลาด ซ้ำรอย iPhone X ระวังร้านหิ้วปั่นราคาพุ่ง

แม้ว่า Apple จะยังไม่ได้เปิดตัว iPhone จอพับ ที่คาดว่าจะใช้ชื่อ iPhone Ultra อย่างเป็นทางการ แต่จากภาพ และข้อมูลจากโรงงานผลิตเคสต่างๆ ที่หลุดออกมาเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าในปีนี้ จะมีการเปิดตัว iPhone จอพับในช่วงเดือนกันยายนนี้ พร้อมกับ iPhone 18 ซีรีส์อย่างแน่นอน
ข้อมูลล่าสุดจาก Ming-Chi Kuo นักวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลสินค้าของ Apple ต่อเนื่อง ระบุว่า Apple อาจเผชิญปัญหาซัพพลายสินค้าอย่างรุนแรงในช่วงเปิดตัว "iPhone Ultra" หรือ iPhone จอพับรุ่นแรก ซึ่งอาจส่งผลให้ตัวเครื่องต้องเลื่อนการส่งมอบออกไปอีก 1-2 เดือน เช่นเดียวกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับ iPhone X
สำหรับ iPhone จอพับรุ่นแรกที่หลายคนรอคอย คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้ โดยมีข้อมูลสเปกหลุดออกมาว่าจะมากับหน้าจอด้านนอกขนาด 5.5 นิ้ว หน้าจอเมื่อกางออก ขนาด 7.8 นิ้ว ใกล้เคียงกับ iPad mini
ตัวเครื่องตอนกางออกจะบางต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร ซึ่งจะบางยิ่งกว่า iPhone Air ที่เป็น iPhone ที่บางสุดในปัจจุบัน ส่วนราคาคาดการณ์อยู่ระหว่าง $2,300 ถึง $2,500 หรือประมาณ 80,000 - 87,000 บาท ไม่รวมภาษี ทำให้มีโอกาสที่เมื่อวางจำหน่ายในไทยจะขึ้นไปเกือบ 1 แสนบาทได้
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเปิดตัวในเดือนกันยายน แต่บทวิเคราะห์ของ Kuo ระบุว่าผู้บริโภคจะหาซื้อเครื่องได้ยากมาก เนื่องจากตัวเลขยอดจัดส่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 อยู่ที่ราว ๆ 7–8 ล้านเครื่องเท่านั้น
"จากการสำรวจข้อมูลจากโรงงานผลิต พบว่าโอกาสที่ยอดจัดส่ง iPhone จอพับในไตรมาสที่ 3 ของปี 2026 จะอยู่ที่เพียง 5 แสน ถึง 1 ล้านเครื่อง หรือคิดเป็นแค่ 10% ของยอดทั้งหมดเท่านั้น เมื่อเทียบกับ iPhone 18 Pro / Pro Max ที่มีโอกาสจัดส่งในไตรมาสเดียวกันสูงถึง 20–22 ล้านเครื่อง ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ"
จากตัวเลขซัพพลายในไตรมาส 3 ที่มีไม่ถึง 1 ล้านเครื่อง ทำให้การวางจำหน่ายพร้อมใช้ทันทีในเดือนกันยายนเป็นไปได้ยาก และต่อให้เปิดขายอย่างเป็นทางการ ระยะเวลาการส่งมอบ อาจลากยาวไปถึง 4–6 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น กว่าสินค้าจะเริ่มทั่วถึงก็อาจต้องรอจนถึงเดือนธันวาคม
นอกจากนี้ Kuo ยังคาดการณ์ว่า จากวิกฤตสินค้าขาดตลาดนี้ อาจทำให้เกิดกระแสเครื่องหิ้นำไปปั่นราคาต่อสูงขึ้นถึง 50–100% จากราคาป้าย สำหรับใครที่อยากเป็นคนไทยคนแรกอาจต้องรอดูกันช่วงปลายเดือนกันยายนนี้
ส่วนใครที่ต้องการเป็นเจ้าของ iPhone Ultra จอพับรุ่นแรกนี้ การกด Pre-order ให้เร็วที่สุดในวันเปิดจองคือหนทางเดียว ที่จะได้เครื่องใกล้เคียงกับวันวางจำหน่ายมากที่สุด เพราะการเดิน Walk-in เข้าไปซื้อที่หน้าร้านคงเป็นไปได้ยาก ก่อนที่ปัญหาซัพพลายเชนจะเริ่มคลี่คลายในช่วงต้นปี 2027