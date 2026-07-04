Microsoft ตั้งกลุ่มธุรกิจใหม่ 'Microsoft Frontier' เน้นนำ AI ช่วยองค์กร

ไมโครซอฟท์ ประกาศเปิดตัว Microsoft Frontier Company กลุ่มธุรกิจใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อน “Frontier Transformation” ด้วยเทคโนโลยี AI สำหรับลูกค้าทั่วโลก ทุ่มงบลงทุนมูลค่ากว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 8.2 หมื่นล้านบาท) พร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรมรวมกว่า 6,000 คน ทำงานร่วมกับลูกค้าโดยตรง
สำหรับกลุ่มธุรกิจใหม่นี้ เกิดขึ้นเพื่อร่วมออกแบบ ร่วมสร้างนวัตกรรม และพัฒนาระบบ AI ระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คุ้มค่าและวัดผลได้จริง สอดรับกับความเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันที่องค์กรต่าง ๆ ได้ก้าวข้ามผ่านช่วงทดลองใช้งาน AI และให้ความสำคัญกับการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจจากการลงทุน ควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยทางทรัพย์สินทางปัญญา
Microsoft Frontier Company เป็นองค์กรด้านวิศวกรรม AI ที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์เชิงธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม ด้วยการผสานความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละธุรกิจ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม AI ระดับองค์กร ทั้งยังให้ความสำคัญกับการปกป้อง “ขุมปัญญาขององค์กร” (Customer’s IQ)
เนื่องจากข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา และความได้เปรียบทางการแข่งขันของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ฝึกฝนโมเดล AI ในระบบสาธารณะเพื่อรักษาความแตกต่างและจุดเด่นทางธุรกิจอย่างแท้จริง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ ซาเทีย นาเดลลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไมโครซอฟท์ ที่เน้นย้ำว่าอนาคตของ AI จะต้องไม่ทำลายหรือกลืนกินขุมปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์กร
แนวทางดังกล่าวสะท้อนความสำคัญของการวางรากฐาน “แพลตฟอร์มอัจฉริยะ” ภายในองค์กร ที่ช่วยให้องค์ความรู้เฉพาะของแต่ละองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ความเชี่ยวชาญ เวิร์กโฟลว์ และกระบวนการตัดสินใจ สามารถสะสมและต่อยอดเป็นขุมปัญญาขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังเปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ สร้างโซลูชันผ่านแพลตฟอร์ม AI แบบเปิดที่รองรับโมเดลหลากหลาย (Model-diverse) โดยไม่มีข้อผูกมัดกับผู้พัฒนาเพียงรายเดียว ลูกค้าจึงสามารถเลือกใช้โมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นโมเดลจาก OpenAI, Anthropic, Microsoft AI, โมเดลโอเพนซอร์ส หรือโมเดลเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือ FinOps เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน (ROI) บนแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
ล่าสุด Microsoft Frontier Company ได้สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมในหลายองค์กรชั้นนำ อาทิ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSEG) ที่ได้พัฒนา AI เข้าไปในระบบ LSEG Workspace ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินสามารถวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วผ่านการทดสอบและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงองค์กรระดับโลกอย่าง Land O’Lakes, Unilever และ Novo Nordisk เป็นต้น
ในอนาคต ไมโครซอฟท์จะยังคงทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรผู้ให้บริการระบบขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิด อาทิ Accenture, Capgemini, EY, KPMG, PwC และผู้ให้บริการอื่น ๆ เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกกลุ่มตลาดทั่วโลก
ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์ได้แต่งตั้ง โรดริโก เคเด ลิมา (Rodrigo Kede Lima) ดำรงตำแหน่งประธานของ Microsoft Frontier Company โดยโรดริโกมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรม และตลอดระยะเวลา 6 ปีกับไมโครซอฟท์ มีผลงานโดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจให้กับองค์กรและพันธมิตร