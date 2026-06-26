EDTH เครือสหพัฒน์ ผนึก ทรูบิสิเนส-เอ้ก ดิจิทัล-ซอฟต์แบงก์ คอร์ป ตั้งพันธมิตร AI ทรานส์ฟอร์มธุรกิจเต็มรูปแบบ

บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ EDTH บริษัทในเครือสหพัฒน์ ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์เต็มตัว จัดงาน “AI Innovation Alliance” เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (MOU) ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี AI และการตลาดดิจิทัล ร่วมกับ 3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ ได้แก่ ทรูบิสิเนส, บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด (EGG Digital) และ บริษัท ซอฟต์แบงก์ คอร์ป (SoftBank Corp.) จากประเทศญี่ปุ่น หวังยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีสากล
ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผสานองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบิ๊กดาต้า (Big Data) เพื่อเร่งกระบวนการทำ Digital Transformation ให้กับบริษัทในเครือสหพัฒน์ทั้งหมด ยกระดับทั้งระบบการตลาด การสื่อสาร การบริการคู่ค้า-ลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว
ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กรรมการ บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ EDTH เปิดเผยว่า EDTH ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของเครือสหพัฒน์ ความร่วมมือกับพันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลกครั้งนี้ จะช่วยเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนำนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ช่วยให้บริษัทในเครือเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ทรูบิสิเนสจะนำโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอัจฉริยะ ข้อมูลเชิงลึก (Data Intelligence) และระบบนิเวศดิจิทัลของทรู มาร่วมพัฒนาโซลูชันเพื่อสนับสนุนให้เครือสหพัฒน์ทำตลาดและดำเนินธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดในยุค AI
ขณะที่ นายชัชพล องนิธิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Media Convergence บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด ระบุว่า เอ้ก ดิจิทัล จะนำความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data Analytics ผ่านโซลูชันเรือธงอย่าง ‘The Matter Suite’ และเครื่องมือ MarTech มาพลิกโฉมการตลาดแบบครบวงจร (Omni-Channel) ช่วยให้เครือสหพัฒน์ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำและวัดผลยอดขายได้จริง
ส่วน นายคิมิมาซา คูโด Vice President, Head of Global Business Division, Enterprise Business Unit, ซอฟต์แบงก์ คอร์ป กล่าวว่า AI และนวัตกรรมดิจิทัลจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจและสังคมไทย โดยซอฟต์แบงก์พร้อมวางรากฐานเพื่ออนาคตที่มั่นคงร่วมกัน
สำหรับความร่วมมือของทั้ง 4 องค์กร มีการแบ่งบทบาทหน้าที่เพื่อผลักดันระบบนิเวศธุรกิจอย่างชัดเจน EDTH (เครือสหพัฒน์) จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความต้องการทางธุรกิจ ผลักดันการพัฒนาและการเข้าใช้งาน "EDTH Platform" พร้อมทดสอบระบบต้นแบบ (Proof of Concept: PoC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีคอมเมิร์ซในเครือ
ทรูบิสิเนส (TrueBusiness) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหลัก ระบบ Cloud เทคโนโลยี AI และการเชื่อมต่อ เพื่อให้เครือสหพัฒน์เข้าถึงนวัตกรรมได้สะดวก พร้อมขยายระบบนิเวศพันธมิตรให้กว้างขวางขึ้น
เอ้ก ดิจิทัล (EGG Digital) วางโครงสร้างบิ๊กดาต้าและการวิเคราะห์ขั้นสูง เปลี่ยนข้อมูลผู้บริโภคเป็นอินไซต์การตลาด (Data-Driven Marketing) พร้อมใช้ MarTech และ Loyalty Solutions ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ
ซอฟต์แบงก์ คอร์ป (SoftBank Corp): ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ พร้อมร่วมศึกษาและพัฒนา 4 โครงการสำคัญ (ทั้ง B2B และ B2C) ได้แก่ ทั้งบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Preservation Service) การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ AI การให้บริการ LINE WORKS สำหรับภาคธุรกิจ และระบบบริหารจัดการซัพพลายเชน B2B E-commerce และแพลตฟอร์ม “Satofull” ต้นแบบระบบภาษี Hometown Tax ของญี่ปุ่น
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะพลิกโฉมการดำเนินธุรกิจของเครือสหพัฒน์เท่านั้น แต่ยังตั้งเป้าสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อเศรษฐกิจ ดิจิทัลโซลูชันของภาคธุรกิจ และผู้บริโภคไทยในยุค AI อย่างเป็นรูปธรรม